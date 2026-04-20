ダイキンとグリッドシェアジャパン、家庭用エコキュートの沸き上げ時間を最適に制御するAI最適制御サービスを開始











ダイキン工業株式会社（以下「ダイキン」）と、グリッドシェアジャパン株式会社（以下「GSJ」）は、GSJのAI最適制御サービス「Gridshare」において、ダイキンの家庭用ヒートポンプ給湯機「エコキュート」の沸き上げ時間をAIで最適に制御するサービス『グリッドシェアサービス』を開始します。近年、日々の電気代の抑制や災害対策、環境貢献など様々な理由から、住宅においても太陽光発電の導入が進んでいます。一方で、太陽光発電は天候によって発電量が変動し、電力需要に応じた調整が難しいことから、住宅に設置されたエコキュートや蓄電池などのエネルギー機器の効率的な制御はより重要になっています。こうした中、両社は、ダイキンが持つ「ダイキンエコキュートシリーズ」の遠隔制御システムとGSJが展開するAIプラットフォーム「Gridshare（グリッドシェア）」をクラウド上で連携し、エコキュートの沸き上げ時間を最適なタイミングで行う仕組みを構築しました。家庭ごとに異なる電気料金プランや電力消費のタイミング、天候にもとづく太陽光発電量の予測情報を組み合わせ、太陽光発電による電力をより効率的に活用する次世代のエネルギーマネジメントの仕組みです。両社は、太陽光発電の自家消費率を高める『グリッドシェアサービス』を通じて、「電気代削減」と「脱炭素社会の推進」に貢献します。■ 連携サービスの特長ダイキンエコキュートシリーズの対象機器をご利用のお客様は、GSJが提供する「Gridshare」サービス（GSJ既存顧客への先行販売を実施中。一般申し込みは６月より開始）をGSJ Webサイトから申し込むことでご利用いただけます。1. 太陽光を有効活用したAIによる最適沸き上げ制御日々の電力使用状況の予測や天気予報に基づき、AIが翌日の太陽光発電量と電力需要を高精度に予測します。エコキュートの従来の夜間「沸き上げ」から、太陽光で発電した電気の余剰分を用いた効率的な昼間沸き上げへと自動でシフトを行います。また雨天時など太陽光発電が十分に見込めない場合には割安な深夜電力を活用するなど、お客様のライフスタイルに合わせてエコキュートを自動で最適制御します。2. 経済性の最大化AIが常時太陽光発電量を予測し、お客様ごとの電力料金メニューなどを元に最適な沸き上げプランを実行するため、電気料金の削減効果を最大化します 。また、Gridshare対応の蓄電池を既に保有しているお客様は、本エコキュートを導入いただくことで、「蓄電池×エコキュート」の統合制御が可能になります。お客様に日々の煩雑な操作を強いることなく、「AIによる全てお任せ」で快適さと経済性の両立を実現します。3. VPP（バーチャルパワープラント）への参画将来的には、点在する蓄電池とあわせてエコキュートを遠隔で統合制御し、電力需給バランスの調整に活用するVPP事業への対応も視野に入れており、お客様は意識することなく社会全体のエネルギー安定化に貢献することが可能になります。ダイキンとGSJは家庭のエネルギーを賢く制御する「エネルギーリソースアグリゲーション」を通して、共に持続可能な脱炭素社会インフラの構築に貢献します。■ 対象製品：「ダイキンエコキュートシリーズ」について「ダイキンエコキュート」はヒートポンプ方式を採用し、空気の熱を利用してお湯を沸かすことで、電気エネルギーだけでお湯を沸かす場合と比べて消費電力量を約1/3に抑える給湯機です。スマートフォンアプリ『Daikin Smart APP』との連携で、帰宅途中など外出先や、家の中の離れた場所から浴槽の湯はりや追いだきが可能、さらには天気予報と連動して沸き上げのタイミングを自動で判断してかしこくお湯を沸き上げます。本製品群が「Gridshare」と連携することで、その環境性能と経済メリットをさらに引き出すことが可能となります。対象機器の詳細は以下のホームページをご参照ください「ダイキンエコキュートシリーズ」は以下のホームページをご参照くださいhttps://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute＜ダイキンエコキュートのイメージ＞【ダイキン工業株式会社の概要】・会社名：ダイキン工業株式会社・本社所在地：大阪府大阪市北区梅田1-13-1・設立：1934年2月11日・代表者：代表取締役社長兼COO 竹中直文・ホームページURL：https://www.daikin.co.jp/【グリッドシェアジャパン株式会社の概要】・会社名：グリッドシェアジャパン株式会社・本社所在地：東京都渋谷区神宮前3-1-30・設立：2018年5月16日・代表者：代表取締役 西尾 仁志・ホームページURL：https://www.gridshare.co.jp/