北九州空港を周遊する謎解きイベントを開催!!

株式会社LUMS

■実施概要

【タイトル】 「北九州スペースポートと消えた星のかけら」

【ストーリー】

ここは秘密の宇宙基地『北九州スペースポート』。

しかし、フライトに必要な動力源『星のかけら』が飛び散ってしまった！

空港内に隠された暗号を解き、かけらを集めよう。

キミたちのミッションが、宇宙へのゲートを開く鍵だ！

【開催期間】 2026年3月20日（金）～

【開催時間】 9:00～18:00

【開催場所】 北九州空港旅客ターミナルビル内

【難 易 度】 初級～中級者向け

【所要時間】 60分～

【参加費用】 無料

■ 遊び方

謎解き冊子は旅客ターミナルビル１階の総合観光案内所に置いています。冊子片手に現地にある手がかりを使用して謎を解く周遊型謎解きゲームです。最後の謎の答え（合言葉）が分かったら、報告所で報告してください。

※報告所は旅客ターミナルビル１階の総合観光案内所です。

※合言葉が正しかったら、「クリア賞」を差し上げます！（１名様につき１回まで）

■注意事項旅客ターミナルビル１階の総合観光案内所の営業時間は、9:00～18:00です。営業時間外は冊子とクリア賞を受け取ることができません。

あらかじめご了承ください。謎解きを行う際、小学生以下の方は大人の方と一緒にご参加ください。謎解きを行う際には、周りの方に十分気を付けて参加してください。手がかりは、動かしたり、いたずらしないでください。手がかりは、次の場所にはありませんので、探さないでください。

立ち入り禁止の場所（搭乗口/到着口内、保安検査場内など）

航空会社のチェックインカウンター

レストラン/売店等の施設内

トイレ/授乳室内謎解き実施中の事故やけが、器物破損などで発生した損害につきましては、

参加者個人の責任となりますので、ご理解の上ご参加ください。謎解きの解答をHPやブログ・SNS等で公開しないでください。

株式会社LUMS

http://lumsfukuoka.jp/