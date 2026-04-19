【新商品／神戸空港発着】那覇線増便就航記念「神戸発沖縄・増便スペシャル」を新発売♪17,800円～のメチャ得♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』では最大40,000円OFFクーポン配布中

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「神戸発沖縄・増便スペシャル」【神戸空港発着】（2026年6月1日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。

スカイマークでお得に沖縄を満喫！

「神戸発沖縄・増便スペシャル」

1. 豊富な旅行日数から選択可能

2日間～14日間の幅広い日程設定により、お仕事の都合や休暇日数に合わせた旅のプランが実現します。

2. 自由度の高いフリープラン

沖縄での過ごし方はお客様次第。自由気ままに観光地を巡ることができます。また、オプションでレンタカーもご選択いただけますので、離島へのアクセスや郊外の観光地探訪も快適です。

3. 宿泊施設の充実した選択肢

ホテルモントレラ・スール那覇をはじめ、全41施設からお選びいただけます。複数施設の組み合わせも自由自在で、さまざまなご要望にお応えいたします。

4. 増便による快適な移動

1日あたり5往復の運行により、ご出発・ご帰着の時間帯に幅が生まれ、より計画的なご旅行が可能になりました。

5. 充実した機内サービス

受託手荷物20KGまで無料でお預けいただけます。また、事前座席指定も承っており、快適なご搭乗環境をご用意しております。

6. 直前予約にも対応

5日前までのご予約受付が可能ですので、急な旅のご計画にも対応いたします。

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

神戸発沖縄・増便スペシャル沖縄の海とシーサーアメリカンビレッジ古宇利島大橋ハートロック国際通り備瀬のフクギ並木スカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「神戸発沖縄・増便スペシャル」【神戸空港発着】

・設定期間：2026年6月1日（月）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」直前割キャンペーンを開催中。最大40,000円OFFクーポン配布♪

たす旅

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年4月14日（火）11:00 ～ 2026年4月28日（火）18:00

・旅行対象期間：2026年4月15日（水）出発 ～ 2026年6月30日（木）帰着

・対象フライト：全路線・全ホテル

※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

たす旅

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。