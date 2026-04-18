ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド第2弾「F-272」が解禁！ファーストワンマンライブを7月に開催

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株式会社DONUTS


株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)、および東映アニメーション株式会社(東京都中野区、代表取締役社長:高木勝裕)が共同で手掛けるゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』(以下:ガルリフ)は、ゲームに登場するオリジナル新バンド「F-272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストを公開いたしました。


「F-272」はB’zや倉木麻衣、WANDS、大黒摩季など数々の著名なアーティストが所属する株式会社B ZONE(東京都港区、代表取締役:升田年則)がプロデュースするゲームオリジナルの新バンドです。


ゲーム配信に先駆け、2026年7月20日(月・祝)にF-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“の開催も決定いたしました。



ガールズバンドクライ First Riff公式サイト:https://gbc-firstriff.com/


ガールズバンドクライ First Riff公式X:https://x.com/gbc_firstriff


■ゲームオリジナル新バンド第2弾「F-272」

登場するのは、


とあるアイドル養成スクールの


落ちこぼれクラスに所属する少女たち


そこは、


なにものかになりたい焦りと


なにものにもなれない予感を抱え


互いを蔑みながらただ終わりのときを待つ、


文字通りの「最底辺クラス」だ


現実は、ドラマじゃない


願えば叶う、


頑張れば報われる、


はずがない────


そんな一同のもとへ、


ある日、最上級クラスからひとりの少女が降格してくる


痛みに慣れ、痛みを忘れていたはずの心に


それはびりびり、ひりひりと、疼きを呼び起こす


そして


夢の諦めどきを見失ったまま、


不安げにさまよう5つの魂は


やがて不器用に音を奏ではじめる


そう、これは


「成る」ためではなく


「鳴らす」ための物語



F-272 公式X(@F_272_GBC) https://x.com/F_272_GBC


F-272 デビューPV https://youtu.be/U3YpdxjD0n8



＜キャラクター＞




中村 有(なかむら あり)


CV:YOSHI


担当:Dr.


年齢:17歳



インフルエンサー気取りの高校2年生。


挫折知らずの強気なニューカマー。






黒宮 八月(くろみや はづき)


CV:MIYU


担当:Gt.


年齢:15歳



美貌と実力をそなえた上位クラスのカリスマ。


下位にあるものはみな「努力しない人間」。






宇田川 琴(うだがわ こと)


CV:TOWA


担当:Gt.


年齢:18歳



めったに姿を見せない最下位クラス常連生。


食う寝る奏でる。ギターを背負ったシンプリスト。






浅井 萌々乃(あさい ももの)


CV:HINANO


担当:Ba.


年齢:17歳



「悪いのはすべて運営」。


嗄生を慕う他責思考の最下位クラス常連生。






加藤 嗄生(かとう さき)


CV:LUCA


担当:Vo.


年齢:19歳



最下位クラスに落ちてはや数年。


すでに“ピーク”を過ぎてしまったお局的リーダー。





・キャストのXアカウントが開設


「F-272」メンバーのボイスを担当するキャストのXアカウントが開設されました。



YOSHI(中村 有役) @yoshi_F272 https://x.com/yoshi_F272


MIYU(黒宮 八月役) @miyu_F272 https://x.com/miyu_F272


TOWA(宇田川 琴役) @towa_F272 https://x.com/towa_F272


HINANO(浅井 萌々乃役) @hinano_F272 https://x.com/hinano_F272


LUCA(加藤 嗄生役) @luca_F272 https://x.com/luca_F272


■「F-272」の初ワンマンライブが開催決定！

ライブタイトル:F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“


日時:2026年7月20日(月・祝) 開場16:00／開演17:00


会場:代官山UNIT(東京都渋谷区)


出演者:F-272(YOSHI、MIYU、TOWA、HINANO、LUCA)


※オールスタンディング


※入場時ドリンク代600円別途必要（現金のみ）


※未就学児入場不可



＜チケット情報＞


先行抽選販売


■受付期間：2026年4月18日 (土) 21:00 ～ 2026年4月30日 (木) 23:59


■受付URL：Musing　https://musing.jp/ticket/F272_1st/


※チケットのお申し込みにはMusing会員登録（無料）が必要です。


■ゲーム情報

タイトル：「ガールズバンドクライ First Riff」


ジャンル：？？？


リリース日：未定


著作権表記：(C)東映アニメーション (C) DONUTS


配信形式：(予定)スマートフォン(iOS、Android)


■会社概要

社名　　 : 株式会社DONUTS


所在地　 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者　 : 代表取締役 西村啓成


事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/



社名　　　　：株式会社 B ZONE


所在地　　　：東京都港区六本木5-2-2 トーマスビル


代表者　　　：代表取締役社長 升田年則


事業内容　　：音楽・映像ソフトの企画、制作、発売及びプロモーション


企業サイト　：https://bzone.co.jp/



社名　　　　：東映アニメーション株式会社


所在地　　　：東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト5階


代表者　　　：代表取締役社長 高木勝裕


事業内容　　：アニメーションを製作し、その映像を各種メディアに販売、また同時にその著作権をもとに、版権事業、関連事業を営んでいます。


海外でも同様のビジネスを展開しています。


企業サイト　：https://corp.toei-anim.co.jp/ja/index.html