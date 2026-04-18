ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド第2弾「F-272」が解禁！ファーストワンマンライブを7月に開催
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)、および東映アニメーション株式会社(東京都中野区、代表取締役社長:高木勝裕)が共同で手掛けるゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』(以下:ガルリフ)は、ゲームに登場するオリジナル新バンド「F-272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストを公開いたしました。
「F-272」はB’zや倉木麻衣、WANDS、大黒摩季など数々の著名なアーティストが所属する株式会社B ZONE(東京都港区、代表取締役:升田年則)がプロデュースするゲームオリジナルの新バンドです。
ゲーム配信に先駆け、2026年7月20日(月・祝)にF-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“の開催も決定いたしました。
ガールズバンドクライ First Riff公式サイト:https://gbc-firstriff.com/
ガールズバンドクライ First Riff公式X:https://x.com/gbc_firstriff
■ゲームオリジナル新バンド第2弾「F-272」
登場するのは、
とあるアイドル養成スクールの
落ちこぼれクラスに所属する少女たち
そこは、
なにものかになりたい焦りと
なにものにもなれない予感を抱え
互いを蔑みながらただ終わりのときを待つ、
文字通りの「最底辺クラス」だ
現実は、ドラマじゃない
願えば叶う、
頑張れば報われる、
はずがない────
そんな一同のもとへ、
ある日、最上級クラスからひとりの少女が降格してくる
痛みに慣れ、痛みを忘れていたはずの心に
それはびりびり、ひりひりと、疼きを呼び起こす
そして
夢の諦めどきを見失ったまま、
不安げにさまよう5つの魂は
やがて不器用に音を奏ではじめる
そう、これは
「成る」ためではなく
「鳴らす」ための物語
F-272 公式X(@F_272_GBC) https://x.com/F_272_GBC
F-272 デビューPV https://youtu.be/U3YpdxjD0n8
＜キャラクター＞
中村 有(なかむら あり)
CV:YOSHI
担当:Dr.
年齢:17歳
インフルエンサー気取りの高校2年生。
挫折知らずの強気なニューカマー。
黒宮 八月(くろみや はづき)
CV:MIYU
担当:Gt.
年齢:15歳
美貌と実力をそなえた上位クラスのカリスマ。
下位にあるものはみな「努力しない人間」。
宇田川 琴(うだがわ こと)
CV:TOWA
担当:Gt.
年齢:18歳
めったに姿を見せない最下位クラス常連生。
食う寝る奏でる。ギターを背負ったシンプリスト。
浅井 萌々乃(あさい ももの)
CV:HINANO
担当:Ba.
年齢:17歳
「悪いのはすべて運営」。
嗄生を慕う他責思考の最下位クラス常連生。
加藤 嗄生(かとう さき)
CV:LUCA
担当:Vo.
年齢:19歳
最下位クラスに落ちてはや数年。
すでに“ピーク”を過ぎてしまったお局的リーダー。
・キャストのXアカウントが開設
「F-272」メンバーのボイスを担当するキャストのXアカウントが開設されました。
YOSHI(中村 有役) @yoshi_F272 https://x.com/yoshi_F272
MIYU(黒宮 八月役) @miyu_F272 https://x.com/miyu_F272
TOWA(宇田川 琴役) @towa_F272 https://x.com/towa_F272
HINANO(浅井 萌々乃役) @hinano_F272 https://x.com/hinano_F272
LUCA(加藤 嗄生役) @luca_F272 https://x.com/luca_F272
■「F-272」の初ワンマンライブが開催決定！
ライブタイトル:F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“
日時:2026年7月20日(月・祝) 開場16:00／開演17:00
会場:代官山UNIT(東京都渋谷区)
出演者:F-272(YOSHI、MIYU、TOWA、HINANO、LUCA)
※オールスタンディング
※入場時ドリンク代600円別途必要（現金のみ）
※未就学児入場不可
＜チケット情報＞
先行抽選販売
■受付期間：2026年4月18日 (土) 21:00 ～ 2026年4月30日 (木) 23:59
■受付URL：Musing https://musing.jp/ticket/F272_1st/
※チケットのお申し込みにはMusing会員登録（無料）が必要です。
■ゲーム情報
タイトル：「ガールズバンドクライ First Riff」
ジャンル：？？？
リリース日：未定
著作権表記：(C)東映アニメーション (C) DONUTS
配信形式：(予定)スマートフォン(iOS、Android)
■会社概要
社名 : 株式会社DONUTS
所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 : 代表取締役 西村啓成
事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/
社名 ：株式会社 B ZONE
所在地 ：東京都港区六本木5-2-2 トーマスビル
代表者 ：代表取締役社長 升田年則
事業内容 ：音楽・映像ソフトの企画、制作、発売及びプロモーション
企業サイト ：https://bzone.co.jp/
社名 ：東映アニメーション株式会社
所在地 ：東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト5階
代表者 ：代表取締役社長 高木勝裕
事業内容 ：アニメーションを製作し、その映像を各種メディアに販売、また同時にその著作権をもとに、版権事業、関連事業を営んでいます。
海外でも同様のビジネスを展開しています。
企業サイト ：https://corp.toei-anim.co.jp/ja/index.html