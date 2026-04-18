～華やぐ日本酒、深まるカカオ～ NASPAニューオータニ謹製　魚沼産コシヒカリ米粉パウンドケーキ

ＨＲＴニューオータニ株式会社

NASPAニューオータニ（新潟県湯沢町 総支配人：荒木淳二）では、魚沼産コシヒカリ米粉パウンドケーキ2種を2026年4月18日（土）より販売いたします。

当館シェフパティシエ 横塚亮大が、魚沼の豊かな大地が育んだコシヒカリ米粉を贅沢に使用し、原材料から製法までこだわり抜いて丁寧に仕上げたパウンドケーキです。

ペストリーで焼き上げた後に冷凍し、ホテルメイドの味わいをそのまま閉じ込め、皆さまへお届けいたします。

ご家族で囲む午後のティータイムや、大切な方への想いを伝えるギフトにも最適です。

NASPAが贈る、心ほどける「特別なひととき」をお愉しみください。

【商品概要】

- Cake aux Fruits ～酒粕～”ケーク オ フリュイ” 1本 1,980円 （冷凍でのお渡し）

ドライフルーツは地元湯沢町の白瀧酒造の日本酒にじっくり漬け込み、

さらに同社の酒粕を生地に加えることで、ふくよかな香りと奥行きのある味わいに仕上げました。

和の素材が織りなす、上品な風味をお愉しみください。

※特定原材料：卵、乳

※原料に日本酒および酒粕を使用しております。

アルコールは感じられませんが、念のため妊婦・授乳期の方・お子さまはお控えいただくことをおすすめいたします。

- Cake au chocolat ”ケーク オ ショコラ” 1本 1,980円 （冷凍でのお渡し）

カカオの芳醇な香りと深いコクを引き出し、しっとり滑らかに焼き上げました。

米粉ならではの優しくほどける口どけと、チョコレートの重厚な余韻が広がります。

※特定原材料：卵、乳

【保存方法】

冷蔵保存（10℃以下）

※商品販売時は冷凍状態にてお渡しいたします。

※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

【当館シェフパティシエ 横塚亮大のおすすめの愉しみ方】

解凍後、冷たいままでも美味しく召し上がれますが、

お召し上がりの10分ほど前に常温に戻していただくとより豊かな風味をお愉しみいただけます。

【販売店舗】

メイン ロビィ階

GARDEN LOUNGE 10:00～16:00

SHOP NASPA 8:00～20:00

■商品に関するお問合せ

SHOP NASPA Tel.025-780-6130（8:00～20:00）

＜商品詳細はこちら＞

https://www.naspa.co.jp/news/entry-1040.html

＜商品のご予約はこちら ※GARDEN LOUNGEでのお渡しとなります。＞

https://www.tablecheck.com/shops/naspa-newotani-hotelgourmet-pickup/reserve?menu_lists=69d5be5a986c7579e7dec8f8

- NASPAニューオータニについて

ホテルニューオータニ（本社：東京都千代田区紀尾井町）グループの本格リゾートホテルとして新潟県湯沢町に1992年オープン。ホテルコンセプトである “人と自然に優しくありたい” という思いは開業以来、変わることなく一貫しています。幾年月を経過した現在においても、この豊かな自然、美味しい水、素晴らしい温泉が自慢の地。

この恵まれた環境の中、お客さまへの快適性と地球環境への配慮を両立し、お客さまへの感謝、湯沢町への感謝、越後湯沢の四季と大自然への感謝を湯沢に降る雪のように積み重ねながら、新たな挑戦を続けてまいります。



【アクセス】

上越新幹線／東京駅から約70分/新潟駅から約45分 JR越後湯沢駅西口より無料シャトルバスで約3分

関越自動車道／練馬IC～約115分、新潟中央IC～約90分、湯沢IC～約5分

・商品詳細：https://www.naspa.co.jp/news/entry-1040.html

・Instagram：https://www.instagram.com/naspanewotani_official/

・YouTube：https://www.youtube.com/@naspaofficial9212

・Facebook：https://www.facebook.com/naspa.co.jp

・X(旧Twitter)：https://twitter.com/naspanewotani

【施設概要】

名 称：NASPAニューオータニ

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

上越新幹線 越後湯沢駅より無料シャトルバスで3分

Tel.025-780-6111（代表）

ホテルウェブサイト：https://www.naspa.co.jp