のなめぷろだくしょん、設立5周年記念ファンミーティング開催決定！本日 4月18日12:00よりチケット販売開始！

SAZARE株式会社

VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」は、設立5周年を記念した初の単独ファンミーティングイベントを、2026年6月14日（日）に開催することを決定いたしました。

また、本イベントのチケットは、本日 2026年4月18日（土）12:00より販売開始いたします。

さらに、所属タレント10名によるキービジュアルを公開。

5周年を記念し、パーティ衣装に身を包んだ特別なビジュアルとなっており、華やかな世界観で本イベントを彩ります。

■イベント概要

本イベントは、のなめぷろだくしょんのこれまでの5年間の活動を振り返りながら、ファンの皆様と直接交流できるリアルイベントです。

トークライブ・等身大パネルの展示・記念グッズ販売など、多面的にタレントの魅力を体験できる内容となっています。

イベント名

のなめぷろだくしょん 5周年記念ファンミーティング

「Nameless Conect -ネームレスコネクト-」

開催日程

2026年6月14日（日）

・第1部：12:00～

・第2部：16:00～

会場

東京都新宿近辺（※詳細はチケット購入者へご案内いたします）

チケット

各部：4,000円（税込）

販売開始：2026年4月18日（土）12:00～

販売プラットフォーム：V-tamp

https://ec.v-tamp.com/vitems/search?tag=NamelessConect

※購入にはV-tampの登録が必要です

■出演タレント

・鴉紋ゆうく

・桃園りえる

・海辺しなの

・赤ティン

・狩真ロン

・リオナ・ネロ

・夜舞ルト

・宵待ヒサメ

・日ノ隈らん

■グッズ購入特典

当日、グッズを5,000円以上ご購入いただいた方には、

タレントとの1on1トーク参加権を付与いたします。

■今後の展開について

本イベントに関するさらなる詳細情報や販売グッズ情報については、

2026年5月16日に実施予定の「のなめぷろだくしょん5周年記念生配信」内にて公開予定です。



■特設サイト

https://noname.tokyo/NamelessConect

のなめぷろだくしょんについて

のなめぷろだくしょんは、「個人の表現を尊重し、自走できるタレントと共に成長する」ことを理念に掲げるVTuber事務所です。

画一的な育成ではなく、タレント一人ひとりの強みを活かした活動設計を行い、表現を仕事にしていくための環境づくりを行っています。



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