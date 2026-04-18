東京国際音楽祭2026、春風亭昇太、桑野信義をはじめ、出演者が動画コメントを続々発表！

株式会社キョードーメディアス

5月2日から4日、東京の大田区では「音楽をやろう！」をキーワードに、熱い音楽の祭典「東京国際音楽祭」が開催される。ジャズ＆ポップス、和太鼓、沖縄音楽、ワールドミュージック、ジャンルを超えた音楽の祭典。中でも見逃せないのが、5月4日公演。落語界の人気者・春風亭昇太と歴史あるブルー・スカイ・オーケーストラ主宰のスインギー奥田が、お客様を笑いとジャズ共通の「アドリブ」に巻き込むミックスカルチャーショーが展開される。実は春風亭昇太は、落語芸術協会の会長としての業務を行う傍ら、音楽・楽器の練習を欠かさない。過去にテレビで特集されたが、落語家によるバンドを結成しており、トロンボーンを担当していた。テレビやラジオでレギュラーを持ちながらも音楽を忘れない。まさに東京国際音楽祭のテーマ「音楽をやろう！」を自然とやってのけている。

さらに、音楽界を代表するシンガー由紀さおりのほか、大田区出身のアーティスト桑野信義が、率いるKUWA☆MAN with SOUL BROTHERS。同じく大田区出身といえば最近では音楽方面に活躍の場を広げている渡辺満里奈。個性豊かな出演者とビッグバンド、見応たっぷりな公演。

出演アーティストたちが、思い思いに意気込みを語る楽しい動画は公式ホームページでチェック！

東京国際音楽祭 特別公演「ビッグバンドへの招待」

日時 2026年5月4日（月・祝） 開演 14:30 終演予定17:30

会場 大田区民ホール・アプリコ 大ホール

チケット S席 8,800円 A席7,700円（税込）

■ 出演

スインギー奥田 ＆ ザ・ブルースカイオーケストラ／春風亭昇太／由紀さおり

KUWA☆MAN with SOUL BROTHERS（桑野信義）／ぼんちおさむ／渡辺満里奈

ハクエイ・キム／朱夏洋子／日野JINO賢二／小沼ようすけ／宅間善之／Meri

■ 主催・後援

主催 東京国際音楽祭実行委員会 共催 大田区

■ チケット発売・お問い合わせ

一般社団法人日本ジャズ協会21

東京国際音楽祭実行委員会 事務局

問合せ contact@timf.jp

公式HP https://timf.jp/

宣伝：キョードーメディアス