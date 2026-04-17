【出版社の玩具ブランド「宝島社トイズ」より新商品】ダイヤモンドが当たる!? 宝石発掘パックガチャが登場！『ぜんぶホンモノ! キラッと輝く! 世界の宝石発掘BOOK』　4/14発売

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア※の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、自社玩具ブランド「宝島社トイズ」より、 2026年4月14日（火）に『ぜんぶホンモノ! キラッと輝く! 世界の宝石発掘BOOK』を発売しました。

※日本ABC協会 雑誌発行社レポート2025上半期（1～6月）より

本商品は、ブロックの中に埋まっている宝石を専用ツールで掘り出す“発掘体験型”のおもちゃです。埋まっているのは、宝石1粒またはパワーストーン2粒。33種すべて本物で、ダイヤモンドが出たら超大当たりです！ また、冊子の裏にある「(秘)チケット」を集めて応募すると、宝石もしくはパワーストーンの「コンプリートセット＆収納ボックス」などが抽選で当たる豪華企画も実施します。掘り出す

楽しみに加えて、何がでるかというワクワク感も楽しめ、大人でも集めたくなるアイテムです。

また、4月21日（火）には、組み立てると立体フィギュアが完成する「フィギュア＆パズルBOOK」シリーズの最新刊を発売します。第4弾はスター級の動物全8種。金、銀のティラノサウルスや金のゾウ、銀のペンギンがでたら大当たりです。

発掘ブロックを削って宝石を掘り出せる！ 大当たりはダイヤモンド！ (秘)チケット付き

付属のタガネでブロックを削って、中に埋まっている本物の宝石1粒またはパワーストーン2粒を発掘！美しい輝きの宝石は、アメジストやオパールなど全15種で、ダイヤモンドが出たら大当たりです。すべて白か黒のケース入りなのでそのままでも飾れます。ローズクォーツやタイガーアイなど全18種の天然のパワーストーンが、ランダムで2粒ブロックに埋まっています。コレクションするほかお守りにもピッタリ！

豪華景品が当たる「(秘)チケット」付き

冊子の裏にある(秘)チケットを集めて応募すると、宝石またはパワーストーンのコンプリートセット＆収納ボックスなどが抽選で当たります。詳しくは「宝島社トイズ」のインスタグラムをチェック！

『ぜんぶホンモノ! キラッと輝く! 世界の宝石発掘BOOK』

https://tkj.jp/book/?cd=TD075321&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075321&path=&s1=)

発売日：2026年4月14日

価格：799円(税込)

対象年齢6歳以上

「フィギュア＆パズルBOOK」第4弾は、人気者の動物が大集合！ 全12種

立体パーツのパズルを組み立てると、スター級の動物フィギュアが完成！ パンダ、コアラ、チーター、ハリネズミ、エリマキトカゲ、ゾウ、ペンギン、キリンに加え、金＆銀のティラノサウルス、金のゾウ、銀のペンギンの全12種。「組み立て方の図解」つき！

金・銀のアイテムがでたら大当たり！

『人気者だけ大集合！スターアニマルフィギュア＆パズルBOOK』

発売日：2026年4月21日

価格：799円（税込）

宝島社の玩具ブランド「宝島社トイズ」とは

宝島社は、長年培ってきた編集力とブランド構築力を活かし、出版に留まらずコンテンツメーカーとして、書籍・雑誌の枠を超えた「マルチメディア商品」の開発に注力してまいりました。このたび、子どもたちに楽しんでもらえるコンテンツを作りたいという想いから、長年の経験とノウハウを活かし、玩具に特化したブランドとして「宝島社トイズ」を新設しました。2025年8月下旬には、国内最大級の玩具業界見本市「東京おもちゃショー」に商品を出展し、ブランドとして本格始動しています。商品は全国の書店をはじめ、コンビニエンスストア、家電量販店、玩具店などお子様連れの方が足を運びやすい場所でお買い求めいただけます。

宝島社トイズ特集ページ

https://tkj.jp/goods/takarajimasyatoys