住友商事 取締役副会長の南部 智一氏がＦＰＴコーポレーションの社外取締役に就任

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーション（本社：ベトナム・ハノイ 以下 ＦＰＴ）は、住友商事 取締役副会長の南部 智一氏が2026年4月16日（木）付で、社外取締役に就任した事をお知らせいたします。

南部 智一氏 就任の背景

南部氏は、住友商事株式会社において約40年にわたり、国内外でグローバルビジネスを牽引してきました。今回の就任は、ＦＰＴが推進するグローバルプレゼンスの強化、戦略的先端技術領域への注力、ならびに国際的なイノベーションエコシステムとの連携強化といった経営方針と、南部氏の豊富なキャリアおよび知見が高度に合致するものです。特に、ＦＰＴにとって重要な海外市場の一つである日本において、同氏が有するグローバル経営の経験、DX分野における高度な専門性、そして幅広いネットワークを活かし、日本企業への戦略的なアプローチ強化や、デジタルトランスフォーメーション分野における協業の一層の拡大に大きく貢献することが期待されます。

南部 智一氏 略歴

住友商事株式会社に入社後、国内外の事業に従事。代表取締役 副社長執行役員 CDOや米州住友商事会社社長などの要職を歴任し、デジタルトランスフォーメーション（DX）を通じた事業変革を主導するなど、幅広い事業領域において経営をリードしてきました。現在は、内閣府 政策参与・プログラム統括をつとめ、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）およびSociety5.0と研究開発の橋渡しプログラム（BRIDGE）に携わり、産官学連携による研究開発の社会実装を推進しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17750/table/119_1_36b3b014771e68811a8deffc335180ce.jpg?v=202604180251 ]

南部智一氏より 就任にあたっての抱負

このたび、ＦＰＴコーポレーションの社外取締役を拝命し、誠に光栄に存じます。ＦＰＴは、先端技術と人財基盤を強みに、グローバル市場において急速な成長を遂げてきました。今後、その成長をより一層持続的なものとするために、これまでに培ったグローバルな視点、デジタル分野における知見、そして産官学にまたがる経験を活かし、企業価値の創出・向上に貢献してまいります。ＦＰＴが掲げる中長期的戦略の実現と、持続的な企業価値の向上に向け、皆様と共に歩んでいけることを心より楽しみにしております。

ＦＰＴコーポレーションについて

ウェブサイト：https://fpt.com.vn/en

ＦＰＴコーポレーションは、ベトナムに本社を置く世界トップクラスのテクノロジー/ITサービスプロバイダーです。 テクノロジー、テレコミュニケーション、教育の3つの主要な部門で事業を展開しています。設立から30年以上の間、実用的かつ効果的な製品を世界中の人々、企業および非営利団体に提供し、世界のテクノロジーマップにおけるベトナムの地位を確立してきました。最新の市場動向と新たなテクノロジーに迅速に対応するため、各種サービス、製品、ソリューション、およびプラットフォームのエコシステムを独自に開発しています。2024年には、売上高24億7000万USドルを達成し、従業員数は5万4000人に到達しました。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

社名：ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

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ジャパンマーケティング＆パブリックリレーション本部

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