映画『超かぐや姫！』× DiCE コラボカフェ開催決定！5月1日(金)よりスタート｜劇中再現メニュー＆描きおろしイラスト公開！

株式会社シティコミュニケーションズ

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営する「ネットカフェ&カラオケ DiCE（ダイス）」は、2026年5月1日（金）より『超かぐや姫！』とのコラボカフェ企画を開催いたします。

期間中は、ノベルティ付きコラボメニューがお楽しみいただけるほか、描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズもお買い求めいただけます。劇中の場面写を使用した「コラボルーム」のご用意もございますので、合わせてお楽しみくださいませ。



【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2990(https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2990)

● 開催概要

開催期間

2026年5月1日(金)9:00～6月14日(日)21:00

開催店舗

●ネットカフェ&カラオケDiCE

札幌狸小路本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/)、仙台店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/)、大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)、池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、自由が丘店(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/)、大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)

●eSPORTS CAFE AIM（DiCE併設）

札幌狸小路本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sapporo/)、仙台店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sendai/)、大宮店(https://aim-esportscafe.jp/spec_omiya/)

営業時間

DiCE/AIM：24時間営業

ご入店方法について

DiCE/AIMを初めてご利用の方は会員登録が必要となりますので、ご本人様確認証のご持参をお願いいたします。

保護者ご同伴の場合でも、お子様も健康保険資格確認証等でご登録が必要となります。

詳しくは下記DiCE公式HPをご一読の上、ご来店くださいますようお願いいたします。

https://www.diskcity.co.jp/customer.php

【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2990

●公式描きおろしイラスト

●コラボメニュー｜劇中再現

○かぐやと彩葉の最初のごはん～オムライス～

1,100円（税込）

「かぐやと彩葉の最初のごはん」のシーンで登場したオムライスを再現したメニュー

○約束のパンケーキ 1320円（税込）

劇中に登場した「パンケーキ」を再現したメニュー

○ ネギみそショウガと卵おじや 1,100円（税込）

体調を崩した彩葉にかぐやが振舞った「ネギみそショウガと卵おじや」の再現メニュー

●ドリンクメニュー

○ルナティック・コーラル 880円（税込）

《かぐやをイメージしたドリンク》

ピーチソーダ＋グレナデンシロップ、バニラアイス、スターシュガー、ジュエリーシュガー

○ツクヨミ・シアンブリーズ 880円（税込）

《彩葉をイメージしたドリンク》

ブルーキュラソーシロップ＋ホワイトソーダ、ミントホイップ、ジュエリーシュガー、パールシュガー、アラザン

○ムーンライト・アメジスト 880円（税込）

《ヤチヨをイメージしたドリンク》

ぶどう＋カシスソーダ、キラキラゼリー、ホイップ、紫芋あん、ジュエリーシュガー、アラザン

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

● コラボメニュー特典

○コラボメニュー1品につき、ポストカードがランダムで1枚付属いたします。

※ポストカードの絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。

● グッズメニュー

▼オンライン受注商品はこちら

https://remoment.online/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

●コラボルーム

劇中の場面写を使用した「コラボルーム」をご用意しております。

※コラボルームは【予約制】となっております。必ず事前にご予約のうえ、ご来店ください。

▼コラボルームのご予約はこちら

○池袋店：https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/reservation.php)

▼池袋店（カラオケルーム）

○大阪道頓堀本店：https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/reservation.php)

▼大阪道頓堀本店（カラオケルーム）Aタイプ

▼大阪道頓堀本店（カラオケルーム）Bタイプ

▼大阪道頓堀本店（カラオケルーム）Cタイプ

○札幌狸小路本店：https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/reservation.php)

▼札幌狸小路本店（カラオケルーム）

○仙台店：https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/reservation.php)

▼仙台店（カラオケルーム_フラット）Aタイプ

▼仙台店（カラオケルーム_ソファ）Bタイプ

○大宮店：https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/reservation.php)

▼大宮店（カラオケルーム）

○自由が丘店：https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/reservation.php(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/reservation.php)

▼自由が丘店（カラオケルーム）

※画像は設置イメージとなります。

ネットカフェ&カラオケ DiCE

「DiCE」 は、2000 年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。高級感や清潔感などから、多くの女性のお客様にもご好評を得ています。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎週違う味の提供や、他社とのコラボも行っています。

グループ利用に最適な完全個室のVIPルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。

▼DiCE公式

https://www.diskcity.co.jp/

▼ネットカフェ&カラオケDiCE：店舗リスト

札幌狸小路本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/)、仙台店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/)、大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)、池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、自由が丘店(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/)、大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)

eSPORTS CAFE AIM

「eSPORTS CAFE AIM」は、2019年にオープンしたeスポーツカフェです。「新しくゲームを始めたい」「より高みを目指したい」「一緒に盛り上がれる仲間が欲しい」といった幅広い層のゲーマー達に向けて、最新のデバイスと、快適なゲーム環境を提供しています。勝利に必要な「ゲーム環境」「仲間」「鍛錬」を提供する事で、お客様をゲーム内においての勝利へと導きます。

▼eSPORTS CAFE AIM公式

https://aim-esportscafe.jp/

▼eSPORTS CAFE AIM：店舗リスト

札幌店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sapporo/)、仙台店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sendai/)、大宮店(https://aim-esportscafe.jp/spec_omiya/)、池袋本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/)*、高田馬場店(https://aim-esportscafe.jp/spec_takadanobaba/)*

*AIM池袋本店、高田馬場店では飲食提供はございません。

■会社概要

会社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

所在地： 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者： 代表取締役社長 三田 大明

設立： 1995年12月20日

URL： https://www.city-s.co.jp/

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本リリースに関する報道お問い合わせ先

株式会社シティコミュニケーションズ

アミューズメント事業部企画担当：石鍋 翔子

お問い合わせフォーム：https://www.diskcity.co.jp/contact/contact2/

電話：045-290-1130