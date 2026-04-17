天空のスカイスパで“心身のゆらぎ”をリセット　スパの余韻にさらなる潤いを添える“選べるセルフケア・アメニティ”をプレゼント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：穂積 輝明）は、2026年4月20日（月）より全国19施設のカンデオホテルズにて、スカイスパをビジター利用いただいたお客様を対象に、選べるフェイスマスクやヘアケアアイテムをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

新年度の緊張感や春特有の寒暖差により、心身に“ゆらぎ”を感じやすい季節。日常の喧騒を離れ、心と体をフラットに整えるひとときをお届けしたいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。

最上階に広がる「天空のスカイスパ」で心身を解きほぐした後は、日頃からお客様の心地よさに寄り添うスタッフが、お客様の視点で吟味した上質なアイテムによるセルフケアをお愉しみいただけます。サウナや入浴でととのった肌と髪を優しくいたわる時間は、カンデオホテルズならではの日常を彩る贅沢を、ご自宅まで持ち帰るような特別な余韻をもたらしてくれるはずです。

地上高く空を仰ぐ開放的なスパ体験とともに、心まで満たされるセルフケアの時間を心ゆくまでお愉しみいただけます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【ビジター利用限定】“選べるセルフケア・アメニティ”プレゼントキャンペーン

期 間：2026年4月20日（月）～ なくなり次第終了

対 象：スカイスパ ビジター（日帰り入浴）をご利用のお客様

対象施設：カンデオホテルズ スカイスパビジター利用施設19施設

菊陽熊本空港、大津熊本空港、茅野、半田、佐野、亀山、奈良橿原、松山大街道、大阪岸辺、長崎新地中華街、南海和歌山、熊本新市街、福山、福岡天神、大宮、宇都宮、広島八丁堀、神戸トアロード、大阪枚方

特典内容：

【女性のお客様】

以下4種より、当日のコンディションに合わせて1点お選びいただけます

フェイスマスク（CICA）：春のゆらぎ肌を穏やかに整えたい時に

フェイスマスク（ビタミン）：陽差しが強くなる季節を前に、輝きをチャージしたい時に

ヘアオイル：上質な香りに包まれ、しっとりとまとまる仕上がりへ

ヘアミルク：内部まで潤いを閉じ込め、軽やかで艶やかな質感へ

【男性のお客様】

フェイスマスク（CICA または ビタミンのいずれか1点）をプレゼント

■対象投稿のリポストでスカイスパメンバーズカードのポイントを1つプレゼント

カンデオホテルズ公式アカウントの対象キャンペーン投稿をリポストされた方にスカイスパメンバーズカードのポイントを1つプレゼントします。 フロントにてリポスト画面をご提示ください。

この機会にぜひ、カンデオホテルズ公式Instagramをフォローしてご参加ください。

公式アカウント @candeo_hotels(https://www.instagram.com/candeo_hotels/)

※4月20日（月）より開始

カンデオホテルズを象徴する「天空のスカイスパ」

カンデオホテルズはスカイスパに多くのこだわりを持っており、内風呂は開放感のある非日常的な空間で、のんびり入浴できます。また、多くの施設で男性サウナにはドライサウナ、女性サウナにはミストサウナを設置していますが、近年のサウナブームの高まりと多様化するお客様のニーズにお応えするため、熊本新市街、宇都宮以降の新規開業施設では男女ともにオートロウリュ形式のサウナを導入しております。

スカイスパにご用意している、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、そしてフェイスケア製品はカンデオホテルズオリジナルのオーガニック製品を使用しております。シャンプー、コンディショナーはフローラルをベースとした華やかな香りに、ボディウォッシュは爽やかなハーバルの香りです。フェイスケア製品は、爽やかな使い心地と柑橘系の香りが特徴です。その他、スカイスパを快適に楽しんでいただくためのアメニティも充実しています。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、“世界で唯一の4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な３つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“世界で唯一の4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。

■会社概要

■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

【住所】東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル7階

【代表】代表取締役会長兼社長 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【設立】2005年

【URL】https://www.candeohotels.com/

【資本金】1億円

【事業内容】ホテル運営

■現在全国28店舗展開

■顧客満足度ランキングで第1位獲得

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで2012年・2017年に第1位を獲得

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」

『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優秀賞の「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

■ギネス世界記録を保持

2024年7月、カンデオホテルズ大阪ザ・タワーのインフィニティ露天風呂が、「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」として、ギネス世界記録に認定