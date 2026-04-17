フェノールフォーム、高性能化とカーボンニュートラルで次の成長へ！CAGR6.5%成長が示すサステナブル素材への道
フェノールフォームは、フェノール樹脂を基材とし、発泡剤、界面活性剤及び各種助剤を添加して形成される独立気泡構造の硬質発泡材料である。その製造プロセスでは、フェノール樹脂と配合成分を硬化剤の作用下で高速混合した後、金型又は連続生産ラインにおいて一定の条件下で架橋、発泡及び硬化を完了し、構造が安定し、均一かつ緻密な発泡体システムを形成する。フェノールフォームは優れた難燃性、低発煙・ドリップレスの特性及び低い熱伝導率を有し、建築断熱、空調換気、設備保温といった分野で広く用いられる高性能断熱材料である。
産業動向：環境規制と省エネが推進力
近年のフェノールフォーム市場は、環境規制の強化、建築物の省エネルギー義務化、産業設備の高効率化といった世界的潮流を背景に、力強く成長を続けている。欧州では低熱伝導率材料の導入が義務化され、北米ではHVACの高性能化需要が急増、アジアでは都市化と産業インフラ更新が進む。これら複合要因がフェノールフォームに対する需要を一段と押し上げている。特に火災安全に対する意識の高まりが市場拡大を強く後押ししており、競合のポリウレタンフォームやポリスチレンフォームでは達成し得ない難燃性能が、高付加価値用途での置き換えを加速している。技術革新も進み、より軽量で加工性に優れる次世代品の開発が市場浸透をさらに促している。
市場規模：2032年に22.03億ドルへ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界フェノールフォーム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/585619/phenolic-foam）によると、グローバルフェノールフォーム市場は2032年までに22.03億米ドル規模へ拡大する見通しである。2026～2032年のCAGRは6.5%と、断熱材市場の中でも高い成長率を示す。建築・産業・輸送のいずれの領域でも採用率が上昇しており、特に建築外断熱分野は規制強化を背景に拡大が最も著しい。各地域の成長エンジンが明確で、欧州は環境政策、北米はHVAC効率化、アジアは建築需要の増加と産業投資がけん引する構図となっている。長期的にもフェノールフォームは安定成長が望める市場であり、2030年代に向けて高機能断熱材の中心的存在として期待される。
図. フェノールフォーム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347230/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347230/images/bodyimage2】
図. 世界のフェノールフォーム市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：寡占化が進む国際競争の構図
LP Informationトップ企業研究センターの分析によれば、フェノールフォームの主要製造企業にはKingspan、Asahi Kasei、Unilin Insulationが名を連ね、2024年の世界市場においてこの3社だけで約71.0%の売上シェアを占めていた。特に欧州と日本企業が技術力で市場を主導し、難燃性能・断熱性能・加工技術で差別化を進めている。世界的寡占構造は今後も続く見込みであり、上位企業は生産拠点の拡張、環境配慮型材料への転換、建築規制対応製品の開発を強化している。競争軸は価格競争ではなく技術競争へ完全にシフトし、研究開発投資の多寡が市場の主導権を左右するフェーズに入っている。
産業動向：環境規制と省エネが推進力
近年のフェノールフォーム市場は、環境規制の強化、建築物の省エネルギー義務化、産業設備の高効率化といった世界的潮流を背景に、力強く成長を続けている。欧州では低熱伝導率材料の導入が義務化され、北米ではHVACの高性能化需要が急増、アジアでは都市化と産業インフラ更新が進む。これら複合要因がフェノールフォームに対する需要を一段と押し上げている。特に火災安全に対する意識の高まりが市場拡大を強く後押ししており、競合のポリウレタンフォームやポリスチレンフォームでは達成し得ない難燃性能が、高付加価値用途での置き換えを加速している。技術革新も進み、より軽量で加工性に優れる次世代品の開発が市場浸透をさらに促している。
市場規模：2032年に22.03億ドルへ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界フェノールフォーム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/585619/phenolic-foam）によると、グローバルフェノールフォーム市場は2032年までに22.03億米ドル規模へ拡大する見通しである。2026～2032年のCAGRは6.5%と、断熱材市場の中でも高い成長率を示す。建築・産業・輸送のいずれの領域でも採用率が上昇しており、特に建築外断熱分野は規制強化を背景に拡大が最も著しい。各地域の成長エンジンが明確で、欧州は環境政策、北米はHVAC効率化、アジアは建築需要の増加と産業投資がけん引する構図となっている。長期的にもフェノールフォームは安定成長が望める市場であり、2030年代に向けて高機能断熱材の中心的存在として期待される。
図. フェノールフォーム世界総市場規模
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図. 世界のフェノールフォーム市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：寡占化が進む国際競争の構図
LP Informationトップ企業研究センターの分析によれば、フェノールフォームの主要製造企業にはKingspan、Asahi Kasei、Unilin Insulationが名を連ね、2024年の世界市場においてこの3社だけで約71.0%の売上シェアを占めていた。特に欧州と日本企業が技術力で市場を主導し、難燃性能・断熱性能・加工技術で差別化を進めている。世界的寡占構造は今後も続く見込みであり、上位企業は生産拠点の拡張、環境配慮型材料への転換、建築規制対応製品の開発を強化している。競争軸は価格競争ではなく技術競争へ完全にシフトし、研究開発投資の多寡が市場の主導権を左右するフェーズに入っている。