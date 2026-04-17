「AOMORI×Dick Bruna TABLE」が明日開幕！青森県民代表「りんご娘」さんが、今しか楽しめないミッフィーのフォトスポットやコラボフードを体験し、歓声を上げて大興奮！

株式会社フェリシモ

フェリシモは、本日4月17日、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」と、青森市内の各所がコラボレーションする周遊イベント「AOMORI×Dick Bruna TABLE」のオープニングセレモニーとプレスプレビューを開催しました。

セレモニーでは、参加施設の代表として、AOMORI CONNECTIONのパートナーである青森県観光国際交流機構事務局長 大庭一郎さま、フェリシモDick Bruna TABLE担当 玉置久美子、フェリシモ「青森部」部長 猪川恭兵が登壇しそれぞれ挨拶をしたのち、青森を代表する女性ローカルアイドルグループ「りんご娘」さんが登場。フォトスポットでの撮影やコラボフードの試食を通してイベントを一足早く体験し、「こんなところにもミッフィーがいる！」「かわいすぎて食べるのがもったいない！」と大興奮の様子でした。

前列左から、りんご娘 スターキングデリシャスさん、りんご娘 金星さん、りんご娘 はつ恋ぐりんさん、りんご娘 ピンクレディさん、後列左から、フェリシモDick Bruna TABLE担当 玉置久美子、青森県観光国際交流機構事務局長 大庭一郎さま、フェリシモ「青森部」部長 猪川恭兵

◆登壇者コメント

「家族みんなミッフィーが大好きなので、青森のあちこちでミッフィーに会えることをみんなで楽しみにしています」（りんご娘・スターキングデリシャスさん）、「メンバーや友達などミッフィーファンが周りにたくさんいるので、色々な人と一緒にこのイベントを楽しみたい。自分も大人になったのでこの機会に祖父母を温泉に連れて行ってあげたい」（りんご娘・金星さん）とイベントへの期待感を膨らませていました。フェリシモDick Bruna TABLE担当 玉置は「豊富なコンテンツと長く愛されているミッフィーの魅力が掛けあわさった3世代で同じ体験を楽しめる過去最大エリアで実施するイベントです。街全体ににぎわいを生み、みんなの笑顔を広げていきたい」と述べました。

青森を愛し、神戸と青森の地域共創事業を推進するフェリシモ「青森部」部長の猪川は本取り組みについて、青森部としてのこれまでの活動と青森への熱い想いを語りながら、雪解けの青森で本イベントを開催することについて「長い冬を越えた青森にミッフィーとともにだれもが笑顔になれる春を届けたい。街歩きが楽しいこの季節、県内・県外問わず多くの人に青森の街を歩いて楽しんでほしい」と顔を綻ばせました。またこれに対し、大庭さまは「行政も参画するAOMORI CONNECTIONとも連携し、地域が一体となって実施するイベントで青森を盛り上げられるのは一施設としてもうれしい。これを機にたくさんの場所に出かけていただき、青森を好きになってもらいたい」と意気込みを語りました。

◆りんご娘さんによる先行体験の様子

・青森県観光物産館 アスパム13階 展望台

展望台にはミッフィーのフォトスポットが4ヵ所出現し、青森の景色とともにその姿を見ることができます。青森の海にミッフィーが浮かんでいるかのような姿にりんご娘さんたちに思わず笑みがこぼれます。さらに隣接する青い海公園にはミッフィーのお顔が！見つけた瞬間、「わあーーーー！！」と驚きの声が上がりました。

アスパム13階展望台から青い海公園にいるミッフィーを見つけてうれしそうなピンクレディさん（左）、はつ恋ぐりんさん（右）青い海公園にデザインされたミッフィーの目と口を展望台から見ることができます

・コラボフード体験

「うみとひかり」（青森県観光物産館アスパム 14F）にて、本イベントで提供されるコラボフードの中から、アフタヌーンティーをりんご娘さんが試食。青森県産のリンゴを使用したアップルパイや、Bean to Bar RAWチョコレートを使用したチョコレート菓子、春らしいいちごのチーズケーキ、りんごのジュレを楽しまれました。「とにかくかわいい！食べるのがもったいない」「おしゃれで写真を撮りたくなります！」と、まずは見た目のかわいさに歓声が上がりました。「りんごの甘さがやさしくてしあわせな味」「小さなお子さんから大人まで、みんなで楽しめそう」と試食したメニューの感想に会話が弾み、喜びいっぱいのご様子でした。

いちごのチーズケーキを試食した金星さん（写真上）は、「バラの形をしていてかわいい！おしゃれでおいしくて、一度で二度楽しめますね」と笑顔で語り、りんごのジュレを試食したスターキングデリシャスさん（写真下）は、「さっぱりしていておいしい！ジュレと角切りのりんごの組み合わせが絶妙」と目を輝かせながら感想を述べました。

◆本日お披露目したコンテンツについて

・A-FACTORY

店内入口側の壁面と施設内店舗「OCEAN’S DINER」の店頭にミッフィーのお顔が登場。同店ではコラボメニューの販売を予定しており、オリジナルグッズもお買い求めいただけます。

・青森駅改札

青い森鉄道では2種類のコラボデザインチケットを展開。2種のうち、「青い森ワンデーパス」は青森ならではの南部せんべいに印刷された、「食べられる切符」です。

実際の切符には入場日の日付が入ります「Aomori city おでかけフリーパス」（左）と南部せんべいの「青い森ワンデーパス」（右）（※画像はイメージです）

◆「AOMORI×Dick Bruna TABLE」 イベント概要

期間 ： 2026年4月18日（土）～6月21日（日）

参加施設・店舗(五十音順、敬称略) :

青い森鉄道、青森県観光物産館アスパム、浅虫温泉駅、浅虫温泉 椿館、アートホテル青森、UGUISU、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、南部屋・海扇閣

後援 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社）（注1）

協賛 ： 青森放送、フェリシモ「青森部」、ぶるーな倶楽部

※営業時間は各施設に準じます。

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。

※参加施設は変更・追加になる場合があります。

（注1）「AOMORI CONNECTION」は青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社が、2018年に締結された「青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定」に基づき、行政・民間が一体となって青森駅周辺の賑わい創出と、持続可能なまちづくりの推進を目指している連携組織です。

◆関連イベント

市内の施設をめぐって限定ポストカードが貰える！スタンプラリー

今回のイベント開催に合わせ、ディック・ブルーナ テーブルとAOMORI CONNECTIONとのコラボスタンプラリーが開催決定。青森市内10施設を対象とし、スタンプを4つ集めると、オリジナルデザインのポストカード（全3種）をランダムで1枚貰えます。

≪概要≫

日時 ： 4月25日（土）～5月31日（日） 10時00分～1７時00分

主催 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、JR東日本盛岡支社）

チェックポイント ： 青森県観光物産館アスパム、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、青い森鉄道浅虫温泉駅売店、青森縄文ステーションじょもじょも、協同組合タッケン美術展示館、ねぶたの家 ワ・ラッセ、八甲田丸、青森県立美術館、駅たびコンシェルジュ青森

景品引換所：青森観光物産館 アスパム １Fインフォメーション

―誕生70周年記念 ミッフィー展―

◆「誕生70周年記念 ミッフィー展」概要

・会期／4月18日（土）～6月21日（日）

・会場／青森県立美術館

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えました。それを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」を青森県立美術館で開催します。

詳細はこちら＞＞ https://miffy70.exhibit.jp/

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月に神戸店がオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/