Desktop Mate DLC「琴葉茜」「琴葉葵」4月24日同時リリース決定！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、株式会社エーアイが展開する音声合成ソフトキャラクター「琴葉茜(https://store.steampowered.com/app/4474310/)」と「琴葉葵(https://store.steampowered.com/app/4474320/)」を2026年4月24日(金)に同時リリースすることをお知らせいたします。本日よりSteamストアページを公開し、ウィッシュリストへの登録が可能となりました。

音声合成ソフトキャラクター「琴葉姉妹」がDesktop Mateに登場

関西弁でちょっと天然な姉「茜」と、標準語でしっかり者の妹「葵」。2014年に音声合成ソフトのキャラクターとして登場して以来、多くのクリエイターに愛され続けてきた双子姉妹がDesktop Mateに登場。今回のDesktop Mate DLCでは、琴葉姉妹の魅力が詰まったモーションとキャラクターボイスで、あなたのデスクトップを彩ります。

コンビアクション機能搭載！

本DLCの最大の特徴は「コンビアクション機能」です。「琴葉茜 DLC」と「琴葉葵 DLC」の両方を所有することで、双子姉妹ならではの特別なインタラクションをお楽しみいただけます。

琴葉茜・琴葉葵で楽しめるコンビアクション- 画面端で茜と葵が手をふりあう- 隣に並べてどちらかをクリックすると、もう片方を驚かせる- 片方がつままれると、もう片方が驚くリアクション- 片方が出現・退場すると、もう片方が手をふる- コンビアラーム：2人同時に表示中にアラームが発動すると、茜と葵が一緒に登場

※コンビアクション機能は琴葉茜と琴葉葵の組み合わせに対応しています

Desktop Mate 琴葉茜 DLC

関西弁でちょっと天然な琴葉姉妹の「姉」。クリックすると「！」を出して驚くリアクション、飛び降り・飛び出し時に花びらが舞い散るエフェクト、なでなでで琴葉茜のリボンが花びらに変化する演出など、茜ならではの愛らしいモーションをお楽しみいただけます。



琴葉茜イメージ

Desktop Mate 琴葉葵 DLC

標準語でしっかり者な琴葉姉妹の「妹」。クリックすると「！」を出して驚くリアクション、飛び降り・飛び出し時に花びらが舞い散るエフェクト、なでなでで琴葉葵のリボンが花びらに変化する演出など、葵ならではの愛らしいモーションをお楽しみいただけます。

琴葉姉妹の誕生日目前にリリース！

琴葉葵イメージ

リリース翌日の4月25日は琴葉姉妹の誕生日です。リリース当日の4月24日にはA.I.VOICE生放送 琴葉姉妹誕生日特集が配信予定で、番組内でDesktop Mateの琴葉姉妹もご紹介いただく予定です。

Desktop Mateとは

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

製品情報- 製品名：Desktop Mate 琴葉茜 DLC / Desktop Mate 琴葉葵 DLC- リリース日：2026年4月24日(金)- 価格：2,200円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate 琴葉茜 DLC：https://store.steampowered.com/app/4474310/- - Desktop Mate 琴葉葵 DLC：https://store.steampowered.com/app/4474320/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【琴葉姉妹とは】

琴葉姉妹は、関西弁でちょっと天然の姉「茜」と、標準語でしっかり者の妹「葵」の双子の姉妹。声優・榊原ゆいの声を元に制作されたキャラクターボイスで、明るく元気な音声を手軽に表現することができます。2014年に音声合成ソフトのキャラクターとして登場して以来、A.I.VOICE、Synthesizer V、VOCALOID6など多彩な音声合成ソフトで展開され、動画投稿やゲーム実況など幅広い分野で多くのクリエイターに愛され続けています。誕生日は4月25日。

【株式会社エーアイとは】

株式会社エーアイは、高品質AI音声合成エンジン「AITalk」の開発・提供を中心に、音声合成・音声認識・声認証など音声に関わる幅広いソリューションを展開するAI音声技術の専門企業です。個人向け音声合成ソフト「A.I.VOICE」シリーズや、法人向けナレーション作成ソフト「AITalk 声の職人」シリーズなどを提供しています。

(C) AI, Inc.



