タイヤ専業店「ビーライン滑川店」新規オープン

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社BL中部（代表取締役：古田寛之）は、「ビーライン滑川店」を2026年4月18日（土）にオープンいたします。

ビーラインは、リーズナブルな価格のタイヤ販売と、スピーディかつ丁寧な交換サービスを提供するタイヤ専業店です。このたびオープンする「ビーライン滑川店」は、富山県初の出店となり、あいの風とやま鉄道の滑川駅から南へ約1.3km、県道135号線（旧国道８号）沿いに位置しています。

当店舗では、軽自動車からミニバン、SUVなど幅広い車種に対応したタイヤを取りそろえるとともに、購入タイヤに付帯する2年間のパンク修理無料サービスや、タイヤ・ホイール購入時のアルミホイール下取りサービスを行っております。また、有償サービスとして、新品タイヤ4本セットの購入・交換時に加入可能なタイヤパンク保証も取り扱っております。

ビーラインは、クルマの足元からお客様の「安全・安心」を支えるタイヤ販売・交換サービスを提供してまいります。

店舗の概要および拠点一覧は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/212_1_febf8c7d5403520026f0e351b46677fc.jpg?v=202604170351 ]

■ビーライン店舗一覧（77店舗）※2026年4月18日時点

https://beeline-tire.co.jp/shop/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

上記の店舗概要に記載の連絡先までお問い合わせください

ビーラインWEBサイト https://beeline-tire.co.jp/