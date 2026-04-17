【voco大阪セントラル】5月9日より、バラが香る雲の上の世界へ誘う「クラウド・ローズ アフタヌーンティー ～春のライラック・タイム～」が登場

voco大阪セントラル「クラウド・ローズ アフタヌーンティー～春のライラック・タイム～」

voco大阪セントラル by IHG（所在地：大阪府大阪市西区京町堀1-7-1、総支配人：宍倉大地）は、2026年5月9日（土）から6月30日（火）まで、ホテルからほど近い「靭公園」のバラシーズンに合わせ、雲の上に広がる秘密のローズガーデンをイメージした「クラウド・ローズ アフタヌーンティー ～春のライラック・タイム～」を開催いたします。

本アフタヌーンティーでは、パステルパープルとクラウドホワイトを基調とした幻想的な世界観の中で、ダマスクローズが香るメインスイーツや、シェフの技が光るバラのサラダなど、心ときめくメニューをラインナップ。日常を離れ、ふんわりと包み込まれるような心地よいひとときをお届けします。

また、アフタヌーンティーのオプションとして楽しめる「クラウド・ローズ」スペシャルメニューや、京町堀エリアのストアとのコラボレーションキャンペーン「ローズ スイーツ＆ビューティー」も期間限定で登場します。

さらに、秋のバラシーズンには「秋のマグレディース」をテーマにした第2弾の開催も予定しており、2シーズンを通じてバラの魅力を発信してまいります。

「クラウド・ローズ アフタヌーンティー ～春のライラック・タイム～」

期間： 2026年5月9日（土）～6月30日（火）

時間：13:00 / 15:30 / 18:00 のいずれか（3部制）

料金： 6,000円（数量限定）

場所：voco大阪セントラル1F カフェ＆バー LOKAL HOUSE

【公式サイト限定】3名様以上のご予約で「雲ギモーヴ（3つ入り）」1皿プレゼント

【スペシャルメニュー】

初夏のチーズクリームパスタ 2,300円（単品）/ 2,000円（オプション）

雲ギモーヴ（3つ入り） 500円（オプション限定・要事前予約）

詳細・ご予約： https://www.lokalhouse.jp/cafebar-menu/afternoon-tea-set/

※上記料金は税金・サービス料込みです

※ご利用日2日前17時までの予約が必要

■メニュー

【1段目・メインスイーツ】幻想的なイメージと繊細な味わいが魅力の「バイオレット・ローズ レアチーズケーキ ～蝶の休息～」

バイオレット・ローズ レアチーズケーキ ～蝶の休息～：

プレートに広がる淡い紫色のクリアジュレを、朝露に濡れた庭園に見立てた一皿。

その上に佇むレアチーズケーキは、艶やかなパープルのグラサージュで包み込み、中にはサクサクのサブレと芳醇なグリオットチェリーのジュレを忍ばせました。トップにはダマスクローズが香るクリームのバラを配し、繊細な蝶が舞い降りた庭園のワンシーンを表現しています。幻想的なシーンとともに、幾重にも重なる花の香りをお楽しみください。

【2段目・ミニスイーツ】（左から時計回り）「ローザ・ディ・マドレーヌ」、「エレガント・ココナッツギモーヴ」、「パープル・スカイ：レモン香るスミレのパンナコッタ」、「ブルーベリーのネイキッドケーキ」、「ジャスミン香る クラウド・レース クッキー」

ローザ・ディ・マドレーヌ：国産ローズの芳醇な香りを閉じ込めた贅沢なマドレーヌ。ブルーベリーを纏わせたホワイトチョコレートでコーティングし、一輪のバラのように気高く仕上げました。

エレガント・ココナッツギモーヴ：ココナッツの優しい甘みが広がる、ふわもち食感のギモーヴ。ドライローズとシュガーパールの装飾が、宝石のようなエレガンスを添えます。

パープル・スカイ レモン香るスミレのパンナコッタ：爽やかな酸味のレモンパンナコッタに、フローラルな香りが広がるスミレのジュレを重ねました。ジュレの上にぽっかりと浮かべた雲のようなヨーグルトムースが、チャーミングなアクセント。

ブルーベリーのネイキッドケーキ：ブルーベリーパウダーを練り込んだ美しい藤色のスポンジで、ブルーベリージャムとクリームをサンド。素材のありのままの美しさを活かした、素朴ながらも上品な一品です。

ジャスミン香る クラウド・レース クッキー：ロンネフェルト社のジャスミン茶葉が香るサクサクのクッキーに、バラのレリーフを施したマシュマロフォンダントを。レースのような繊細なデザインと、ジャスミン茶の余韻をお楽しみください。

【3段目・セイボリー】（左）「紅しぐれ大根のローズガーデンサラダ」（奥）「赤紫蘇のパンナコッタ アスピックのジュレ添え」（右）「紫芋とツナのブルスケッタ～紫陽花の彩り～」

紅しぐれ大根のローズガーデンサラダ：「紅しぐれ大根」の淡いパープルと「トレビス」の深みのある紫、2色のコントラストが美しいサラダ。シェフの繊細な技が光る大根のバラが、まるでプレートの上に咲いたガーデンのような華やかさを演出します。

赤紫蘇のパンナコッタ アスピックのジュレ添え：香り豊かな赤紫蘇をヨーグルトクリームで仕立てたパンナコッタに、彩り鮮やかなコンソメのアスピック（ゼリー）を重ねました。和のハーブである紫蘇と、洋の技法が調和した、爽やかでチャーミングなグラス仕立ての一品です。

紫芋とツナのブルスケッタ～紫陽花の彩り～：ツナの旨味に、紫芋を合わせたマスカルポーネのクリーミーさを添えて。ふんわりとした紫のグラデーションで、雨上がりに優しく咲く紫陽花のカラーを表現しました。サクサクのバゲットとともに、初夏へと向かう季節の彩りをお楽しみください。

【スコーンプレート】「ことりスコーン・アールグレイ」、ローズハニーとローズマスカルポーネクリーム添え

ことりスコーン・アールグレイ（ローズハニー＆ローズマスカルポーネクリーム添え）：vocoのシンボルである「ことり」を模った、アールグレイ香る特製スコーン。ロンネフェルト社の茶葉を贅沢に練り込みました。国産ローズペタルが美しく舞う「ローズハニー」と、華やかな「ローズマスカルポーネクリーム」を添えて、優雅なティータイムを。

【ウェルカム ドリンク】口当たりがやさしい、ヨーグルトベースのモクテル「パープル・クラウド」

パープル・クラウド（モクテル）：ヨーグルトをベースにした、優しい甘みと爽やかな飲み心地のモクテル。エディブルローズを浮かべ、ブルーベリーとローズマリーで飾り付けた一杯は、空に浮かぶ淡い雲をイメージ。アフタヌーンティーの始まりに相応しい、チャーミングな一杯です。

「クラウド・ローズ」スペシャルメニュー（オプション）

アフタヌーンティーの時間をさらに贅沢に彩る、特別なディッシュとスイーツが登場します。

「初夏のチーズクリームパスタ～バイオレット・ローズ～」

初夏のチーズクリームパスタ～バイオレット・ローズ～

鮮やかなパープルカラーが目を惹く、LOKAL HOUSE自慢のオリジナルパスタ。その華やかな見た目に引けを取らない、濃厚なチーズのコクと旨味が広がります。エディブルローズを添えて、バラの香りとチーズのハーモニーを堪能する、贅沢なひとときを。

「フローティング・クラウド（雲ギモーヴ）」

フローティング・クラウド（雲ギモーヴ）

「雲」を模った、ふわふわもちもち食感のギモーヴ。そのまま召し上がるのはもちろん、ホットドリンクにそっと浮かべて。ゆっくりと溶けてゆく様子を眺めながら、心解き放たれるドリーミーなひとときをお過ごしください。

「クラウド・ローズ アフタヌーンティー～秋のマグレディース～」

年間を通じて楽しむバラの物語。秋には「イエロー・ローズ」の世界が登場

クラウド・ローズ アフタヌーンティー 春と秋のバラシーズンを楽しむ時間

夏を越え、心地よい風が吹き抜ける秋には、年に2回目のバラシーズンが到来します。「クラウド・ローズ アフタヌーンティー」も、秋の装いに着替えて再登場。サブテーマに「秋のマグレディース」を掲げ、春のパープルから、心温まる「柔らかい黄色」の秋バラの世界へと移ろいます。

秋シーズンでは、バラの香りが際立つ「クラウド・ローズ ホワイトモンブラン」をメインに、栗や洋梨、ゆずといった実りの秋を象徴する旬の食材を取り入れた、奥深いメニューをラインナップ。靭公園の秋バラの風景とともに、季節ごとに表情を変えるバラの魅力を思う存分お楽しみください。

地域連携キャンペーン「ローズスイーツ＆ビューティー」を開催

京町堀エリアでローズシーズンをさらに楽しむスペシャルキャンペーン

アフタヌーンティーの提供期間に合わせ、voco大阪セントラルが位置する京町堀エリアのストアとタッグを組んだ、特別なコラボレーションキャンペーンを実施いたします。バラを「観賞する」「味わう」だけでなく、街を歩きながら「彩り」や「癒やし」に触れる、心豊かなひとときをご提案します。

期間： 2026年5月9日（土）～ 11月20日（水）

キャンペーン参加方法： 期間中、各対象店舗にてキャンペーン限定メニューをご利用いただいたお客様に、他店舗で使える優待クーポンを配布いたします。 クーポンをご持参いただくことで、対象の各店舗にてバラにちなんだ限定商品やビューティーメニューをお楽しみいただけます。

詳細： https://www.lokalhouse.jp/news/news/rose-sweets-campaign/

【参加店舗とキャンペーン特典】

カフェ＆バー LOKAL HOUSE（特典：対象メニュー10% OFF）

「クラウド・ローズ アフタヌーンティー」（要予約・提供期間5/9-6/30, 9/1-11/20）と、ローズハニーを添えた「ことりスコーンセット」、ホテル自慢のローズメニュー2種をお得にお楽しみいただけます。

ヘアサロン Fiika（特典：対象メニュー10% OFF）

「ローズ香るシャンプー」に頭浸浴での頭皮ケアが付いた、至福の癒やしメニューをご提供。バラの香りに包まれるリフレッシュタイムを。※9/30-10/15対象外

ISELY-OSAKA （特典：対象商品500円 OFF）

京町堀で愛されるフラワーショップ。バラを含む花束や華やかなフラワーアレンジメントで、ご自宅にもバラの彩りを。※合計金額3,000円以上で利用可

ヘッドスパサロン IMMR（特典：ベーシックコース2,500円 OFF）

ローズを含む7種の香りをブレンドしたアロマを使用し、プロの技で心身を解きほぐす「ベーシックコース」。上質なプライベート空間で、バラの季節にふさわしい贅沢なセルフケアを。※要予約・初回限定

初夏の風にバラが香るこの街で、ふんわりと包み込まれるような癒やしの時間を。voco大阪セントラルが提案する、新しくも温かいバラの季節の過ごし方をご体験ください。

ホテル概要

voco大阪セントラル by IHG

正式名称：voco大阪セントラル by IHG

総支配人：宍倉大地

開 業 日：2023年5月30日（火）

所 在 地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-7-1

電話番号：06-6445-1100（代表）

アクセス：

Osaka Metro四ツ橋線 「肥後橋駅」7番出入口より徒歩3分

Osaka Metro御堂筋線 「淀屋橋駅」13番出入口より徒歩5分

Osaka Metro四ツ橋・御堂筋・中央線「本町駅」28番出入口より徒歩5分

【公式サイト】https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

【Instagram】https://www.instagram.com/voco_osaka_central/

「LOKAL HOUSE（ローカルハウス）」

voco大阪セントラルの1Fに位置する、ホテル直営のレストランとカフェ＆バー。京町堀の街を望む吹き抜けの空間で、クリエイティブなイタリア料理とスイーツをご提供します。

イタリアンレストラン LOKAL HOUSE

イタリアンレストラン

本格イタリアンのランチビュッフェをはじめ、チョイス自在のディナーコースと旅人に嬉しい和洋折衷の朝食ビュッフェまで、さまざまなシーンでご利用いただけます。オープンキッチンならではの調理風景や香りが五感を刺激し、ライブ感あふれるダイニング体験をお楽しみください。

カフェ＆バー LOKAL HOUSE

カフェ＆バー

昼夜問わず、カフェとしてもバーとしてもご利用いただけるスタイリッシュな空間。こだわりのコーヒーや紅茶、パティシエ自慢のスイーツやアフタヌーンティー、そしてオリジナルのカクテルなど、心地よい時間とともにご堪能ください。

イタリアンレストラン | カフェ＆バー LOKAL HOUSE（ローカルハウス）

＜レストラン＞

朝食 7:00～10:30 ( L.O. 10:00) | ランチ 11:30～15:00 ( L.O. 14:30)

ディナー 17:30～21:30 ( L.O. 21:00) ※日・祝17:30～20:30 ( L.O. 20:00)

＜カフェ＆バー＞

日～木・祝 9:30～23:00 ( L.O. 22:30) | 金・土 9:30～23:30 ( L.O. 23:00)

【公式サイト】https://www.lokalhouse.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/lokalhouse_voco.osaka/

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vocoについて：

vocoは、頼れる安心感とチャーミングな個性で、これまでとはひと味違うプレミアムな体験を提供するホテルブランドです。ラテン語で「招待する」や「呼び合う」を意味するvocoという名前は、落ち着いた雰囲気のなか「思いがけない特別」を提供するブランドのスタイルを表現しています。気取らずにくつろげる、居心地の良い空間とゆっくりと流れる上質な時間。植物由来のバスアメニティ、ちょっと贅沢で快適なベッドはリサイクル素材から。ようこその気持ちをお伝えする、その土地ならではのウェルカムトリートでゲストを温かくスムーズにお迎えします。自分らしく過ごすくつろぎの客室、人が集い活気にあふれたレストラン＆バーで、プレミアムでリラックスできる空間へご案内します。vocoでしか体験できない特別な旅へ、ようこそ。

詳細およびご予約は、www.vocohotels.com(https://www.vocohotels.com)をご覧ください。また、Facebook www.facebook.com/vocohotels(https://www.facebook.com/vocohotels)、Instagram www.instagram.com/vocohotels(https://www.instagram.com/vocohotels)でも情報を提供しています。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。