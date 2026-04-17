【シーズン到来】今年も高ボッチ高原で絶景と自然を満喫しよう！　4/25（土）に開山祭を行います。

























































































高ボッチ高原からの眺望（富士山・諏訪湖方面）















アニメやドラマのロケ地にもなり、全国的にも人気の絶景スポット「高ボッチ高原」の2026年シーズンがいよいよスタートします。



■高ボッチ高原開山祭



１ 日 時 ４月25日（土） 午前１０時００分から



（荒天の場合は中止若しくは延期となる可能性があります。）



２ 場 所 でいだらボッチ館横（第二駐車場付近）



※駐車場は第２駐車場をご利用下さい。



３ 内 容 ・安全祈願（観光客、関係者の高原内での安全祈願）



※安全祈願祭終了後、五百度（いおど）太鼓の皆さんによる和太鼓の演奏を予定しております。



















高ボッチ高原からの眺望（北アルプス方面）



■キャンプ場



キャンプサイトは車の乗り入れ可能なオートサイトと、指定エリア内のお好きな場所に設営可能なフリーサイトの2エリアがあり、どちらも高ボッチ高原の大自然を感じることのできるオススメのサイトです。



ご利用は、予約専用サイトからの申込みのみとなります。《予約サイト なっぷ：



キャンプエリアについて



【オートサイト】11区画



◆アルプスビュー ≪6区画≫



stay15:00〜10：00 5,000円/1区画



day10:00〜15：00 1,500円/1区画



◆鉢伏山ビュー ≪5区画≫



stay15:00〜10：00 3,000円/1区画



day10:00〜15：00 1,000円/1区画



【フリーサイト】25区画



stay15:00〜10：00 2,000円/1名



day10:00〜15：00 500円/1名



高ボッチ高原キャンプエリアについて：https://tokimeguri.jp/guide/takabotchicamp/















アニメやドラマのロケ地にもなり、全国的にも人気の絶景スポット「高ボッチ高原」の2026年シーズンがいよいよスタートします。■高ボッチ高原開山祭１ 日 時 ４月25日（土） 午前１０時００分から（荒天の場合は中止若しくは延期となる可能性があります。）２ 場 所 でいだらボッチ館横（第二駐車場付近）※駐車場は第２駐車場をご利用下さい。３ 内 容 ・安全祈願（観光客、関係者の高原内での安全祈願）※安全祈願祭終了後、五百度（いおど）太鼓の皆さんによる和太鼓の演奏を予定しております。■キャンプ場キャンプサイトは車の乗り入れ可能なオートサイトと、指定エリア内のお好きな場所に設営可能なフリーサイトの2エリアがあり、どちらも高ボッチ高原の大自然を感じることのできるオススメのサイトです。ご利用は、予約専用サイトからの申込みのみとなります。《予約サイト なっぷ： https://www.nap-camp.com/nagano/14809 キャンプエリアについて【オートサイト】11区画◆アルプスビュー ≪6区画≫stay15:00〜10：00 5,000円/1区画day10:00〜15：00 1,500円/1区画◆鉢伏山ビュー ≪5区画≫stay15:00〜10：00 3,000円/1区画day10:00〜15：00 1,000円/1区画【フリーサイト】25区画stay15:00〜10：00 2,000円/1名day10:00〜15：00 500円/1名高ボッチ高原キャンプエリアについて：https://tokimeguri.jp/guide/takabotchicamp/

















《オートサイト》





















































《フリーサイト》













































《でいだらボッチ館》























一般社団法人塩尻市観光協会（会長 林修一）は、全国的にも人気の観光スポット「八ヶ岳中信高原国定公園 高ボッチ高原」の開山祭を4月25日（土）に行い、キャンプ場の営業も開始します。■でいだらボッチ館（避難小屋併設）キャンプサイトの受付や避難小屋にもなっている管理棟「でいだらボッチ館」。AEDも設置。館内には売店も併設、ここでしか買えない高ボッチ高原オリジナルグッズも多数取り揃えてあります。旅の思い出にいかがでしょうか。

《でいだらボッチ館で販売のオリジナルグッズ》

































今シーズンよりE-Bikeのレンタルも始まります。爽やかな高原の風の中を疾走してみては♩受付はでいだらボッチ館で！

高ボッチ高原ライブカメラ：http://takabocchi.float-zone.com:8888/viewer/live/?mode=showcontrol＜高ボッチ高原について＞

塩尻市の東側に位置する標高1,665メートルの高ボッチ山を中心とする八ヶ岳中信高原国定公園内にある高原です。



















北アルプスや南アルプス、御岳山など3000ｍ級の山々やと同時に諏訪湖や富士山も望むことができる360度の絶景スポットとしても人気があり初夏から夏はレンゲツツジをはじめ、高原に咲く花や牛の放牧、秋から冬にかけての雲海など季節ごとの見どころも多く写真愛好家などたくさんの方が訪れます。また、近年はアニメやドラマのロケ地として聖地巡礼に訪れる方も増えています。長野道塩尻インターチェンジより車で40分https://tokimeguri.jp/guide/bg_takabotchi/＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2026年4月現在）の地方都市です。日本随一の品質を誇るぶどうとワインの産地で、市内には16のワイン醸造場（2026年4月現在）と1高校があります。また、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡や、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいります。本件に関するお問合わせ先一般社団法人塩尻市観光協会担当：鳥羽TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553info-shiojirikanko@tokimeguri.jp関連リンク塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」https://tokimeguri.jp/塩尻市観光協会公式Facebookページhttps://www.facebook.com/tokimeguri/塩尻市観光協会公式Twitterhttps://twitter.com/info40430583塩尻市観光協会公式Instgramhttps://www.instagram.com/shiojiritokimeguri/高ボッチ高原https://tokimeguri.jp/guide/takabotchi/