トライシクル株式会社　「New環境展2026」2026/5/20-22　東京ビックサイトに出展いたします。

トライシクル株式会社

サーキュラーエコノミー（循環型経済）を追求し、持続可能で豊かな社会づくりを目指す、サイクラーズグループのトライシクル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 山田 晃一、以下「当社」）は、2026年5月20日（水）～22日（金） 東京ビックサイトにて開催される「New環境展2026」（https://www.n-expo.jp/）に電子契約サービス「エコドラフトwithクラウドサイン」（以下、「エコドラフト」）のご紹介で出展いたします。

New環境展2026

日程 2026年5月20日（水）～ 2026年5月22日（金）

会場 東京ビックサイト 東館 1・2・3・7・8ホール及び1・2・3ホール屋外実演会場

時間 午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）

主催 日報ビジネス株式会社

トライシクル 出展ブース

ホール 東７ホール

ブース番号 D727

New環境展はアジア最大級の環境展で、トライシクルでは2023年より連続出展。グループとしては、2022年から出展をしています。本年もエコドラフトのご紹介で出展いたします。ブースでは、実際の画面を操作いただくこともできます。廃棄物処理に係る契約の電子化をご検討されている方、これからご検討される方、今お使いのシステムからの変更をお考えの方、普段お使いいただいているお客様で直接対面にて担当者に質問をされたい方。お気軽にブースにお立ち寄りください。

エコドラフトは、昨年 産業廃棄物、建築廃棄物特化のシステムとして昨年末、300社の排出事業者、収集運搬業者、処分業者などの廃棄に係る契約をされているお客様に導入いただき、年間4万件の契約締結にご利用いただくまでとなりました。

多くの業界の方にご支持をいただいているポイントとしては4点があります。

１．紙、押印、郵送がなくなることでの工数とコストの大幅削減

２．ITリテラシーが低くても使える丁寧な導入サポート

３．業界専門だからこその標準テンプレートの搭載と、法改正対応

４．エコドラフトの導入でクラウドサイン単体でも利用が可能

このポイントもブースにて詳しくお伝えいたします。

エコドラフト(https://ecodraft.id/)について

エコドラフト with クラウドサインとは、 弁護士ドットコムの運営するクラウドサインを利用し、

産廃・建廃に特化した電子契約の作成と締結が行えるサービスです。

廃掃法に基づいたテンプレート機能を備え、作成も短時間で正確に行うことができ、クラウドサインにAPI連携を行っているため、作成した電子契約書をシームレスに合意締結まで行うことができます。

グループ他社出展情報

New環境展2026には、サイクラーズグループの高度な製品技術のプラント設計と、輸入販売、サービスを幅広く手掛ける株式会社サナース（本社：東京都品川区南大井、代表取締役社長：中川 大実）も取り扱い選別機器メーカー、シュタイナート社（独）とともに710ブースで出展いたします。併せてお立ち寄りください。

【当社およびグループ会社概要】

会社名 ：トライシクル株式会社 (https://tricycle-ce.com/ )

所在地 ：〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポートD館 8F

設立 ：2018年5月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山田 晃一

事業内容：不用品を最適な方法・価格で提供するプラットフォーム（ReSACO）、産廃・建廃の委託契約を電子化するサービス（EcoDraft）、中古品、リサイクル製品の販売他