８年連続で「健康経営優良法人（中小規模法人部門」に認定 「事業所まるごと健康宣言」で2度目の香川県知事賞も受賞

小豆島ヘルシーランド株式会社

香川県の小豆島で、オリーブの栽培から研究開発、製造・販売までを一貫して行い、島の自然とともに“ウェルネスな暮らし”を提案している小豆島ヘルシーランド株式会社（本社：香川県小豆郡、代表取締役社長：柳生敏宏）は、経済産業省が推進する「健康経営優良法人」に8年連続で認定され、、働き盛りの健康づくり支援事業「事業所まるごと健康宣言」で2度目の香川県知事賞を受賞しました。

3月10日、働き盛りの健康づくり支援事業「事業所まるごと健康宣言」の表彰式がに行われ、今回で2度目となる香川県知事賞を受賞いたしました。当社副社長（前列最右）が出席創業の精神を継承し、持続する企業文化があります。

小豆島ヘルシーランド株式会社は昨年で創業40周年を迎えましたが、創業時から変わらない「健康」を核とした精神があり、さまざまな取り組みにおいて日々実践しています。

＜健康経営宣言＞

小豆島ヘルシーランド株式会社は、「心と体の健康を追求して小豆島の発展に寄与する」という社是のもと、従業員の健康維持・増進活動をサポートし、心身共に健やかに活き活きと自由闊達に働ける職場環境作りに取り組みます。

今後もオリーブのチカラを活用して、小豆島はもちろん、瀬戸内、そして全国の方々の豊かな生活づくりに貢献し続けます。

＜健康経営方針＞

私たちは千年生きるオリーヴから学び「百年常若（ひゃくねんとこわか）」

（※人生百年時代をいつも若々しくあり続ける）を実現していきます。

「百年常若（ひゃくねんとこわか）」の実現のために心（ココロ）と体（カラダ）と絆（キズナ）のバランスを最適にしていきます。

完璧を目指さずに「あっ！」っと気づいたことをやってみて、「あれ良かったよ」をゆっくり広めていきます。

＜健康経営体制＞

代表取締役社長 柳生敏宏を健康づくりの責任者とし、健康の取り組みや、健康経営を積極的に推進します。

各拠点に「健康づくり担当者」を設置し、総務・労務と連携して従業員の健康管理・健康増進や全社の安全衛生体制強化に取り組んでいます。

また、こころの健康づくりを大切に考え、いつでも誰でも利用しやすい相談窓口を設置するとともに産業医や主治医とも連携し、予防、発見、改善、再発防止に向けた様々な支援を行っています。

2度目となる香川県知事賞受賞

3/10、働き盛りの健康づくり支援事業「事業所まるごと健康宣言」の表彰式がに行われ、今回で2度目となる香川県知事賞を受賞いたしました。

今後も"心と体の健康" をテーマに、地元企業を代表できる会社づくりを目指してまいります。

「樹齢千年のオリーヴ大樹」は、当社のシンボルツリー

【小豆島ヘルシーランド株式会社とは】

小豆島ヘルシーランド株式会社は、瀬戸内・小豆島を拠点に、オリーブの栽培をはじめ、“生命の樹”と呼ばれるオリーブをまるごと活かし、心と体を健やかにする商品の研究開発・製造・販売を行っています。誰もが人生百年、いつまでも心身ともに若々しくあり続ける「百年常若（ひゃくねんとこわか）」の実現を目指し、オリーブの力で社会に貢献したいと考えています。近年では、「Longevity＜ロンジェビティ（健康長寿）＞」の考え方を軸に、心と身体、そして文化的な豊かさを含めた持続可能なライフスタイルの提案を行っています。

※「百年常若」は当社が提唱する概念です。

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/

オリーヴの森（オンラインショップ） https://www.healthyolive.com/