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【佛教大学】医療系国家資格(理学療法士・作業療法士・看護師・保健師) すべて合格率100％達成! 看護師は4年連続、保健師は8年連続の快挙!!
2025年度 本学保健医療技術学部の卒業生（理学療法学科36名、作業療法学科34名、看護学科61名）が受験した、理学療法士・作業療法士・看護師・保健師の国家試験すべてで合格率100%を達成しました。
なかでも、看護師は4年連続、保健師は8年連続で合格率100%を達成し、本学の実践的な学びの成果があらためて示される結果となりました。
卒業生たちが、本学での学びを活かし、今後それぞれの現場で活躍してくれることを期待しています。
【2025年度 新卒受験者合格実績】
■理学療法士(第61回) 受験者36名／合格者36名／合格率100.0％
■作業療法士(第61回) 受験者34名／合格者34名／合格率100.0％
■看護師(第115回) 受験者61名／合格者61名／合格率100.0％
■保健師(第112回) 受験者15名／合格者15名／合格率100.0％
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 入学・広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
なかでも、看護師は4年連続、保健師は8年連続で合格率100%を達成し、本学の実践的な学びの成果があらためて示される結果となりました。
卒業生たちが、本学での学びを活かし、今後それぞれの現場で活躍してくれることを期待しています。
■理学療法士(第61回) 受験者36名／合格者36名／合格率100.0％
■作業療法士(第61回) 受験者34名／合格者34名／合格率100.0％
■看護師(第115回) 受験者61名／合格者61名／合格率100.0％
■保健師(第112回) 受験者15名／合格者15名／合格率100.0％
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 入学・広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/