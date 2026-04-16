株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、2026年のゴールデンウィークに合わせ、スペースシェアリングサービス「TIME SHARING」にて、都内に位置する人気パーティー会場のスペース料金（1時間あたり）を50％OFFで提供するキャンペーンを実施します。

旅行費や外食費の上昇が続く中、2026年のゴールデンウィークは、遠出や宿泊を伴うレジャーに代わる選択肢として、当社では近場で過ごすニーズへの関心が高まる可能性があると見ています。こうした背景を受け、TIME SHARINGでは2026年5月1日（金）から5月7日（木）までの期間、都内7会場を対象に割引キャンペーンを展開します。

駅近のスペースを時間単位で利用できるレンタルスペースは、宿泊を伴わず、短時間から柔軟に活用できる点が特長です。友人や家族との集まり、撮影、趣味活動、勉強会など、目的に応じて利用できる“近場での過ごし方”の選択肢として提案します。

■ 2025年GW期間の利用傾向

あどばるが運営するスペースにおける2025年のゴールデンウィーク期間中の利用傾向を見ると、パーティー会場や貸し会議室として多く利用される通常週と比べて、パーティー・撮影・趣味利用の予約比率が高まる傾向が見られました。2026年のゴールデンウィークにおいても、以下のような利用シーンを想定しています。

パーティー・集まり

同窓会、オフ会、ファミリーでの集まりなど、人数や目的に応じて柔軟に利用しやすい場として活用が見込まれます。

撮影・クリエイティブ

コスプレ撮影、商品撮影、ポートフォリオ制作など、連休中にまとまった時間を確保しやすいGW期間中の利用が想定されます。スタジオ用途に比べ、短時間から利用しやすい点も特徴です。

趣味・習い事

ヨガ、ダンス、楽器練習など、日常的には場所の確保が課題になりやすい用途でも、連休中にまとめて利用しやすい環境を提供します。

仕事・勉強

集中作業、グループ勉強会、ワーケーションなど、自宅やカフェ以外の作業場所としての利用も想定されます。人数や利用時間に応じて選べる点が特徴です。

■ キャンペーン概要

対象期間・対象会場は以下の通りです。

割引率

50％OFF

対象利用日

2026年5月1日（金）～2026年5月7日（木）

対象会場

グレイドパーク渋谷（旧：Glade Park 渋谷） グレイドパーク新宿駅前 グレイドパーク新宿西口（旧：グレイドパーク新宿） グレイドパーク恵比寿（旧：EBISU SHOW ROOM［エビスショールーム］） グレイドパーク表参道（旧：Glade Park 表参道） グレイドパーク新橋駅前7F（銀座口） グレイドパーク新橋駅前8F（銀座口）

予約サイト

TIME SHARING / インスタベース / スペースマーケット

■ TIME SHARINGについて

「TIME SHARING」は、エリア・用途・人数から検索できる貸し会議室・レンタルスペース予約サイトです。駅近の立地を中心に、会議や研修などのビジネス用途から、パーティー、撮影、イベントなどの用途まで対応する多様なスペースを、30分単位から予約できます。

■ 会社概要

TIME SHARING 公式サイト

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名 ：株式会社あどばる 代表者 ：代表取締役 中野 邦人 所在地 ：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階 設立 ：2016年6月 事業内容 ：スペースシェアリング事業、不動産売買事業、M&A・不動産仲介事業、サブリース事業、 飲食ケータリング・デリバリー事業 URL ：https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

TIME SHARING 公式サイト

【株式会社あどばるについて】

2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、 不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展 開しています。 「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加 価値の創造を追求しています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp