6月～9月に名古屋オフィスで開催する「2028年卒向けオープン・カンパニー」の受付を開始

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、2028年3月卒業予定の方を対象に、名古屋オフィスで開催するオープン・カンパニーの受付を開始したことをお知らせいたします。

オープン・カンパニーの実施

本オープン・カンパニーは、IT業界に興味のある学生はもちろん、これから進路を考えていきたい方など、幅広い学生に向けて企画されたプログラムです。

小型コンピューター「Raspberry Pi」に各種センサーを接続し、プログラミングを通じて実際に動作させる手法を学んでいただきます。

また、会社説明ではジェイテックの事業内容や想い、働く環境について直接お話しします。先輩社員との座談会も予定しており、仕事内容やキャリア形成、実際の働き方などについて、自由に質問できる場となっています。

業界をすでに決めている方はもちろん、視野を広げたい方や、自分に合った働き方を模索している学生にとって、将来と向き合う2日間となっております。本オープン・カンパニーを通して、仕事や働き方について考えるきっかけとしていただければ幸いです。

皆様のご参加・お申し込みをお待ちしております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134923/table/39_1_35a43c8d56e37b309dfdd260e2bd58d9.jpg?v=202604161251 ]

※オープン・カンパニーの候補日に関しては別途、登録頂いたメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

※名古屋オフィスは、5月中旬ごろに新オフィスへ引っ越しいたします。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-32 アーク錦ビルディング2F

連絡先： 052-222-9090 / 052-221-9092(FAX) Email：nagoya_jinji@j-tech.jp

担 当： 福田 （人事）

チラシ配布中

※名古屋の複数の専門学校には、申込みQRが掲載されたチラシを配布中です。

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

常に進化し続けるテクノロジーの世界で、お客様のビジネス課題を解決するソリューション事業を展開しています。私たちは、最先端の技術と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なシステム開発、コンサルティング、運用サポートを提供しています。経験やスキルを活かし、私たちと共に未来を創造しませんか？



採用情報はこちら

https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 100 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/