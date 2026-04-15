大野極楽寺公園キャンプ場　プレオープン企画「初めてのキャンプ体験会」開催

一般財団法人 公園財団

大野極楽寺公園（愛知県一宮市）に2027年度からキャンプ場が本格オープン予定です。

それに先駆けて、プレオープン企画で５月３０日（土）～３１日（日）に初心者向けキャンプ企画を開催します。新しいキャンプ場に誰よりも早くに泊ってみませんか。

キャンプ初心者を対象にテントの張り方や火の起こし方など、キャンプデビューをサポートします。

基本となるテントの張り方

大野極楽寺キャンプフィールド

202７年度に大野極楽寺公園にデイキャンプと宿泊キャンプが楽しめるサイトが本格オープン予定です。

現在、稼働している「バーベキュー広場」に、新しく加わる「こもれび広場（５サイト）」・「ひだまり広場（３サイト）」とで、「大野極楽寺キャンプフィールド」として生まれ変わります。

プレオープンとなる2026年度は、イベントやデイキャンプ利用の試行、期間限定の宿泊体験などを計画しています。

大野極楽寺公園キャンプ場 プレオープン企画「初めてのキャンプ体験会」

大野極楽寺公園は愛知県一宮市にある一宮市の公園で、１３８タワーパークに隣接しています。愛知県一宮市大野極楽寺公園に「大野極楽寺キャンプフィールド」誕生こもれび広場（５サイト）ひだまり広場（３サイト）

キャンプ初心者を対象にテントの張り方や火の起こし方など、キャンプデビューをサポートします。

大野極楽寺キャンプフィールド運用に向けて今後のスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/731_1_816a3d098b072749ea2468a1a2c231dd.jpg?v=202604150951 ]イベント詳細はこちらをご覧ください。

※順次計画中 詳細は決まり次第、発表します

・５/３０～３１ 初めてのキャンプ体験会

・６月初旬～ デイキャンプ試験運用開始（こもれび広場）

・７月下旬（予定） 夏休み一般宿泊体験

※教育関係者の皆様へ

教育関係の宿泊キャンプを計画の方については、別途、調整を行います。

詳しくは、管理事務所までお問合せください。（担当：鈴木）

【大野極楽寺公園】

愛知県一宮市における豊かな自然環境を有する木曽川の河川敷に位置し、隣接する国営木曽三川公園三派川地区センター（138タワーパーク）とともに、一宮市の観光、レクリエーション拠点として位置づけられています。春には桜、秋には紅葉が人気。自然に恵まれた園内ではバーベキューやレンタサイクルも楽しめます。駐車場無料。

HP:https://www.ohnogokurakujikouen.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/ohnogokurakujipark/

お問合せ

〒491-0143 愛知県一宮市浅井町大野字小屋裏1400, Ichinomiya, Aichi 491-0143

TEL 0586-51-3015（受付：9:00～17:00）

FAX 0586-51-3613

休棟日 毎週月曜日。ただし繁忙月（4・5・9・10月）は第2月曜日のみ休棟日

※祝日の場合は翌平日に振替

指定管理者： 一般財団法人 公園財団

https://prtimes.jp/a/?f=d32901-731-060a7667d74c42505f878e70448978cc.pdf