令和8年大相撲名古屋場所 観戦チケット付き特別宿泊プラン 好評販売中

株式会社日本セレモニー

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、７月に開催される大相撲名古屋場所の観戦チケット付き特別宿泊プランをことしも発売いたします。

今回販売する宿泊プランは、マスS席またはB席での観戦チケット付きプラン（１泊２日）です。

1958年に本場所になって以来、今年で68年目を迎える名古屋場所は、昨夏から会場をIGアリーナ(愛知県新体育館)に移し、さらなる盛り上がりを見せています。

加えて本年は、名古屋・栄エリアの大規模再開発や、秋に開催されるアジア・アジアパラ競技大会の熱気とも重なり、国内外からの高い需要と期待が寄せられています。

日本の国技・伝統文化である相撲の魅力を国内外の多くの方にご体感いただきたく、TIADは

オフィシャルホテルとして、今後も日本相撲協会の活動を応援してまいります。

令和8年大相撲名古屋場所【マスＳ席】チケット付1泊2日宿泊プラン(朝食付)

対象チェックイン日：

・土日祝 各日2室（宿泊日：7/11、17、18、19、24、25）

※観戦日はチェックイン翌日です

料金：

1室2名様155,780円～（サービス料・消費税込み）

プラン内容：

・大相撲名古屋場所観戦チケット（マスS席）

・プレミアツイン シティビュー（56平方メートル ）ご宿泊（1泊朝食付）

・パンフレット及び番付表 2名様分

オプション：

大相撲名古屋場所 相撲案内所「あすか」にてお弁当等の手配が可能です。ご希望の方はコンシェルジュデスクまでお申し付けください。

・お食事セット 1名様 7,000円～

・お土産 1セット 7,000円～

令和８年大相撲名古屋場所【マスB席】チケット付1泊2日宿泊プラン(朝食付)

対象チェックイン日：

・土日祝 各日2室（宿泊日：7/11、17、18、19、24、25）

・平日 各日1室（宿泊日：7/12～16、20～23）

※観戦日はチェックイン翌日です

料金：

1室2名様139,780円～（サービス料・消費税込み）

プラン内容：

・大相撲名古屋場所観戦チケット（マスB席）

・プレミアツイン シティビュー（56平方メートル ）ご宿泊（1泊朝食付）

・パンフレット及び番付表 2名様分

【宿泊イメージ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105689/table/94_1_4f27e4de77472451f57da43b7b840f16.jpg?v=202604150151 ]

【注意事項】

・観戦日はチェックインの翌日となります。

・記載の料金にはサービス料、税金が含まれております。

・席番号のご指定はお受けいたしかねます。

・大相撲観戦チケットはチェックイン時にお渡しいたします。

【取消規定】

当プランは大相撲観戦チケット付きのため、ご予約の確定と同時にキャンセル料金が100％発生いたします。

ご宿泊のご予約・お問い合わせ

TEL: 052-252-2288 / 0120-39-0011

Email： reservation@hotel-tiad.com

公式サイト：https://hotel-tiad.com/

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

開業から1年を迎えた2024年7月にはミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、同年8月にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。