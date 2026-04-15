ホテル アマネク京都河原町五条にて、フードロス削減を考える「NOT A VEGELOSS」とのコラボイベントを4月25日に開催

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「ホテルアマネク京都河原町五条」は、お客さまの滞在体験の充実を図る学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」として、規格外野菜や果実を活用した焼き菓子ブランド「NOT A VEGELOSS」とコラボレーションいたします。今回のイベントではフードロス問題について学び、その魅力を自らの手で包んで持ち帰る「おみやげづくり体験」を2026年4月25日（土）に実施いたします。

企画背景：規格外野菜の価値と再活用を知るきっかけに

アマネクではこれまで、環境に配慮した「SDGs推奨ホテル」として、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。また、「アマネクアカデミー」を通じて、宿泊そのものにとどまらない、学びのある滞在体験の提供にも注力しています。

今回は、SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」でも注目されるフードロスという社会課題を背景に、本来は十分な美味しさを持ちながらも、形状やサイズが基準に満たないという理由で廃棄されてしまう規格外野菜に着目しました。いまだに国民1人当たりの食品ロス量が年間約37kg（※1）にのぼり、その中でも野菜類や果実類が多くを占めている現状あります。このイベントでフードロスの現状を知り、自らの手で「NOT A VEGELOSS」のおみやげを包む体験を通じて、見た目だけでは測れない食材の価値や、“もったいない”という意識に向き合う機会を創出します。

（※1：出典 農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html）

実施概要

開催日：2026年4月25日（土）

時間：14:00～15:00（約1時間）

場所：ホテルアマネク京都河原町五条 1F ゲストラウンジ

参加費：1,000円（税込）

※パッケージは通常の封筒2種類からお選びいただけます

※＋900円で、浮世絵柄の風呂敷ラッピングへの変更も可能です

＜主な内容＞

・ミニ講座：規格外野菜やフードロスの現状、ブランドの想いについて

・おみやげづくり体験：「NOT A VEGELOSS」の焼き菓子から3種類を選び、ラッピングを行う体験

※包んでいただいたおみやげはそのままお持ち帰りいただけます

NOT A VEGELOSSについて

規格外など個性豊かな野菜たちに「廃棄（ベジタブルロス）ではない」新たな選択肢を提案するブランドです。 「形や色がいびつだという理由だけで市場に出回らない素材を活かしたい」という想いからスタートし、現在はフレンチシェフやパティシエの手によって、ティータイムやお酒のお供にも合う新たな魅力を得た焼き菓子を展開。素材の魅力を発信し、フードロス削減への貢献を目指しています。

公式HP：https://shop.vegeloss.com/

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、街の魅力に触れ、旅への好奇心を満たすホテルを全国で運営しております。その土地ごとの街並みや伝統工芸など、地域の特徴を共用部や客室のデザインに取り入れてホテル全体で立地に見合う特色を打ち出し、お客さまの滞在体験の充実を図っております。その延長線上の取り組みとして、地域社会や文化に紐づく様々な学びの機会をご提供する「アマネクアカデミー」を発足することになりました。地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマのイベントを実施することで、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような地域活性化ホテルを目指してまいります。

＜過去のアマネクアカデミー実施例＞

■小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000103982.html

■ホテルと地元高校生が連携した「日本楽器コンサート＆体験会」 in アマネク飛騨高山

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000103982.html

■奥能登の地酒を味わい、学びを深める「奥能登蔵元応援フェア」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000103982.html

ホテル アマネク 京都河原町五条の施設概要

ホテル アマネク 京都河原町五条は、京都の中心部にありながら、落ち着きと利便性を兼ね備えたホテルです。木のぬくもりを感じる館内や和の趣を取り入れた客室、大浴場などを備え、観光はもちろんビジネス利用にも対応。清水五条駅やバス停からのアクセスも良く、京都らしい滞在を快適に楽しめる拠点です。

所在地：京都府京都市下京区五条上る安土町616

アクセス：京阪本線清水五条駅3番出口から徒歩5分、京都市営地下鉄五条駅出口1から徒歩10分

客室数：118室

URL：https://amanekhotels.jp/kyoto/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本中へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など