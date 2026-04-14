静寂に包まれた「無人の客室」が、一夜限りの怪談の舞台に。怪談ライブ「怪奇の夕べ - この物語は、あなたに聴かれるのを待っている」開催
大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 総支配人：田口 真也）は、2026年5月2日（土）に、実力派の怪談師と怪談作家を招いた珠玉の怪談ライブ「怪奇の夕べ～この物語は、あなたに聴かれるのを待っている」を開催いたします。
会場となるのは、ホテル6階に位置し、普段は人の出入りがない「未使用の畳スイート」。研ぎ澄まされた静寂が支配する特別な空間で、怪談師が各地で集めた「怪談話」書き下ろしで解き放ちます。
怪談LIVE「怪奇の夕べ」
■ 未使用の客室に、怪異が宿る。
怪談を楽しむ上で、最も重要な要素の一つは「場」の空気感です。
本イベントでは、改装計画のため2023年の当ホテルのリブランドオープン以降、宿泊客を迎えることのなかった、静まり返った和室スイートを特別に開放いたします。
都会の喧騒から隔絶され、凛とした空気が漂う「和室」。そこは、語り手が紡ぐ言葉の一つひとつが深く沈み込み、聴き手の想像力を極限まで増幅させる理想的な舞台です。
和スイートルーム
■ 怪談師紹介
怪談師：ウエダコウジ（画像：左）
奈良県出身。「怪談ライブBar スリラーナイト道頓堀」所属。幼少期より怪談・サブカルチャーに興味を持ち、独自の視点で怪異を収集。共著「なにか、いる」、DVD「怪奇蒐集者 逢魔録」のほか、YouTube「ウエダコウジのカイトク」や地域フリーペーパーでのコラムなど多方面で活躍中。
オカルト怪談作家：クダマツヒロシ（画像：右）
『ヤバい実家』（文藝春秋）、『令和最恐ホラーセレクション クラガリ』など著書多数。竹書房瞬殺怪談コンテスト平山夢明賞・黒木あるじ賞をダブ
ル受賞し、「怪談ニュージェネレーション大会2」で優勝。緻密な描写と、
日常を侵食するようなリアリティ溢れる語りに定評がある。
画像左：怪談師ウエダコウジ 画像右：オカルト怪談作家クダマツヒロシ
■ 開催概要
イベント名: 「怪奇の夕べ～この物語は、あなたに聴かれるのを待っている」
開催日： 2026年5月2日（土）
会場： グランドプリンスホテル大阪ベイ 6階「畳スイート」
時間（二部制）
【一怪】 開場 4:30P.M./ 開演 5:00P.M./ 終演 5:45P.M.
【二怪】 開場 6:30P.M./ 開演 7:00P.M./ 終演 7:45P.M.
料金: おとな：\3,500 ／ こども（小・中学生）：\1,500（各回 20席限定）
※未就学児は参加不可
受付: 1階 フロント横
【詳細・ご予約】
ホテル公式Webサイトより
https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/event-kaiki202605/
【お問合せ】
TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)
※写真はイメージです。※料金には13%のサービス料と税金が含まれます。
※本イベントは、割引・特典対象外となります。
※本イベントは、Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）のポイント加算・利用対象外となります。
※未就学児の方はご入場いただけません。
※座席は、全て座布団席でのご案内となります。あらかじめご了承ください。
グランドプリンスホテル大阪ベイ
グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。
・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11
・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)
・客室数: 432室
・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON
・アクセス：
ホテルシャトルバス：JR大阪駅から片道約25分
関西空港エアポートリムジンバス：約50分
電車でのアクセス：ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分
公式Webサイト
https://www.princehotels.co.jp/osakabay/