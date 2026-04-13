【ZESDA通信Vol.39（2026年3月号）】ZESDAスタッフが春蘭の里を訪問。持続的なインバウンド受け入れ体制の構築を支援していきます

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

非営利活動法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔、所在地：東京都中央区、以下ZESDA）はグローカルビジネスをプロデュースするパラレルキャリア団体です。当団体主催のイベントや国内外で実施しているプロジェクトの活動情報などをご報告します。

ZESDAの詳細は公式サイトをご覧ください。

1）トップニュース

ZESDAスタッフが春蘭の里を訪問。持続的なインバウンド受け入れ体制の構築を支援していきます

3月20日～21日にかけて、ZESDAの有志メンバーが春蘭の里をはじめとする石川県能登地域を訪問しました。春蘭の里では地域へのインバウンド客が増える一方で、過疎化・超高齢化も進んでいます。こうした課題を持続的な仕組みで解決するために、現地に足を運んで調査を行いました。

ブルーベリーを生産・加工販売するひらみゆき農園では、山間部のブルーベリー農園を訪れました。園内には震災による地割れやがけ崩れの痕跡が今も残っており、完全復旧には道半ばの状況です。また、加工場では、出来立てのジャムや試作品のお菓子に加え、先月号でもご紹介した新商品「ブルーベリー棒茶」を試飲。復興の歩みと新たな挑戦を肌で感じました。

加工場で平美由記さんと記念撮影

春蘭の里では、農家民宿に取り組む多田喜一郎さんから、2025年1月の発災当時の苦労や復旧の現状についてお話を伺いました。21日は、早朝にふきのとう摘みを楽しんだ後、多田さんのご案内で宿泊施設への改装が進む空き家2軒を見学。昭和の趣が残る元教員住宅や旧診療所を前に、「この景色を残したい。まだやるべきことがある」と語る多田さんの言葉に、ZESDAとして春蘭の里と共に歩みを進める気持ちを新たにしました。

宿泊施設用に改装中の空き家を多田さんと視察

さらに、輪島塗の人間国宝・小森邦衛さんの工房も訪問。籃胎（らんたい）や曲輪（まげわ）といった伝統技法について作品を見ながら解説いただいたほか、石川県立輪島漆芸技術研修所の所長として震災後に学生の卒業制作環境の確保に奔走されたお話も伺い、伝統を次世代へつなぐ使命感に触れました。

小森さんから輪島塗の技法について伺いました

今回の訪問は、春蘭の里をはじめとする能登地域が、震災を乗り越えて未来に進むために何が必要なのか、肌で感じる機会となりました。ZESDAは今後も、現地の皆さまや新たなサポーターとの連携を深めながら、春蘭の里の持続可能な発展に向けた支援を続けてまいります。

なお、今回の訪問の詳細は以下にて公開しています。ぜひご覧ください。

・【ZESDA通信特別号】まだまだやるべきことがあるーー能登・春蘭の里と歩むこの先の未来(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000113255.html)

・春蘭の里プロジェクト(https://zesda.jp/syunran_project/)

2）ZESDA主催のイベント情報

グローカル・ビジネス・セミナー（GLBS）

地方の中小企業の海外進出の事例を研究するセミナーシリーズ。明治大学奥山雅之研究室と共催しています。

次回予告

日 時：2026年4月15日（水）19:30～21:00

会 場：明治大学駿河台キャンパスリバティタワー11階1113教室

ゲスト：浜 哲郎（はま てつろう） 特定非営利活動法人The Village 理事長

グローカル・ビジネス・セミナーVol.34は、4月15日（水）19:30から明治大学リバティタワーで開催します。NPO法人The Village理事長の浜哲郎氏をお迎えし、ロンドンでの日本食の現状とThe Village構想についてお話を伺います。

・参加申し込みはこちら(https://zesda.jp/glbs034/)から

プロデュース人材育成講座 （PSRi）

イノベーションを促進する様々なプロデューサー人材から手法を学ぶセミナーシリーズ。研究・イノベーション学会プロデュース研究分科会と共催しています。

次回予告

日 時：2026年4月21日（火）19:00～21:00

会 場：明治大学駿河台キャンパスリバティタワー11階1113教室

ゲスト：長谷川 和宏（はせがわ かずひろ） 株式会社リバネス 執行役員CHO

プロデュース人材育成講座Vol.16は、4月21日（火）19:00からTokyo Innovation Bse（TiB）で開催予定です。株式会社リバネス執行役員の長谷川和宏氏をお招きし、コンサバ企業（既存大企業）の多様なアセットをスタートアップへ戦略的に注ぎ込むプロデュース手法と事例をテーマにご講演いただきます。

・参加申し込みはこちら(https://zesda.jp/psri016/)から

ZESDA Stand Up LIVE （ZSUL）

開催レポート

3月13日に第12回ZESDA Stand UP LIVE「シアワセの扉を開く１０個の鍵」を開催しました。株式会社電通社員・画家・大家さんと様々な肩書を持つ大橋 稿二さんをゲストにお迎えし、大橋さんの人生を振り返りながら、シアワセの扉を開くための考え方、今この瞬間を愛し、プロセスを楽しむことの重要性についてお話しいただきました。

・講演動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=-wJQ5fizFF8)

3）各プロジェクトの活動報告

ZESDAは、日本各地でグローカルビジネス（地方の中小企業等の海外進出）をプロデュースしています。各プロジェクトの活動情報をご報告します。

「アクアリピュア」プロジェクト（浄水剤のリブランディングプロデュース）

アクアリピュアが「日本災害医学会総会・学術集会」に出展

3月21日、新潟市の朱鷺メッセで開催された「第31回日本災害医学会総会・学術集会」に、アクアリピュアが出展しました。今回は、災害時医療の観点から、災害時の医療行為には水の確保が最重要であることを伝えるとともに、アクアリピュアがその有効な解決策になることをアピールしました。実演では絵の具で色付けをした水にアクアリピュアを入れて浄水し、来場者にアクアリピュアの浄水効果を確認してもらいました。

絵具を混ぜた水の浄水を実演

・第31回日本災害医学会総会・学術集会(https://shinsen-mc.co.jp/jadm31/)

・アクアリピュアHP(https://aquarepure.com/)

ZESDAスタッフの活躍

竹田シニアプロデューサーがロサンゼルスで開催されたTravel & Adventure Showに出展

竹田シニアプロデューサーが、3月7日と8日にロサンゼルスで開催されたTravel & Adventure Showの栃木県ブースに、Local Living Tourとして出展しました。Travel & Adventure Showは、全米各地で開催される大規模な旅行博覧会で、世界中の観光局や旅行会社がブースを出展し、最新の現地情報や魅力的なアクティビティなどを紹介するイベントです。竹田は、Local Living Tourの代表として、栃木県の魅力的なローカルスポットを中心に紹介しました。

・Travel & Adventure Show(https://travelshows.com/shows/los-angeles/)

・Local Living Tour Instagram(https://www.instagram.com/locallivingjapan)

プロデューサーシップの普及

桜庭代表による2026年のご挨拶を公開

桜庭代表による2026年のご挨拶を公開しました。ZESDAは今年15周年を迎えます。ご挨拶では、これまでの活動とこれからの展望についてお伝えしました。ZESDAに関わってくださる皆さま、2026年も引き続きよろしくお願いいたします。

・桜庭代表より2026年のご挨拶(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000113255.html)

4）関連団体の活動情報

成瀬茉倫さんがオックスフォード大学の博士課程に合格

オックスフォード大学修士課程に在学中で、奄美大島島唄の唄者として民族音楽調査やアーティスト活動をしている鹿児島県龍郷町出身の成瀬茉倫さんが、同大学の博士課程に合格しました。成瀬さんは、引き続き世界各都市の奄美移民コミュニティに関する研究を行う予定です。

・成瀬茉倫 Instagram(https://www.instagram.com/marin.nrs/)

連載「日本の経済統計と転換点」

第5回PSRi「ものづくり三代目が日本経済の「ファクト」を毎日ツイートする理由～経済統計（ファクト）で確認する日本経済の現在地と課題～」(https://zesda.jp/ja/psri005-report/)にご登壇いただいた小川製作所さんは、確かなデータ分析によって日本経済の実態を日々発信しています。日本の経済をデータを元に読み解く、シリーズの最新記事をお届けします。

・日本の政府への分配は多い？ 生産・輸入品に課される税の国際比較（小川製作所note 2026年3月27日）(https://note.com/ogawa_tech/n/nc83ce29c0ac9)

・小川製作所 公式X（旧Twitter(https://twitter.com/OgawaSeisakusho)

5）ZESDAの提供サービス等

パラレルキャリア・コンサルティングサービス（有料）

2012年の創設以来、ZESDAでは多種多様なスタッフがパラレルキャリア活動を展開してきました。組織が蓄積してきた経験を基に開発された独自のワークシートを用いて、あなたに合ったパラレルキャリア探しのご相談に応じます。

・お問い合わせ、申し込みはこちらから(https://zesda.jp/ja/service-parallelcareer/)

【世界難関大合格】現役官僚が教える留学対策講座～戦略から英語勉強法まで～（講師：橘宏樹）

オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学、コロンビア大学など、数々の名門大学への合格実績を誇る講座です。履歴書・志望動機書・推薦状の書き方や英語の勉強法はもちろんのこと、欧米エリートの文化や哲学に関する深い理解に基づいた、独自のTipsを伝授する人気の講座です。動画視聴料は2000円です。

・お問い合わせ、申し込みはこちらから(https://zesda.jp/service/product/studyabroad/)

ZESDAの出版書籍

『プロデューサーシップのすすめ（紫洲書院）』（NPO法人ZESDA/研究・イノベーション学会プロデュース研究分科会共著）

ZESDAが提唱する日本型のイノベーション手法「プロデューサーシップ(R)」。その理論の下に16の事例を体系的にまとめた「プロデューサーシップのすすめ」が、新規載録を加えて装丁も新たに、さらにお求めやすい価格で新版をリリースしました。Unlimited（読み放題）にも加入しています。ぜひご覧ください。

・電子版（1250円）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C76V1YFN/)

・紙書籍版（1980円）(https://www.amazon.co.jp/dp/4909896104/)

『グローカルビジネスのすすめ（紫洲書院）』（NPO法人ZESDA/明治大学奥山雅之教授共著）

NPO法人ZESDAと明治大学奥山雅之研究室は「グローカルビジネスセミナー」を共催し、各分野の第一線で活躍する人々の知識と経験を蓄積してきました。本書は一連のセミナーの内容をもとに、グローカルビジネスの事例を豊富に収めた、日本初のグローカルビジネス実践マニュアルです。Unlimited（読み放題）にも加入しています。ぜひご覧ください。

・電子版（1250円）(https://amzn.asia/d/0PRXdyq)

・紙書籍版（2420円）(https://amzn.asia/d/8AkfrbR)

〈編集・発行〉

NPO法人ZESDA

「ZESDA通信」編集部