食べられるのは旬の季節だけ！甘～い台湾パインを今年もお届け！！ファーマインド公式Xアカウントで台湾パインのキャンペーンを実施いたします

株式会社ファーマインド

青果の総合流通企業の株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：小林 格）は、2026年4月13日（月）から当社公式Xアカウントで台湾パインのキャンペーンを実施いたします。

旬の季節のみ台湾からお届けしている台湾スイートパインのおいしさを知ってもらうべく、公式Xアカウントでキャンペーンを4月・5月と2回にわたり実施し、期間中は商品の魅力をお伝えするポストを展開いたします。

第1弾は本日4月13日（月）12時00分よりスタート。ファーマインド公式Xアカウントにて、該当ポストにコメント投稿していただいた方の中から、抽選で10名さまにAmazonギフトカード3,000円分が当たります。

▶台湾パイン キャンペーン

ファーマインド公式Xアカウントをフォローのうえ該当ポストにコメントを投稿*¹すると、抽選でAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

■名称

ファーマインド 台湾パインキャンペーン

■応募期間

第1弾：2026年4月13日（月）12時00分～2026年4月30日（木）23時59分まで

第2弾：2026年5月7日（木）12時00分～2026年5月24日（日）23時59分まで

■賞品

第1弾：Amazonギフトカード3,000円分：10名さま

第2弾：Amazonギフトカード3,000円分：10名さま

■応募方法

（1） ファーマインド公式Xアカウント（https://x.com/farmind_）をフォロー

（2） キャンペーン投稿をリポスト（https://x.com/farmind_/status/2043524582964138359）

（3） キャンペーン投稿を確認し、応募条件を満たした内容をリプライでコメント

※必ず応募規約のポストをお読みいただいたうえでご応募ください

＊１ 指定のポストに返信（リプライ）…詳細はキャンペーン情報ポスト（https://x.com/farmind_/status/2043524582964138359）をご確認ください。

【キャンペーンに関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

ファーマインド公式Xアカウント：https://x.com/farmind_

受付期間：2026年4月13日（月）12時00分～2026年5月24日（日）23時59分

受付時間：10時00分～17時00分（土・日・祝日は除く）

※返信にはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。