EIZIN の聖地と言われている天保山で、毎年開催される春の祭典！

あの頃聴いた音楽。ときめいた、あの白い夏。 波の音、カセットレーベル。

想い出がいっぱいの 80 年代へ。

鈴木英人博覧会in天保山ギャラリー

◆日時 2026年4月11日(金)～26日(日)

(OPEN=11:00 CLOSE=18:00)

◆開催 大阪・天保山ギャラリー

◆主催 アートに恋する天保山ギャラリー ◆後援FM COCOLO

◆お電話による予約優先入場制です。(入場無料)

●予約優先電話番号 06-6576-5621

●予約優先時間帯 (11:00-18:00) ※12:30-13:30 は除く。

① 11:00-12:30 ② 13:30-15:00 ③ 15:30-17:00 ④ 17:00-18:00

●優先予約方法 ①～④の中からご希望の時間帯を決めて、

人数とお名前を、お電話でお知らせください。

●ご来場は、ご予約がおすすめです。当日入場制限を行う場合があります。

●当日予約枠に空きがある場合は、当日入場可。

◆作品構成 80 年代～90年代に 当時の日本が誇る最高峰の技術で制作された 今や入手困難なシルクスクリーン、リトグラフ作品、最新EMグラフも展示、販売されます。

◆アクセス

電車の場合:大阪メトロ中央線「大阪港」駅より徒歩6分

お車の場合:阪神高速「天保山」出口より1km以内

会場駐車場:1000台 その他周辺駐車場有

◆お問い合わせ

天保山ギャラリーTel＆Fax:06‐6576‐5621

Mail:gallery@gnp.co.jp