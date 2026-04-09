株式会社Elith、「NexTech Week 2026【春】」に出展

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級の技術展示会「NexTech Week 2026【春】」に出展いたします。

今回は、企業の事業成長を支える「AI導入支援」と、組織の底上げを担う「AI人材育成」の2つの軸をより深くお伝えするため、「第10回 AI・人工知能 EXPO」および「第5回 AI時代の人材・組織改革 EXPO」の計2拠点にてブースを構えます。

昨今の生成AIブームを経て、企業には「PoC（概念実証）で終わらせない実運用」と「全社的なAIリテラシーの向上」の両立が求められています。 Elithの展示ブースでは、最新のLLM（大規模言語モデル）活用技術や、ハルシネーション（もっともらしい嘘）対策、独自の品質評価体制など、現場実装における課題解決のヒントを多数ご紹介します。

出展内容

- 業務特化型AI導入支援（第10回 AI・人工知能 EXPO）- - 小間番号： 12-37- - 主な展示： 金融・医療・製造などの特定業界向けオーダーメイドAI開発、実運用に耐えうる高精度なLLM実装、RAG（検索拡張生成）の最適化支援など。- AI人材育成プログラム（第5回 AI時代の人材・組織改革 EXPO）- - 小間番号： 8-30- - 主な展示： 経営層・非技術者・エンジニア向けと、階層別に体系化された生成AI活用講座。教育機関や自治体における最新の導入事例や、組織全体でのAI活用文化の醸成メソッドを公開。

AI技術の安全な運用や教育、業務の効率化にご関心をお持ちの方は、ぜひElithの両ブースにお立ち寄りください。

開催概要

- 開催展名：NexTech Week 2026【春】- 開催日程：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 西展示棟（会場地図はこちら(https://www.nextech-week.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/26/4/NTW26s_MAP_JE_0403_WEB.pdf)）- 小間番号：- - 第10回 AI・人工知能 EXPO：12-37- - 第5回 AI時代の人材・組織改革 EXPO：8-30- 参加方法：事前登録制（参加費無料）- 公式サイト：https://www.nextech-week.jp/■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIエージェントプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。