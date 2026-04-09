レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 血糖値モニタリングデバイス市場 2035年に355億8,000万米ドル到達見込み 次世代医療デバイス需要が牽引するCAGR8.37%の安定成長市場
2025年から2035年にかけて、血糖値モニタリングデバイス市場は急成長が予測されています。市場規模は2025年の159億2,000万米ドルから2035年には355億8,000万米ドルに達する見込みで、予測期間（2026年～2035年）の年平均成長率（CAGR）は8.37％となっています。この成長は、糖尿病患者の増加とともに、より高度で精密な血糖モニタリング技術の需要の高まりに起因しています。
市場の成長を牽引する要因：糖尿病の増加と新技術の登場
糖尿病患者の増加は、血糖モニタリングデバイス市場を牽引する主要な要因です。特に、1型糖尿病やインスリン依存型2型糖尿病の患者が増加しており、これらの患者層に対するニーズが市場の成長を加速させています。国際糖尿病連合（IDF）の2021年のデータによると、世界で約5億3,700万人が糖尿病に苦しんでおり、その多くが日々の血糖モニタリングを必要としています。これに伴い、持続的血糖モニタリング（CGM）やフラッシュ血糖モニタリング（FGM）など、高度なデバイスの導入が進んでいます。
加えて、企業による新技術の導入や製品開発が市場をさらに押し上げています。例えば、ロシュが発表した「Accu-Chek Instant」など、より使いやすく、より多機能な血糖モニタリングシステムの登場は、消費者の関心を集めており、需要の拡大を助けています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/blood-glucose-monitoring-devices-market
市場セグメント：自己血糖測定から持続血糖モニタリング（CGM）へ
血糖値モニタリングデバイス市場セグメントは、自己血糖測定（SMBG）デバイスと持続血糖モニタリング（CGM）デバイスに大別されます。2025年には、自己血糖測定デバイスが市場で最も多くの収益を上げると予測されています。その手頃な価格と使いやすさにより、個人利用が広がっています。特に、手軽に血糖値を測定できるグルコースメーターやテストストリップなどが普及しています。
一方で、持続血糖モニタリング（CGM）デバイスは、予測期間中に市場をリードすると見込まれています。これらのデバイスは、特に1型糖尿病の管理に欠かせないツールとなっており、極端な低血糖の防止に役立ちます。リアルタイムで血糖値を測定し、データをモニターに送信するこれらのデバイスは、より精度の高い血糖管理を可能にします。
地域別市場動向：アジア太平洋地域の台頭
北米は2025年の時点で、血糖値モニタリングデバイス市場を支配しています。これは、糖尿病患者数が多く、また革新的な医療技術へのアクセスが広いためです。しかし、アジア太平洋地域は予測期間中に急速に成長すると予想されています。特に、インドや中国などの人口大国においては、医療インフラの向上とともに、多くの潜在的な患者層が市場を後押ししています。これにより、アジア市場は血糖モニタリングデバイスの成長エンジンとして位置づけられています。
また、この地域では中産階級の増加とともに、健康管理への意識が高まり、糖尿病患者向けの製品への需要が急速に拡大しています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific (Patheon)
● Abbott
● Medtronic plc
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Ascensia Diabetes Care Holdings AG
● Dexcom, Inc.
● Sanofi
● Novo Nordisk
● Insulet Corporation
● Ypsomed Holdings
● Glysens Incorporated
● Others
市場の成長を牽引する要因：糖尿病の増加と新技術の登場
糖尿病患者の増加は、血糖モニタリングデバイス市場を牽引する主要な要因です。特に、1型糖尿病やインスリン依存型2型糖尿病の患者が増加しており、これらの患者層に対するニーズが市場の成長を加速させています。国際糖尿病連合（IDF）の2021年のデータによると、世界で約5億3,700万人が糖尿病に苦しんでおり、その多くが日々の血糖モニタリングを必要としています。これに伴い、持続的血糖モニタリング（CGM）やフラッシュ血糖モニタリング（FGM）など、高度なデバイスの導入が進んでいます。
加えて、企業による新技術の導入や製品開発が市場をさらに押し上げています。例えば、ロシュが発表した「Accu-Chek Instant」など、より使いやすく、より多機能な血糖モニタリングシステムの登場は、消費者の関心を集めており、需要の拡大を助けています。
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市場セグメント：自己血糖測定から持続血糖モニタリング（CGM）へ
血糖値モニタリングデバイス市場セグメントは、自己血糖測定（SMBG）デバイスと持続血糖モニタリング（CGM）デバイスに大別されます。2025年には、自己血糖測定デバイスが市場で最も多くの収益を上げると予測されています。その手頃な価格と使いやすさにより、個人利用が広がっています。特に、手軽に血糖値を測定できるグルコースメーターやテストストリップなどが普及しています。
一方で、持続血糖モニタリング（CGM）デバイスは、予測期間中に市場をリードすると見込まれています。これらのデバイスは、特に1型糖尿病の管理に欠かせないツールとなっており、極端な低血糖の防止に役立ちます。リアルタイムで血糖値を測定し、データをモニターに送信するこれらのデバイスは、より精度の高い血糖管理を可能にします。
地域別市場動向：アジア太平洋地域の台頭
北米は2025年の時点で、血糖値モニタリングデバイス市場を支配しています。これは、糖尿病患者数が多く、また革新的な医療技術へのアクセスが広いためです。しかし、アジア太平洋地域は予測期間中に急速に成長すると予想されています。特に、インドや中国などの人口大国においては、医療インフラの向上とともに、多くの潜在的な患者層が市場を後押ししています。これにより、アジア市場は血糖モニタリングデバイスの成長エンジンとして位置づけられています。
また、この地域では中産階級の増加とともに、健康管理への意識が高まり、糖尿病患者向けの製品への需要が急速に拡大しています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific (Patheon)
● Abbott
● Medtronic plc
● F. Hoffmann-La Roche Ltd
● Ascensia Diabetes Care Holdings AG
● Dexcom, Inc.
● Sanofi
● Novo Nordisk
● Insulet Corporation
● Ypsomed Holdings
● Glysens Incorporated
● Others