10万DL突破！『Kの支配者』が遂に単行本化。通常版『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』書店限定特典を公開！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、コミック『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』を、2026年4月15日（水）よりコミックシーモアにて先行配信、2026年5月9日（土）より紙およびその他電子書店にて発売いたします。

また、一部のグループ書店限定で特典を配布いたします。

先行配信となるコミックシーモアでは、『HOUSE』の６P描き下ろし漫画つき、

紙版は一部書店グループ限定で以下の特典を配布いたします。

・アニメイト：B6サイズ４Pリーフレット（２P描き下ろし）

・コミコミスタジオ：１P描き下ろし漫画ペーパー

・ホーリンラブブックス：イラストカード（カラー）

・メロンブックス：ブロマイド（カラー）/ミニアクリルパネル（有償特典）

・書泉・芳林堂書店：複製原画風ペーパー

・とらのあな：イラストカード（カラー）

・喜久屋書店：複製原画風ペーパー

※メロンブックスさまのミニアクリルパネルは有償特典となります。

※特典配布状況につきましては各書店様にお問い合わせをお願いいたします。

書籍内容紹介

累計10万DL突破!!

話題の『Kの支配者』が遂に単行本化。

ある資産家の息子Kが死んだ。

順風満帆に生きてきたKの死に疑問を抱いた警察は、

重要参考人として、Kの自殺を通報した坂滝晃を召喚する。

調査の過程で明らかになった、二人の淫らで歪な関係とは――。

誰にも理解されなくとも、この関係は祝福でした。（『Kの支配者』）

父親の死をきっかけに実家に戻った龍蔵が見たのは、

優しかった兄の強圧的で変わり果てた姿。

そんな中、父は兄に殺されたのだという女中からの密告があり――。

支配者出会った父と兄の間に何があったのか。

秘密が暴かれる時、その家は正しい形を取り戻す。（『HOUSE』）

『HOUSE』と描きおろし8Pを加えた、支配をめぐる珠玉の短編集。

書籍データ

【タイトル】『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』

【著者名】 奥田枠

【発売日】2026年4月15日（水）コミックシーモア先行配信

2026年5月9日（土）その他書店にて発売

【造本】B6

【定価】880円（税込）

【ISBN】978-4-10-772942-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772942/