【ゴールデンウィーク特集】長距離ドライブをもっと楽しく快適に！車内エンタメを進化させる「Ottocast Play2Video Ultra」期間限定セール開催中
2026年のゴールデンウィーク（GW）が近づくにつれ、旅行や帰省、アウトドアなど長距離ドライブの需要が高まっています。一方で、「渋滞での退屈」「同乗者の時間つぶし」「スマートフォンの小さな画面での視聴」など、車内での過ごし方に課題を感じている方も少なくありません。
こうしたニーズに応える注目アイテムとして、車内エンターテインメント体験を一新する「Ottocast Play2Video Ultra」が、現在Amazonにて期間限定セールを実施中です。
■キャンペーン情報
ゴールデンウィークに向けたお得なセールを現在開催中です。
Ottocast Play2Video Ultra
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB7LTHB
定価：21,999円 → 13,499円（税込）
割引：\8,500 OFF（約40％OFF）
コード：VTLVH5R5
期間：2026年4月8日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346282/images/bodyimage1】
■ 車内が“動画も音楽も楽しめるスマート空間”に進化
「Ottocast Play2Video Ultra」は、Android 12 OSを搭載した車載用メディアアダプターです。純正CarPlay対応車に接続するだけで、車内ディスプレイ上で多彩なコンテンツを楽しむことができます。
YouTube、Netflix、Prime Video、DAZN、U-NEXT、TikTokなどの人気動画アプリを単体で再生可能。これにより、スマートフォンに依存することなく、車内の大画面で快適な視聴体験を実現します。
※本製品はスマートフォンの画面をそのまま映す「ミラーリング製品」ではありません。
■ 有線接続から解放、ワイヤレス化で快適操作
本製品は、従来ケーブル接続が必要だったCarPlayおよびAndroid Autoをワイヤレス化する機能も搭載しています。
毎回の抜き差しの手間を省き、乗車後すぐに接続される快適なドライブ環境を実現します。
■ プリインストール＆App Hubでアプリ管理も簡単
本体には以下の人気アプリが標準搭載されています：
YouTube
Spotify
Prime Video
Netflix
IPTV
さらに「App Hub」を通じて、日本向けの人気アプリ（LINE MUSIC、DAZN、U-NEXT、TikTok、Disney+ など）も利用可能。アプリの更新通知も表示され、ワンタップで簡単にアップデートできます。
※同時インストールは最大5アプリまで
■ USBメモリ対応でオフライン再生も可能
本体にはUSB-Aスロットを搭載しており、USBメモリに保存した動画や音楽の再生にも対応。
事前にコンテンツをダウンロードしておけば、通信環境がない場所でも快適に視聴が可能です。
山間部や長距離移動時でも、通信量を気にせず楽しめる点は大きな魅力です。
■ 安心の日本向け設計＆サポート
技適認証取得済（R220-JP7656）
日本市場向けに継続的なソフトウェアアップデート
1年間保証付き
日本語サポート対応
■ ゴールデンウィーク限定セール情報
現在、Amazonにてゴールデンウィークに向けた期間限定の特別セールを開催中です。人気の車載スマートデバイスをお得に手に入れるチャンスとなっております。
● Ottocast Play2Video Ultra（本記事掲載モデル）
車内で動画・音楽を自由に楽しめる多機能メディアアダプター
通常価格：21,999円
セール価格：13,499円（約38%OFF）
割引コード：VTLVH5R5
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB7LTHB
●Ottocast P3 PRO（HDMI出力対応・後席エンタメにも最適）
HDMI機能を搭載し、後部座席のモニターでも映像視聴が可能。家族や友人とのドライブに最適なハイエンドモデル
通常価格：54,799円
セール価格：41,799円
割引コード：YUHLRYGC
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP
● Ottocast Screen AI（ディスプレイ非搭載車でもOK）
車載ディスプレイがない車でも、簡単にスマート車内空間を実現できるオールインワンモデル
通常価格：49,999円
セール価格：29,818円
割引コード：I3W2OB92
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV7HF8GT
ゴールデンウィークの長距離ドライブをより快適に、そしてより楽しく。用途や車種に合わせて最適な1台を選び、ワンランク上の車内体験をぜひこの機会にご体感ください。
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
こうしたニーズに応える注目アイテムとして、車内エンターテインメント体験を一新する「Ottocast Play2Video Ultra」が、現在Amazonにて期間限定セールを実施中です。
■キャンペーン情報
ゴールデンウィークに向けたお得なセールを現在開催中です。
Ottocast Play2Video Ultra
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB7LTHB
定価：21,999円 → 13,499円（税込）
割引：\8,500 OFF（約40％OFF）
コード：VTLVH5R5
期間：2026年4月8日～4月30日
※在庫がなくなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346282/images/bodyimage1】
■ 車内が“動画も音楽も楽しめるスマート空間”に進化
「Ottocast Play2Video Ultra」は、Android 12 OSを搭載した車載用メディアアダプターです。純正CarPlay対応車に接続するだけで、車内ディスプレイ上で多彩なコンテンツを楽しむことができます。
YouTube、Netflix、Prime Video、DAZN、U-NEXT、TikTokなどの人気動画アプリを単体で再生可能。これにより、スマートフォンに依存することなく、車内の大画面で快適な視聴体験を実現します。
※本製品はスマートフォンの画面をそのまま映す「ミラーリング製品」ではありません。
■ 有線接続から解放、ワイヤレス化で快適操作
本製品は、従来ケーブル接続が必要だったCarPlayおよびAndroid Autoをワイヤレス化する機能も搭載しています。
毎回の抜き差しの手間を省き、乗車後すぐに接続される快適なドライブ環境を実現します。
■ プリインストール＆App Hubでアプリ管理も簡単
本体には以下の人気アプリが標準搭載されています：
YouTube
Spotify
Prime Video
Netflix
IPTV
さらに「App Hub」を通じて、日本向けの人気アプリ（LINE MUSIC、DAZN、U-NEXT、TikTok、Disney+ など）も利用可能。アプリの更新通知も表示され、ワンタップで簡単にアップデートできます。
※同時インストールは最大5アプリまで
■ USBメモリ対応でオフライン再生も可能
本体にはUSB-Aスロットを搭載しており、USBメモリに保存した動画や音楽の再生にも対応。
事前にコンテンツをダウンロードしておけば、通信環境がない場所でも快適に視聴が可能です。
山間部や長距離移動時でも、通信量を気にせず楽しめる点は大きな魅力です。
■ 安心の日本向け設計＆サポート
技適認証取得済（R220-JP7656）
日本市場向けに継続的なソフトウェアアップデート
1年間保証付き
日本語サポート対応
■ ゴールデンウィーク限定セール情報
現在、Amazonにてゴールデンウィークに向けた期間限定の特別セールを開催中です。人気の車載スマートデバイスをお得に手に入れるチャンスとなっております。
● Ottocast Play2Video Ultra（本記事掲載モデル）
車内で動画・音楽を自由に楽しめる多機能メディアアダプター
通常価格：21,999円
セール価格：13,499円（約38%OFF）
割引コード：VTLVH5R5
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB7LTHB
●Ottocast P3 PRO（HDMI出力対応・後席エンタメにも最適）
HDMI機能を搭載し、後部座席のモニターでも映像視聴が可能。家族や友人とのドライブに最適なハイエンドモデル
通常価格：54,799円
セール価格：41,799円
割引コード：YUHLRYGC
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP
● Ottocast Screen AI（ディスプレイ非搭載車でもOK）
車載ディスプレイがない車でも、簡単にスマート車内空間を実現できるオールインワンモデル
通常価格：49,999円
セール価格：29,818円
割引コード：I3W2OB92
有効期限：2026年4月30日まで
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FV7HF8GT
ゴールデンウィークの長距離ドライブをより快適に、そしてより楽しく。用途や車種に合わせて最適な1台を選び、ワンランク上の車内体験をぜひこの機会にご体感ください。
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
プレスリリース詳細へ