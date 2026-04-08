有限会社パオ・アット・オフィス(本社：千葉県習志野市、代表取締役：村井 誠)は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・ヤフオク!・メルカリなど19のネットショップ・オークション・フリマサイトの購入履歴を一括集計し、Excel・CSVへ出力できる事務処理軽減アプリケーション「KaimonoToExcel MAUI」を、2026年4月8日(水)にリリースいたしました。

今回の最大のトピックは、KaimonoToExcelがついにMacに対応したことです。





KaimonoToExcelのAmazon購入履歴





■「Macでは使えないのか」──9年間で、もっとも多く寄せられた声

ネットショッピングの購入履歴を整理し、経費処理や確定申告、日々の管理に使える形へ整える――。この用途自体は以前から明確に存在していた一方で、実際に安定して使える専用ソフトは限られてきました。まして、複数の主要ショッピングサイトにまたがる購入履歴を横断的に取得し、実務に使える一覧データへまとめるツールとなると、その価値は見た目以上に大きいものがあります。





KaimonoToExcelは、そうした煩雑な作業を現実的に肩代わりするソフトとして、2017年の初版リリースから9年にわたり実務ユーザーに支持されてきました。商品名、金額、決済クレジットカード、ポイント利用額、クーポン割引、送料など、あとで見返したい情報を一覧として取得し、そのままExcelやCSVに出力できます。





そのKaimonoToExcelに、ずっと答えられずにいた要望がありました。





「Macで動かないのですか？」





これは、問い合わせの中で繰り返し寄せられてきた声です。今回のMAUI版は、その要望に正面から応えるものです。









■なぜ「一から作り直し」だったのか

従来のKaimonoToExcelはWindowsのみで動くよう設計されており、Mac対応を後付けで加えることは、構造上、現実的ではありませんでした。単なる画面移植ではなく、製品そのものを一から作り直す――。今回採用したのが、Microsoft公式のクロスプラットフォームフレームワーク「.NET MAUI(Multi-platform App UI)」です。





MAUIを用いることで、同一のコードベースからWindows版とMac版の両方を生成できます。

ただし「同じコードで動く」ことと「同じように動く」ことは別の話。各ショッピングサイトの購入履歴取得ロジックをMAUIの構造に合わせて再実装するには、9年分の対応ノウハウを新しい土台へ移植する、相当の工数がかかりました。





その結果、対応サイト数は従来と変わらず19サイト。精度も維持した状態でのリリースとなっています。これは単に対応OSが増えた、という話ではありません。









■「購入履歴を取れる」の、本当の意味

ネットで買ったものが増えれば増えるほど、あとから必要になるのは“履歴そのもの”ではなく、“使える形に整理されたデータ”です。どこで買ったか、いくらだったか、どのカードで払ったか、送料はいくらか、ポイントやクーポンをどの程度使ったか。そうした断片がきちんと並ぶだけで、経理も管理も振り返りも一気に楽になります。





しかもそれが、Amazonだけ、楽天だけではなく、複数の主要サイトを横断して扱える。帳簿や申告のために役立つのはもちろん、「過去に何をどれくらい買っていたか」を見える化する個人用途でも、思った以上に活躍の幅があります。





ここに「Macでも動く」が加わった意味は、小さくありません。Mac利用者は必要性を感じながらも、これまで選択肢が限られていました。その状況が、今回のリリースで変わります。









■継続的なメンテナンスこそが、このツールの本当の価値

ネットショップやフリマ、オークションの各サイトは、表示形式や取得条件が頻繁に変わります。こうした領域のソフトは、一度作って終わりでは成立しません。





KaimonoToExcelでは、こうした変更を検知次第、通常1～2週間以内にアップデートを提供。

特に確定申告シーズン前の11月～1月は集中対応を行い、「必要なときに確実に使える状態」を9年間維持し続けてきました。この継続的なメンテナンス体制が評価され、せどり・転売事業者のコミュニティをはじめ、幅広い層にリピート利用されてきた実績があります。





Mac向けのビルドや配布パッケージ作成、今後の頻繁なアップデート対応など、開発・保守の負荷は明らかに増します。それでもMacユーザーのニーズに応え、Windows専用だった製品の枠を越えたこと。KaimonoToExcelにとって、大きな転機といえます。





今回のKaimonoToExcel MAUIは、派手な演出で驚かせる製品ではありません。むしろ、実務の中に静かに入り込み、面倒だった作業を確実に減らしていくタイプのソフトです。そして、その堅実さの上に、ついにMac対応という大きな一歩が加わりました。





ネットショッピングの履歴整理を、特定のOSに縛られず、より自由に、より身近にする。

KaimonoToExcel MAUIは、その新しい入口になりそうです。





KaimonoToExcelでExcel出力結果





■対応ネットショッピングサイト・ネットオークションサイト(19サイト)

Amazon(Business含む)

ヤフオク!

Yahoo!ショッピング

楽天市場

ビックカメラ.com

ヨドバシ.com

dショッピング

サンプル百貨店

サンプル百貨店(dショッピング経由)

au PAY マーケット

ポンパレモール

Qoo10

NTT-X Store

くまポン

メルカリ

ひかりTVショッピング

モノタロウ

ラクマ

タワーレコード









■機能・開発の背景

「KaimonoToExcel」は、Amazonなどのネットショッピングで買い物をしたリストの取得・集計を行うソフトです。自社において、会社と個人で同じアカウントを使ってネットショッピングを行っていた結果、「これは会社の経費か、個人の買い物か」「どのクレジットカードで決済したのか」「ポイントをどれだけ利用したのか」など、事務処理が非常に煩雑になっていました。その解決のために、自社の事務処理軽減として作成したアプリケーションがKaimonoToExcelです。









■用途

KaimonoToExcelは、会社のものをネットで買うことがある個人事業主や中小企業の決算や確定申告をサポートします。出力後は自在に集計できるため、必要な帳票の元データとして活用できます。また、難しい用途だけでなく、過去のネットショッピング利用を一覧化し、「何にどのくらい使ったのか」を把握するためのツールとしても活用できます。









■バージョンアップについて

多くのネットショップ・フリマ・オークションサイトは頻繁に形式を変更するため、「KaimonoToExcel」はこれらの変更に対応し続けております。最新版をダウンロードしてインストールしていただければ、いつでも無償でバージョンアップを行えます。









■動作条件

Windows版：Windows 10 以降(64ビット)

Mac版 ：macOS 14(Sonoma)以降









■試用版・製品版について

試用版の制限は、3行に1行の商品名に「試用版」と出力されます。まずは試用版でお試しいただき、動作をご確認ください。





KaimonoToExcelのメルカリ購入履歴





◆製品の詳細

製品名 ： KaimonoToExcel MAUI

リリース日 ： 2026年4月8日(水)

製品サイト ： https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/

Facebook ： https://www.facebook.com/KaimonoToExcel

製品価格 ： 10,000円(税込：11,000円)

アップグレード： 5,000円(税込：5,500円) ※旧版ライセンス保有者対象

年間利用料 ： 3,000円(税込：3,300円) ※購入1年後以降

マニュアル ： https://www.pao.ac/KaimonoToExcel/manual.html

利用方法(動画)： https://www.youtube.com/watch?v=kFukV_iv0dk









◆開発元(Pao＠Office)

WEBサイト ： https://www.pao.ac/ (日本語)

Facebookページ： https://www.facebook.com/pao.at.office









■会社概要

社名 ： 有限会社パオ・アット・オフィス(Pao＠Office)

設立日 ： 2001年10月

資本金 ： 1,000万円

代表者名 ： 代表取締役 村井 誠

企業サイト： https://www.pao.ac/

社員数 ： 10名

事業所 ： 千葉県習志野市谷津3-29-2-401

事業内容 ： 1. システム全般に関するコンサルタント(企画・立案)

2. ソフトウェアの設計・製造・販売

3. システム運用サポート

4. ソフトウェア開発支援ツールの開発、および販売









■お客様からのお問い合わせ先

有限会社パオ・アット・オフィス(Pao＠Office)

TEL ： 047-452-0057

E-MAIL： info@pao.ac