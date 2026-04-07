千鳥MC“運搬密着バラエティ” 『運搬千鳥 それ、どうやって運ぶんじゃ？』4月12日(日)16:05～フジテレビ系全国ネットで放送！
写真左から）犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）、千鳥（大悟、ノブ）、生田衣梨奈、若槻千夏
千鳥MCのスペシャル番組が、7年連続7回目の全国ネット放送！千鳥と汗かき運搬芸人がお届けする“運搬密着バラエティ”！
どんなに科学や技術が発達しても、モノを運ぶには人間の力や思いが必要。そんな「モノの運び方＆運ばれ方」をテーマに、運ぶことの素晴らしさ…そして、その裏に隠された知られざる人間ドラマをお届け。
第7弾の運搬ネタは、こちらの3本！
日本海の毛ガニ運搬
運搬芸人・川村エミコ（たんぽぽ）が挑むのは、日本海の荒波で育った輪島の毛ガニ運搬。海から港、市場、そしてお店や食卓へ──どうやって運ぶんじゃ？壮絶すぎる海の男たちの運搬…能登半島地震を乗り越え、故郷のために毛ガニを届け続ける人々のドラマに密着。
走らない電車の運搬
総重量約40tの電車を、約350ｋｍ運べ！福島県「阿武隈急行」の新型車両は、製造された神奈川から福島まで──どうやって運ぶんじゃ？“新車”なので自走はできない…数日にわたる一大プロジェクトに、山本博（ロバート）が密着！安全を守り抜く“運搬のプロ”たちに迫る。
ヤクルトの運搬
昨年で創業90周年を迎えたヤクルト。ヤクルト１０００の原料液運搬から、ヤクルトレディの配達まで──どうやって運ぶんじゃ？そこには、職人たちの知られざる“バトンリレー”があった！運搬芸人・まちゃまちゃが、地域にヤクルトが届くまでの一部始終を見届ける。
写真左から）千鳥（大悟、ノブ）
写真左から）千鳥（大悟、ノブ）、生田衣梨奈、若槻千夏
番組概要
■タイトル
『運搬千鳥 それ、どうやって運ぶんじゃ？』
■放送日時
4月12日（日）16時05分～17時20分放送 （東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）
■出演
【ＭＣ】
千鳥（大悟、ノブ）
【ゲスト】
生田衣梨奈、若槻千夏 ※50音順
【運搬芸人】
川村エミコ（たんぽぽ）、まちゃまちゃ、山本博（ロバート） ※50音順
【アシスタント】
犬塚しおり(東海テレビアナウンサー)
■スタッフ
チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）
プロデューサー：野田雄司（吉本興業）、伊藤康一（シオン）
演出：岩本雅直（シオン）