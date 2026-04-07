千鳥MC“運搬密着バラエティ” 『運搬千鳥　それ、どうやって運ぶんじゃ？』4月12日(日)16:05～フジテレビ系全国ネットで放送！

東海テレビ放送株式会社写真左から）犬塚しおり（東海テレビアナウンサー）、千鳥（大悟、ノブ）、生田衣梨奈、若槻千夏

千鳥MCのスペシャル番組が、7年連続7回目の全国ネット放送！千鳥と汗かき運搬芸人がお届けする“運搬密着バラエティ”！

どんなに科学や技術が発達しても、モノを運ぶには人間の力や思いが必要。そんな「モノの運び方＆運ばれ方」をテーマに、運ぶことの素晴らしさ…そして、その裏に隠された知られざる人間ドラマをお届け。

第7弾の運搬ネタは、こちらの3本！

日本海の毛ガニ運搬

運搬芸人・川村エミコ（たんぽぽ）が挑むのは、日本海の荒波で育った輪島の毛ガニ運搬。海から港、市場、そしてお店や食卓へ──どうやって運ぶんじゃ？壮絶すぎる海の男たちの運搬…能登半島地震を乗り越え、故郷のために毛ガニを届け続ける人々のドラマに密着。

走らない電車の運搬

総重量約40tの電車を、約350ｋｍ運べ！福島県「阿武隈急行」の新型車両は、製造された神奈川から福島まで──どうやって運ぶんじゃ？“新車”なので自走はできない…数日にわたる一大プロジェクトに、山本博（ロバート）が密着！安全を守り抜く“運搬のプロ”たちに迫る。

ヤクルトの運搬

昨年で創業90周年を迎えたヤクルト。ヤクルト１０００の原料液運搬から、ヤクルトレディの配達まで──どうやって運ぶんじゃ？そこには、職人たちの知られざる“バトンリレー”があった！運搬芸人・まちゃまちゃが、地域にヤクルトが届くまでの一部始終を見届ける。

番組概要

写真左から）千鳥（大悟、ノブ）写真左から）千鳥（大悟、ノブ）、生田衣梨奈、若槻千夏

■タイトル

『運搬千鳥 それ、どうやって運ぶんじゃ？』

■放送日時

4月12日（日）16時05分～17時20分放送 （東海テレビ制作・フジテレビ系全国ネット）

■出演

【ＭＣ】

千鳥（大悟、ノブ）

【ゲスト】

生田衣梨奈、若槻千夏 ※50音順

【運搬芸人】

川村エミコ（たんぽぽ）、まちゃまちゃ、山本博（ロバート） ※50音順

【アシスタント】

犬塚しおり(東海テレビアナウンサー)

■スタッフ

チーフプロデューサー：嶋崎悠介（東海テレビ）

プロデューサー：野田雄司（吉本興業）、伊藤康一（シオン）

演出：岩本雅直（シオン）