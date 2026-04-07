オーロラ株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：若林 康雄)は、国内最大級のファッションECモール「ZOZOTOWN」にて、「AURORA」公式ショップをオープンしました。





ZOZOTOWNにファッション雑貨の「AURORA」公式ショップがオープン！





今回のオープンを記念して、人気ブランド「Ungrid」「dazzlin」の晴雨兼用傘コレクションを初めて展開し、ZOZOTOWN限定で先行予約販売を実施します。また、全国の百貨店で人気のブランド傘も数多く展開し、幅広いお客様に新たなブランド体験を提供します。









■オープンの背景と業界動向

洋服やファッション雑貨は、百貨店や専門店での購入が主流でしたが、ライフスタイルの多様化やスマートフォンの普及により、EC(電子商取引)チャネルの重要性が急速に高まっています。

特にファッション業界では、オンラインでの購買が一般化し、「好きな時に・好きな場所で・気軽に買える」利便性を重視する傾向が高まっています。こうした流れから、ブランドの魅力をより多くのお客様に届けるため、「ZOZOTOWN」への公式ショップ出店を決定しました。

当社が展開するオリジナルブランドやライセンスブランドの魅力を、オンラインを通じて幅広いお客様にお届けします。









■新たなブランド体験の入口として

今回の「AURORA」公式ショップのZOZOTOWN出店は、既存のお客様だけでなく、これまで当社ブランドや「Ungrid」「dazzlin」を知らなかった方々にも、その世界観に触れていただける新たな入口となります。

ファッションECモールの中でも圧倒的な集客力を誇るZOZOTOWNでの展開により、幅広い層へのリーチを目指します。









■ZOZOTOWN限定 先行予約販売！人気ブランドの晴雨兼用傘コレクション

ZOZOTOWN限定で、人気ブランド「Ungrid」と「dazzlin」の晴雨兼用傘の先行予約販売を開始しました。





人気ブランド「Ungrid」「dazzlin」の晴雨兼用傘コレクションを初展開





Ungridは、ラフで抜け感のあるスタイルをベースに、自分らしさを大切にしたデザインが魅力。そのブランドらしさを反映したシンプルで洗練された仕上がりの自動開閉式のミニ傘には、サコッシュが付属し、カジュアルに持ち運べる実用性も兼ね備えています。





dazzlinは、トレンド感のあるディテールとやわらかなカラーリングで、フェミニンな世界観のあるブランドです。傘にもそのエッセンスを落とし込み、ドットフリルなど、思わず気分が高まるような愛らしいデザインを豊富にラインナップ。





いずれもコーディネートに取り入れやすく、日常使いしやすい点が大きな魅力です。









■出店概要

ショップ名 ： 「AURORA」公式ショップ

オープン日 ： 2026年3月

販売場所 ： ZOZOTOWN ( https://zozo.jp/brand/aurora/ )

販売商品 ： Ungrid・dazzlin 晴雨兼用傘コレクション

(ZOZOTOWN限定・先行予約販売アイテム)

オリジナルアイテム「楽スポっ」フルラインナップ

その他、傘・帽子・洋品など人気ライセンスブランド多数展開

AURORA公式サイト： https://aurora-store.jp/









■会社概要

企業名 ： オーロラ株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区神宮前2-7-7

代表者 ： 代表取締役社長 若林 康雄

事業内容 ： 洋傘・スカーフ・マフラー・帽子の製造販売

企業サイトURL： https://aurora-store.jp/view/page/campany

X(旧Twitter) ： https://x.com/aurora__1896

Instagram ： https://www.instagram.com/aurora_1896/