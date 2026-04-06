LAVAトップインストラクター×別府温泉「七日一巡り」が贈る、心と身体を芯から温める「腸ぽかぽかリトリート」をゴールデンウィークに開催決定

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野 静）が運営する、現代版湯治リトリート施設「七日一巡り（なのかひとめぐり）」は、2026年5月2日（土）から5月4日（月）の3日間、全国に450店舗以上※を展開するホットヨガスタジオLAVA（運営：株式会社LAVA International／以下、LAVA）のトップインストラクター川本亜衣里氏を迎え、特別リトリートプログラム「温泉とヨガで腸ぽかぽかリトリート in 別府」を開催いたします。

※ 2026年4月時点（YUKALA含む）

全国に約3,000名在籍するLAVAインストラクターの中から選抜されたトップインストラクターは、それぞれの高い専門性と得意分野を活かし、参加者の心身に深く寄り添うリトリートを提供しています。本リトリートは、当施設が講師の方々の深い想いや独自のメソッドを大切に受け止め、宿泊という体験を通じて共に形にしていく、豊かな共創の場であることを象徴する取り組みです。

■ 日常を離れ、自分自身へ還る「特別なヨガ旅」

別府・鉄輪温泉で過ごすこの3日間は、仕事や日々の慌ただしさから少しの間距離を置き、自分のためだけに時間を使う贅沢なひとときです。

LAVAトップインストラクターだからこそ創り出せる、確かな技術と温かい対話に満ちた特別な時間。初めて訪れる場所での新しい出逢いや、そこでしか得られない体験、そして旅が終わった後も心に温かく残る余韻。たくさんの「わくわく」が詰まった、これまでにないヨガ旅を体感していただけます。

■ 「温泉とヨガで腸ぽかぽかリトリート」のポイント

LAVAで人気・実力ともにトップレベルのインストラクターである川本亜衣里氏と、別府の豊かな温泉資源、そして七日一巡りの現代版湯治をコンセプトとした「養生」の知見が合わさり、現代人が後回しにしがちな「自分の内側（腸）」に向き合う時間を創出します。

- 「温泉×ヨガ」による深いデトックスと循環 川本氏による「アロマ腸もみヨガ」や「眠りのヨガ」 に加え、七日一巡りの専門スタッフによる「温泉カウンセリング」を実施。一人ひとりの体質に合った温泉の入り方を導き出し、相乗効果で身体の内側から体温を上げ、免疫力と活力を高めます。- 五感で味わう「別府の養生食」 腸活の専門家による大分県産米麹をつかった発酵調味料つくりや旬の五行養生クッキングを体験。2日目の夕食には、別府ならではの「地獄蒸し薬膳ディナー」を提供し、土地のエネルギーを食からも取り入れます。- 地域とつながる「地獄散歩」 シニア温泉マイスターのガイドとともに、湯けむり漂う鉄輪の街を歩きます。地球の鼓動を感じる景色の中で、心身を飾らず「ありのまま」の状態へと解放します。■ 開催概要

タイトル：LAVAトップインストラクター川本亜衣里による特別リトリートin別府｜温泉とヨガで腸ぽかぽかリトリート

- 日程：2026年5月2日（土）～5月4日（月） 2泊3日- 場所：別府温泉・湯治リトリート 七日一巡り（大分県別府市）- 詳細・申込：https://yoga-lava.com/event/topir_retreat/detail_292.php

※ホットヨガスタジオLAVA会員様以外の方でもお申込みいただけます。

※お申込み人数が最低催行以下の場合は、未開催の可能性があります。

■ リトリートの「場」としての七日一巡り

七日一巡りは、ヨガ講師やウェルネスコーチ、研修講師の皆様が、自身のコンテンツを「宿泊」という深い体験へと昇華させるためのプラットフォームです。当社が有する現代版湯治を基本とした各種ウェルネスコンテンツとかけあわせ、独自のカスタマイズプランを作成し、唯一無二のリトリート宿泊の場をご提供いたします。

- 専門的な伴走体制：有資格者（看護師、温泉カウンセラー）が常駐し、湯治滞在とコンテンツをかけあわせたプログラムを通じての心身の変化を可視化するなど、おひとりおひとりに寄り添い快適なご滞在をサポートします。- コンテンツの深化：測定機器を用いたバイタルチェックにより、滞在中の心身の変化を可視化。滞在前のご自身の状態と比較することで参加者の満足度と納得感を高めます。- 自然の巡りと養生の場：二十四節気に基づいたウェルネスプログラムと、大地の恵を感じられる別府の温泉を通じて、参加者一人ひとりの内側にある『健やかさ』への気づきを優しく促し、その季節に最も必要な養生を提供します。

【湯治ぐらし株式会社について】

温泉資源とヘルスケアを融合させた多角的な事業を行う「温泉特化型ウェルネス企業」。湯治リトリート宿泊施設「七日一巡り」、湯治を暮らしに取り入れたシェアハウス「湯治ぐらし」、温泉効果測定サービス「湯治チェックアップ」、温泉DXや多分野における温泉利活用プランニングなど、温泉に関する多岐に渡る事業を展開しています。



【株式会社LAVA Internationalについて】

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計280万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International 企業サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点（累計）



【LAVAトップインストラクター川本亜衣里とは】

https://yoga-lava.com/top_instructor/instructor_136.php

全国に約3,000名在籍するLAVAインストラクターの中から選抜されたトップインストラクターとして活動。ヨガを通して“本来の自分”に還るようなレッスンを提供し、これまで10店舗以上で指導を担当。受講者からは「分かりやすい」「元気になれる」「カラダの変化を実感できる」と高い評価を得ており、現在は活動の場を全国へ広げています。

- 全米ヨガアライアンス認定200時間（RYT200）取得- ヨガニードラ指導者養成講座 修了- 肩甲骨ヨガ指導者養成講座 修了

■ 施設概要

施設名：別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り（なのかひとめぐり）」

所在地：大分県別府市小倉町26-13

運営：湯治ぐらし株式会社

公式サイト：https://www.toji-gurashi.jp/

公式LINE： https://lin.ee/TLUlMdm

問い合わせ：contact@toji-gurashi.jp