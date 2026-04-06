九州産交運輸、鳥栖定温流通センターが稼働開始

鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦）のグループ会社 九州産交運輸株式会社（本社：熊本市南区、代表取締役 宮原 淳一）は、佐賀県鳥栖市に新拠点「鳥栖定温流通センター」を開設し、本日より稼働開始しました。

当センターは、医薬品や半導体部品などを保管できる定温・保冷倉庫や危険物倉庫に加えて、緊急用の非常発電機や自家用の給油所を併設するなど、BCP設備も充実しています。また、鳥栖ICから0.5kmの好立地に位置し、九州全域に効率的な配送が可能で、半導体企業が進出する熊本都市圏へのアクセスも良好です。

当センターの開設に伴い、既存の３拠点※1は閉鎖し、倉庫機能を段階的に同センターに集約することで、さらなる物流効率化を目指していきます。

※1 中九州センター（福岡県小郡市）、鳥栖センター（佐賀県鳥栖市）、鳥栖コンテナ事業所（佐賀県鳥栖市）

■鳥栖定温流通センターの概要と特徴

名称 ：鳥栖定温流通センター

延床面積：31,336平方メートル (事務所を除く）

規模 ：鉄骨造り4階建倉庫

特徴 ・倉庫内バース36台

・危険物倉庫（別棟 297平方メートル ）

・倉庫内バース入退場時の安全装置を設置

・GDPガイドラインに準拠（適温・セキュリティ管理・防虫防鼠）

・BCP対応（耐震構造、太陽光発電システムと非常用発電機を完備）

竣工日 ：2026年3月31日

稼働開始日：2026年4月6日

所在地 ：佐賀県鳥栖市姫方町567-1

■鳥栖定温流通センター 外観（左）、内観（右）

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