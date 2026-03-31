高い保護力を誇るケースメーカー、PELICANの代理店である株式会社ステラトレード(所在地：大阪市中央区、代表取締役：赤星 陽太郎)は、自社ブランド「STELLA CASE」より、PELICANプロテクターケース「1120」「1150」専用ディバイダーを組み込んだ内装付きケースを2026年4月3日より発売いたします。





プロテクターケース1120.1150リッドオーガナイザーディバイダーセット





【概要】

STELLA CASEより高い防水性と保護力を備えるペリカンの小型ケース「1120」および「1150」に専用設計の内装を組み合わせた内装付きケースを発売いたします。

自由に調整できる仕切りとポケット構造を備えることで、従来のフォーム加工や硬質ディバイダーの使いづらさに対応し、収納性と保護性の向上を図ります。既存の使用方法を補完する新たな選択肢となります。









【背景】

PELICANプロテクターケース「1120」および「1150」は、小型で携行性に優れることから、ダイビング用途や精密機器の保管・運搬など、幅広い分野で使用されています。

メーカー純正の仕切り(TrekPak)が一部提供されていますが、硬質素材による構成となっており、収納物に応じた柔軟なレイアウト調整には制約がありました。

また、付属フォームを加工して使用する場合でも、再調整の手間や収納のしづらさといった課題がありました。

本製品はこうした既存の内装仕様を踏まえ、より扱いやすい構成として開発されたものです。









【製品について】

本製品は、ケース本体側とふた側の2パーツで構成されています。

本体側にはパイル生地を使用し、厚みのあるクッション構造により収納物の保護に配慮しています。また、ベルクロ式の可動仕切りを1枚備えており、用途に応じたレイアウト変更が可能です。

ふた側にはポケットを配置し、大・中・小の3種類の収納スペースを設けています。これにより、小物類の整理や分別が容易になります。

いずれも「1120」および「1150」の内部寸法に合わせた設計となっています。









【PELICANについて】

PELICAN(ペリカン)は、米国発の保護ケースメーカーで、軍事、消防、医療、放送、産業分野など幅広い現場で採用されています。

同社のプロテクターケースは、防塵・防水性能(IP67相当)や耐衝撃性を備えた堅牢な構造に加え、自動気圧調整バルブを搭載し、外部環境の変化に対応する設計となっています。

製品ラインには、代表的な「プロテクターケース」のほか、軽量化を重視した「AIR(エア)ケース」シリーズなどがあり、用途や携行性に応じた選択が可能です。

サイズ展開も豊富で、小型のモバイル用途から大型機材の輸送まで対応しています。「1120」および「1150」は、小型機器や中型ガジェットの収納に適したモデルです。





カラー紹介





【商品詳細】

PELICAN 1150 STELLA CASE Lid Organizer & Divider Set / リッドオーガナイザー＆ディバイダーセット

外寸：約24 × 19.8 × 10.9 cm

内寸：約21 × 14.7 × 9.5 cm

重量：890g

浮力：3.6kg

価格：31,790円(税込)





PELICAN 1120 STELLA CASE Lid Organizer & Divider Set / リッドオーガナイザー＆ディバイダーセット

外寸：約20.9 × 16.7 × 9 cm

内寸：約18.4 × 12.1 × 7.8 cm

重量：730g

浮力：2.27kg

価格：28,930円(税込)









【株式会社ステラトレードについて】

本社 ： 〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目6-2

代表者 ： 代表取締役 赤星 陽太郎

設立 ： 2020年4月1日

事業内容 ： PELICAN製品の販売、修理、買取、加工サービス

Case-Mateほか輸入、卸

URL ： https://www.stella-trade.com

販売サイト： https://www.hardcase-usa.com