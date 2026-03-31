STELLA CASE、PELICAN 1120／1150に最適な内装付きケースを発売 仕切りとポケットで収納性を向上
高い保護力を誇るケースメーカー、PELICANの代理店である株式会社ステラトレード(所在地：大阪市中央区、代表取締役：赤星 陽太郎)は、自社ブランド「STELLA CASE」より、PELICANプロテクターケース「1120」「1150」専用ディバイダーを組み込んだ内装付きケースを2026年4月3日より発売いたします。
プロテクターケース1120.1150リッドオーガナイザーディバイダーセット
【概要】
STELLA CASEより高い防水性と保護力を備えるペリカンの小型ケース「1120」および「1150」に専用設計の内装を組み合わせた内装付きケースを発売いたします。
自由に調整できる仕切りとポケット構造を備えることで、従来のフォーム加工や硬質ディバイダーの使いづらさに対応し、収納性と保護性の向上を図ります。既存の使用方法を補完する新たな選択肢となります。
【背景】
PELICANプロテクターケース「1120」および「1150」は、小型で携行性に優れることから、ダイビング用途や精密機器の保管・運搬など、幅広い分野で使用されています。
メーカー純正の仕切り(TrekPak)が一部提供されていますが、硬質素材による構成となっており、収納物に応じた柔軟なレイアウト調整には制約がありました。
また、付属フォームを加工して使用する場合でも、再調整の手間や収納のしづらさといった課題がありました。
本製品はこうした既存の内装仕様を踏まえ、より扱いやすい構成として開発されたものです。
【製品について】
本製品は、ケース本体側とふた側の2パーツで構成されています。
本体側にはパイル生地を使用し、厚みのあるクッション構造により収納物の保護に配慮しています。また、ベルクロ式の可動仕切りを1枚備えており、用途に応じたレイアウト変更が可能です。
ふた側にはポケットを配置し、大・中・小の3種類の収納スペースを設けています。これにより、小物類の整理や分別が容易になります。
いずれも「1120」および「1150」の内部寸法に合わせた設計となっています。
【PELICANについて】
PELICAN(ペリカン)は、米国発の保護ケースメーカーで、軍事、消防、医療、放送、産業分野など幅広い現場で採用されています。
同社のプロテクターケースは、防塵・防水性能(IP67相当)や耐衝撃性を備えた堅牢な構造に加え、自動気圧調整バルブを搭載し、外部環境の変化に対応する設計となっています。
製品ラインには、代表的な「プロテクターケース」のほか、軽量化を重視した「AIR(エア)ケース」シリーズなどがあり、用途や携行性に応じた選択が可能です。
サイズ展開も豊富で、小型のモバイル用途から大型機材の輸送まで対応しています。「1120」および「1150」は、小型機器や中型ガジェットの収納に適したモデルです。
カラー紹介
【商品詳細】
PELICAN 1150 STELLA CASE Lid Organizer & Divider Set / リッドオーガナイザー＆ディバイダーセット
外寸：約24 × 19.8 × 10.9 cm
内寸：約21 × 14.7 × 9.5 cm
重量：890g
浮力：3.6kg
価格：31,790円(税込)
PELICAN 1120 STELLA CASE Lid Organizer & Divider Set / リッドオーガナイザー＆ディバイダーセット
外寸：約20.9 × 16.7 × 9 cm
内寸：約18.4 × 12.1 × 7.8 cm
重量：730g
浮力：2.27kg
価格：28,930円(税込)
【株式会社ステラトレードについて】
本社 ： 〒541-0059 大阪市中央区博労町2丁目6-2
代表者 ： 代表取締役 赤星 陽太郎
設立 ： 2020年4月1日
事業内容 ： PELICAN製品の販売、修理、買取、加工サービス
Case-Mateほか輸入、卸
URL ： https://www.stella-trade.com
販売サイト： https://www.hardcase-usa.com