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大阪国際学園、子育て支援センター「トドラールームおひさま」を4月1日(水)開設
学校法人大阪国際学園（大阪府守口市、理事長：奥田吾朗）は、2026年4月1日（水）に、地域の子育て支援を目的に、子育て支援センター「トドラールームおひさま」を開設します。
本センターは、守口市の補助事業として運営され、子育て家庭の親子を対象に、誰でも気軽に利用できる交流の場を提供します。親子が安心して過ごせる環境づくりを通じて、地域における子育て支援の拠点となることを目指します。
「トドラールームおひさま」は、予約不要・利用無料で、好きな時間に訪れることができる自由な室内交流スペースです。施設内には、大型遊具や絵本、ブロックなどが備えられ、乳幼児期の子どもが安心して遊べる環境を整えています。また、経験豊富なスタッフが常駐し、子育てに関する相談や保護者同士の交流をサポートします。大阪国際学園は、本取り組みを通じて「子育て応援学園」としての役割をさらに強化し、地域社会に貢献してまいります。
＜施設概要＞
名称：大阪国際学園 子育て支援センター「トドラールームおひさま」
開設日：2026年4月1日（水）
所在地：大阪府守口市藤田町6丁目16番14号
TEL：06-6902-5590（直通）
対象：主として概ね3歳未満の子どもとその保護者
開園日：月〜金（週5日）
時間：9:30〜15:00
利用料：無料
定員：概ね15組（予約不要）
＜学園全体で取り組む「子育て応援」＞
本センターでは、以下のような取り組みを通じて、子育て家庭を多面的に支援します。
親子の交流の場の提供
子育て相談・情報提供
子育て講座やイベントの開催（月1回以上）
親子体操・読み聞かせ・音楽イベントなど
＜参考URL＞
https://www.owada-k.oiu.ed.jp/support-center
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際学園 企画・広報校友課
担当者：大西
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06−6902-0787
FAX：06-6901-3716
メール：koho〔at〕oiu.jp 〔at〕を＠に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本センターは、守口市の補助事業として運営され、子育て家庭の親子を対象に、誰でも気軽に利用できる交流の場を提供します。親子が安心して過ごせる環境づくりを通じて、地域における子育て支援の拠点となることを目指します。
＜施設概要＞
名称：大阪国際学園 子育て支援センター「トドラールームおひさま」
開設日：2026年4月1日（水）
所在地：大阪府守口市藤田町6丁目16番14号
TEL：06-6902-5590（直通）
対象：主として概ね3歳未満の子どもとその保護者
開園日：月〜金（週5日）
時間：9:30〜15:00
利用料：無料
定員：概ね15組（予約不要）
＜学園全体で取り組む「子育て応援」＞
本センターでは、以下のような取り組みを通じて、子育て家庭を多面的に支援します。
親子の交流の場の提供
子育て相談・情報提供
子育て講座やイベントの開催（月1回以上）
親子体操・読み聞かせ・音楽イベントなど
＜参考URL＞
https://www.owada-k.oiu.ed.jp/support-center
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際学園 企画・広報校友課
担当者：大西
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06−6902-0787
FAX：06-6901-3716
メール：koho〔at〕oiu.jp 〔at〕を＠に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/