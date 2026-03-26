【複利計算 シミュレーション】将来いくらになるか分からない不安を解消──NISA・積立投資の資産推移を即時可視化する設計ツール公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343539/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、一般投資家向けに将来資産を可視化できる【複利計算 シミュレーション】を公開しました。
本ツールは、初期資金・積立額・利回り・複利頻度を入力するだけで、将来の資産推移をグラフで表示する資産設計支援ツールです。NISAや投資信託など長期積立を行う投資初心者から中級者まで幅広く利用でき、将来いくらになるのか分からないという不安を、具体的な数字で解消します。感覚ではなく、構造で考える資産形成を支援します。
■投資をしているのに、将来が見えないという矛盾
NISAを始めた。
毎月コツコツ積み立てている。
それでも、ふと不安になる。
「このままで本当に足りるのだろうか？」
多くの一般投資家が抱える悩みは、
投資商品そのものではありません。
問題は、
将来いくらになるのかを確認していないことです。
資産形成は続けている。
しかし、未来の数字を見たことがない。
これが不安の正体です。
■「なんとなく積立」から卒業する時代
積立投資は、長期的に有効な手法です。
しかし、目的や到達点を確認せずに続けることは、
ゴールのないマラソンと同じです。
・老後資金は足りるのか
・教育資金は準備できるのか
・今の積立額は妥当なのか
これらの問いに、
感覚ではなく数字で答えられるでしょうか。
■複利計算 シミュレーションで未来を可視化
【複利計算 シミュレーション】は、
将来の資産推移を即時に計算し、
グラフで可視化します。
入力項目はシンプルです。
・初期資金
・毎月の積立額
・想定利回り
・複利頻度（毎日／毎週／毎月／毎年）
「計算する」を押すだけで、
将来の資産成長カーブが表示されます。
複雑な数式を理解する必要はありません。
必要なのは、あなたの数字だけです。
■複利の力を“実感”できていますか
複利は、時間とともに加速します。
しかしその加速は、初期段階では分かりにくいものです。
だからこそ、
「増えている実感がない」と感じてしまいます。
シミュレーションでは、
資産の増え方がどのタイミングで変わるのかを
視覚的に確認できます。
これにより、
短期的な値動きに振り回されにくくなります。
■積立額はいくらが正解なのか
「毎月3万円で足りますか？」
この質問に、一般論で答えることはできません。
正解は、
目標金額と期間によって変わります。
複利計算 シミュレーションを使えば、
積立額を変えながら未来を比較できます。
・1万円の場合
・3万円の場合
・5万円の場合
それぞれの結果を見れば、
あなたにとっての“最適解”が見えてきます。
■利回りの現実性を検証する
将来設計で重要なのは、
現実的な利回りを前提にすることです。
楽観的な数字で設計すれば、
将来不足する可能性があります。
シミュレーションでは、
複数の利回りを入力して比較可能です。
これにより、
楽観・標準・保守の3つのシナリオを
事前に検討できます。
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、一般投資家向けに将来資産を可視化できる【複利計算 シミュレーション】を公開しました。
本ツールは、初期資金・積立額・利回り・複利頻度を入力するだけで、将来の資産推移をグラフで表示する資産設計支援ツールです。NISAや投資信託など長期積立を行う投資初心者から中級者まで幅広く利用でき、将来いくらになるのか分からないという不安を、具体的な数字で解消します。感覚ではなく、構造で考える資産形成を支援します。
■投資をしているのに、将来が見えないという矛盾
NISAを始めた。
毎月コツコツ積み立てている。
それでも、ふと不安になる。
「このままで本当に足りるのだろうか？」
多くの一般投資家が抱える悩みは、
投資商品そのものではありません。
問題は、
将来いくらになるのかを確認していないことです。
資産形成は続けている。
しかし、未来の数字を見たことがない。
これが不安の正体です。
■「なんとなく積立」から卒業する時代
積立投資は、長期的に有効な手法です。
しかし、目的や到達点を確認せずに続けることは、
ゴールのないマラソンと同じです。
・老後資金は足りるのか
・教育資金は準備できるのか
・今の積立額は妥当なのか
これらの問いに、
感覚ではなく数字で答えられるでしょうか。
■複利計算 シミュレーションで未来を可視化
【複利計算 シミュレーション】は、
将来の資産推移を即時に計算し、
グラフで可視化します。
入力項目はシンプルです。
・初期資金
・毎月の積立額
・想定利回り
・複利頻度（毎日／毎週／毎月／毎年）
「計算する」を押すだけで、
将来の資産成長カーブが表示されます。
複雑な数式を理解する必要はありません。
必要なのは、あなたの数字だけです。
■複利の力を“実感”できていますか
複利は、時間とともに加速します。
しかしその加速は、初期段階では分かりにくいものです。
だからこそ、
「増えている実感がない」と感じてしまいます。
シミュレーションでは、
資産の増え方がどのタイミングで変わるのかを
視覚的に確認できます。
これにより、
短期的な値動きに振り回されにくくなります。
■積立額はいくらが正解なのか
「毎月3万円で足りますか？」
この質問に、一般論で答えることはできません。
正解は、
目標金額と期間によって変わります。
複利計算 シミュレーションを使えば、
積立額を変えながら未来を比較できます。
・1万円の場合
・3万円の場合
・5万円の場合
それぞれの結果を見れば、
あなたにとっての“最適解”が見えてきます。
■利回りの現実性を検証する
将来設計で重要なのは、
現実的な利回りを前提にすることです。
楽観的な数字で設計すれば、
将来不足する可能性があります。
シミュレーションでは、
複数の利回りを入力して比較可能です。
これにより、
楽観・標準・保守の3つのシナリオを
事前に検討できます。