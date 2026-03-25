「CLIP STUDIO PAINT」オンラインストアが韓国向け決済手段を拡充　利便性向上でグローバルの収益基盤を強化

株式会社セルシス

セルシスが運営する「CLIP STUDIO PAINT」の公式オンラインストアは、2026年3月より、韓国で利用される主要なウォレットサービス（Naver Pay・Kakao Pay・Samsung Payなど）およびクレジットカード（新韓カード・現代カード・サムスンカードなど）に対応します。これにより、韓国のユーザーが現地で一般的に利用している支払い方法で「CLIP STUDIO PAINT」を購入できるようになります。

韓国語は、「CLIP STUDIO PAINT」の言語別利用率において、英語に次いで需要が多い言語です。現地における決済の利便性向上により、サブスクリプションモデルをはじめとした製品を購入する見込み顧客が増加し、収益の向上が期待できます。

▼「CLIP STUDIO PAINT」公式オンラインストア

https://www.clip-studio.com/clip_site/clip_site/tool/tool_top/

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、11言語に対応し、海外ユーザー比率が80%を超えるグローバルなペイントアプリです。グローバル展開強化の取り組みとして多様な決済手段への対応を継続しており、2026年2月には、世界で広く利用されている国際カードブランド「銀聯カード（UnionPayカード）」による決済に対応しました。

（参照）「2025年12月期 決算説明補足資料(https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0213.pdf)」

「2025年12月期 決算説明補足資料(https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0213.pdf)」p.47 より「2025年12月期 決算説明補足資料(https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0213.pdf)」p.33 より

今後もセルシスは、世界中のユーザーがより利用しやすい環境を整えるため、決済手段の拡充をはじめとした取り組みを継続し、グローバル市場におけるユーザー層の更なる拡大に努めてまいります。

CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに2012年より提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト: https://www.clipstudio.net/

X: https://x.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

YouTube：https://www.youtube.com/@celsys_official/videos