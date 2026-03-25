あの大人気フルーツキャンディがアイスになった！「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」新登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」とコラボした「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」を、全国のセブン-イレブン店舗にて、3月31日（火）より順次発売します。

「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」は、「じゅるるシャインマスカット」の特長である、パリッとした食感の中からとろ～りジュレが溢れ出す構造をアイスで表現しました。シャリっとしたアイスの食感ととろっとしたソースのコントラストをお楽しみいただけます。

今回、「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」は数量限定で販売を開始いたします。これまでにない食感や味わいを楽しめる商品を、この機会にぜひご賞味ください。

「じゅるる」の食感を表現。とろ～りソースが溢れ出す「じゅるるアイスバー」新発売

■カンロじゅるるアイス シャインマスカット

価格：200円（税込216円）

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：全国

※本商品は、カンロ株式会社の監修を受け、栄屋乳業株式会社が企画・製造したものです。

ジュレが溢れ出す新食感キャンディ

SNSを中心に話題となった「じゅるるシャインマスカット」は、パリッとした食感のあとにジュレが溢れ出す、まるで本物の果物を食べているようなおいしさが楽しめるジュレ入りプレミアムフルーツキャンディです。発売当初は一時入手困難と言われるほど話題となりました。あの「じゅるるシャインマスカット」の贅沢な味わいが、今回アイスバーとなって登場します。

アイスで表現された「じゅるる」の贅沢感

シャリッと食感のアイスの中から、濃厚なシャインマスカットソースがとろっと溢れ出します。さらに食べ進めると、なめらかなシャインマスカットアイスが現れ、さまざまな食感を楽しめるのもアイスバーの魅力です。ジューシーな果実味にこだわった、贅沢なアイスバーに仕上げました。

担当者コメント

今回、ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」とコラボレーションしたアイスがセブン-イレブンから登場します。話題性と遊び心のある商品として、これまでにないアイスの楽しみ方を提供できればと考え企画しました。思わずSNSでシェアしたくなるような新感覚のアイスを、ぜひセブン-イレブンでお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。