ONLYOFFICE、SharePointコネクタのメジャーアップデートをリリース

Ascensio Systems Pte. Ltd

Ascensio Systems Pte. Ltd（シンガポール）は、2026年12月31日に迫るMicrosoft Office Online Serverのサポート終了に向けて、移行を検討する組織への支援体制が整っていることを発表しました。同時に、SharePointコネクタのバージョン3.1.0をリリースし、エンタープライズユーザー向けのドキュメント管理機能を大幅に拡充しています。

Microsoft社は、Office Online Serverのサポート終了を正式に発表しており、ユーザーはMicrosoft 365クラウドへの移行を迫られています。しかし、厳格なデータレジデンシー要件や社内インフラの管理継続を必要とする組織にとって、この移行は大きな課題となります。ONLYOFFICE Docsは、柔軟なデプロイメントモデル、予測しやすいライフタイムライセンス、そして50以上のファイル形式とのネイティブ互換性により、スムーズな移行先を提供します。

同プラットフォームは、高度なリアルタイム共同編集、バージョン履歴、安全な共有機能を備えています。とりわけ重要なのは、すべてのデータを組織の内部ガバナンスのもとに確実に置けることです。医療、金融、公共行政といった分野では、機密情報のローカル管理は業務上不可欠な要件であり続けています。パブリッククラウドへの移行を余儀なくされることなく、これまでのドキュメントワークフローをそのまま維持できます。

エンタープライズ向けの機能強化として、ONLYOFFICEはSharePoint向け連携アプリをアップデートしました。このメジャーリリースにより、ONLYOFFICE PDFエディターがSharePoint環境に対応。オブジェクトの編集、テキストへの注釈付け、フォームへの入力、そしてAI機能の活用がSharePoint上で直接行えるようになりました。

また、複数の形式に対応したVisioダイアグラム専用ビューアが追加されました。新しいSharePointコネクタは、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションなど多数のファイル形式への直接編集サポートを大幅に拡大するとともに、Apple iWorkファイル、Hancom Officeドキュメント、その他のファイル形式の閲覧にも対応し、異なるソフトウェアエコシステム間の障壁を取り除きます。

「今の状況は、データの管理にこだわりを持つ組織にとって、まさに転換点と言えます。ONLYOFFICEは、完全なフォーマット互換性、予測可能なライセンス体系、そして真のインフラ独立性を兼ね備えた、強力かつ柔軟な代替ソリューションです。今回のSharePointコネクタのアップデートにより、安全なソリューションへの移行を容易にしながら、新たなレベルのコラボレーションとAIを活用した生産性が実現します」

ONLYOFFICEのコマーシャルダイレクター、Galina Goduhina

ONLYOFFICEについて

ONLYOFFICEは、世界中の企業と個人に向けてセキュアなオフィスソフトウェアを提供するオープンソースプロジェクトです。高度なドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFエディタを備え、コラボレーションツールとのシームレスな統合が可能です。柔軟性を重視した設計により、クラウドとオンプレミスの両方のデプロイメントに対応しており、データセキュリティ、データ主権、厳格なコンプライアンスを重視する組織のニーズに応えます。

公式プロジェクトページ：www.onlyoffice.com/ja(https://www.onlyoffice.com/ja)

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