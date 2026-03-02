トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋、以下 トライベック）は、株式会社プロネクサス（所在地：東京都港区、代表取締役社長：上野 剛史、以下 プロネクサス）とサステナビリティ分野において業務提携いたしました。

本提携により、サステナビリティ情報の高度化やUI/UX設計に係るコンサルティングなど、企業のWebサイトを総合的に支援いたします。









背景と目的

企業がさまざまなステークホルダーへの情報発信を求められる中、Webサイトは極めて重要なツールとして普及しています。昨今では技術と通信インフラの発達により豊かな表現が可能になる一方、わかりやすさや使い勝手等、巧拙によってユーザー側のエンゲージメントに大きな差が生じる特性があります。

コーポレートサイト、IRサイトにおいても、サステナビリティ情報開示の拡充など検討すべき論点が拡大し、専門的なノウハウに基づいた既存サイトの課題分析・リニューアルにあたっての施策提案ニーズが高まってきております。





このようなニーズに対応するため、企業のディスクロージャー・IR を中心としたコーポレートコミュニケーション支援に強みを持つプロネクサスとトライベックの持つ専門的なノウハウを生かしたサービスの提供を目的に業務提携に至りました。





概要

主に下記の２つの領域において、お客様への共同提案・相互支援を行います。





1. コーポレートサイト・IRサイトの共同構築支援

トライベックが得意とするUI/UX設計及び企業ブランディング視点でのデザイン設計と、プロネクサスの開示・IRノウハウを活かしたWebサイト設計を組み合わせて共同でサイト構築を行います。





2. サステナビリティ情報発信に関するWeb制作支援

トライベックのユーザー調査をベースにしたコンサルティングサービスと、プロネクサスのサステナビリティ開示支援を組み合わせた、お客様サイト上のサステナビリティコンテンツの新設・高度化を実現します。

今後の展開

トライベックはプロネクサスと共同で、業界動向や事例、課題に対するサービスをご紹介する無料セミナーの開催や勉強会などを計画しております。





【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/





会社名 ：株式会社プロネクサス

所在地 ：東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング5階

代表者 ：代表取締役社長 上野 剛史

設立 ：1947年5月1日

資本金 ：3,058百万円

事業内容：企業のディスクロージャー・IR を中心としたコーポレートコミュニケーション支援

URL ：https://www.pronexus.co.jp/



