【京都橘大学】学生が自ら考え、地域社会との産学公連携に取り組む『学まちチャレンジ！プロジェクト』2025年度活動報告会を開催

【京都橘大学】学生が自ら考え、地域社会との産学公連携に取り組む『学まちチャレンジ！プロジェクト』2025年度活動報告会を開催