こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】学生が自ら考え、地域社会との産学公連携に取り組む『学まちチャレンジ！プロジェクト』2025年度活動報告会を開催
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、2月20日（金）、本学独自の学生公募型地域連携活動助成事業「学まちチャレンジ！プロジェクト」の2025年度活動報告会を開催します。
本プロジェクトは、京都市第二期「学まち連携大学」促進事業に採択された取り組みの一つとして2021年度から2023度まで実施してきたもので、事業が終了した2024年度以降においても、これまでの成果を継承し実施しているものです。学生の「地域に向けてこんなことをやってみたい！」というアイデアを応援し、得意なことや学んだことを活かして地域の課題解決に貢献するための助成制度です。
2025年度は14組（計439名）の学生団体がそれぞれの学部・学科の専門性を生かし、山科の魅力発掘から防災知識の普及啓発、高齢者の健康増進活動まで、多様な切り口で地域社会の課題解決に挑みました。山科「ふるさとの会」と連携した山科の歴史遺産魅力発掘プロジェクトや、山科区役所と連携した「ゆうすぺーすやましな」の利用促進プロジェクト、山科区内外の児童生徒に向けた防災授業・ワークショップ実施など、各団体が山科区を中心とした地域の活性化をめざして取り組んだ活動とその成果について報告会を実施します。
山科区は1976年10月に東山区から分区され、2026年で誕生50周年を迎えます。本学は1967年に当時の東山区に開学し、山科区50年の歴史とともに歩みを進めてきました。今後もさまざまな産学公連携プロジェクトを推進するとともに、学生が自ら考え、主体的に取り組む地域連携活動を支援し、地域社会に貢献できる人材を育成してまいります。
【 2025年度学まちチャレンジ！プロジェクト報告会開催概要】
日 時：2026年2月20日（金）12：15〜15：00
会 場：京都橘大学優心館1階E101教室
主 催：京都橘大学地域連携センター
参加者：学まちチャレンジ！プロジェクト採択団体13組
まちづくり研究会
＜進 行＞
12：15 開会挨拶梶谷佳子（京都橘大学地域連携センター長）
12：20 〜 13：30 報告会・第１部
（ 1 ）吹奏楽部 （ 5 ）smile
（ 2 ）京炎そでふれ！部Tacchi （ 6 ）にじいろスマイル隊
（ 3 ）Team Effectors （ 7 ）アフリカンキッズサポーターズ
（ 4 ）京都橘大学ピアカウンセリングサークル
13：40 〜 14：50 報告会・第２部
（ 8 ）【テーマ設定型】コミュニティ・バンク京信連携 （12）防災サークルFAST
（ 9 ）【テーマ設定型】山科区役所連携 （13）OSJ橘
（10）【テーマ設定型】醍醐いきいき市民活動センター連携 （14）まちづくり研究会
（11）京都橘大学考古学研究室山科遺跡魅力発掘チーム
14：50 〜 15：00 講評・閉会
【各団体のプロジェクト概要】
（ 1 ）吹奏楽部
就学前後の子どもたちに音楽へ触れる機会を提供し、文化芸術に親しむことをめざす
（ 2 ）京炎そでふれ！部Tacchi
担い手が減少する地域のお祭りを、演舞を通じた交流で盛り上げ活性化
（ 3 ）Team Effectors
プロジェクションマッピングの上映やチャットボットの作成を通じた商店街の地域活性化
（ 4 ）京都橘大学ピアカウンセリングサークル
中学生〜高校生へデートDVの正しい知識と「自分を大切にする」とは何かを伝える
（ 5 ）smile
地域の高齢者が健康について意識を向け、自ら健康を獲得できるように健康教育を実施
（ 6 ）にじいろスマイル隊
幼稚園児および保護者への性教育
（ 7 ）アフリカンキッズサポーターズ
アフリカにルーツを持つ子どもなどにプログラミングやeスポーツを楽しんでもらう
（ 8 ）〈テーマ設定型※〉コミュニティ・バンク京信連携
コミュニティルームでのイベント実施、健康や生活の安全の大切さを地域に向けて発信
（ 9 ）〈テーマ設定型※〉山科区役所連携
中高生年代に向けたフリースペース「ゆうすぺーすやましな」の利用促進
（10）〈テーマ設定型※〉醍醐いきいき市民活動センター連携
醍醐周辺地域の子ども・子育て世代の交流イベントに若者世代が集まる仕組みを考える
（11）京都橘大学考古学研究室山科遺跡魅力発掘チーム
山科「ふるさとの会」と連携した山科の歴史遺産魅力発掘プロジェクト
（12）防災サークルFAST
災害や救急医療に関する知識と技術を共有し、災害時に周りの人を助けられる人材を育成
（13）OSJ橘
地域の方に向けて書道を楽しく学んでもらうための書道教室や書道イベントを実施
（14）まちづくり研究会
山科地域の活性化をめざして取り組む地域連携・貢献活動
※テーマ設定型…連携機関とともに地域の活性化を目的とした活動を行う参加者を募集する公募形式
【2024年度活動報告会の開催模様】
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
