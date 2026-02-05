¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¤òÈ¯É½
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡Ö¡ØÂÎ¸³¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¡×¤Ë·èÄê
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Åìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É»öÌ³¶É(¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ)
E-mail¡§tokyo-design@jidp.or.jp¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Åìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É
https://www.tokyo-design.ne.jp/award.html
2025Ç¯ÅÙ¥Æ¡¼¥Þ¾Þ
https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/archive/outline/2025/
2026Ç¯2·î5Æü
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È³èÀ²½ºö¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤·¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê°Ê²¼¡¢TBDA¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ1·ï¡¢Í¥½¨¾Þ2·ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TBDA¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤äÁÇºàÅù¤ò¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¿·µ¬ÍÑÅÓ³«È¯¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤òÊç½¸¡¢Î¾¼Ô¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤ÆÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Î»ý¤Ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÅìµþ¤Î»ý¤Ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÍ»¹ç¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·´ó¤»¤é¤ì¤¿Äó°Æ¤«¤é¡¢¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¿³ºº¡¢¥Æ¡¼¥ÞÁªÄê´ë¶È¤ò¸ò¤¨¤¿Æó¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤Æ2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄó°ÆºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ä¼Â¸½²ÄÇ½À¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤Ê¤É¤¬ºÇ¤â¹â¤¯Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÄó°Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È»îºîÉÊ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯ÅÙÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¡Ö¡ØÂÎ¸³¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¡×¤Ë·èÄê¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¡ÖÀ¸Ê¬²òÀ¼ù»é¤ÈÀºÌ©¶â·¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Í¤ò¼«Á³¤ØÆ³¤¯¥®¥¢¤ÎÄó°Æ¡×¡¢¡Ö²Ã¹©ÀºÅÙ¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó°Æ¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢»²²Ã´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤äÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Î·ÑÂ³¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾õ¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿À°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤òÀ°Íý¤·¡¢µ»½Ñ¤äÁÇºà¤Î³èÍÑ¤òº¬´´¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶È¤Î»ÑÀª¤äºß¤êÊý¡¢¤ä¤ë¤Ù¤Í¥Àè½ç°Ì¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤È»öÌ³¶É¤¬¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¡¦¹ÊóÀïÎ¬¡¦ÈÎÏ©³«Âó¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¾Þ¼õ¾ÞÄó°Æ¤Î»ö¶È¼Â¸½²½¤òÃæÄ¹´üÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã2025Ç¯ÅÙ ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡ÛÄó°ÆÌ¾¡§ ¡ÖÂÎ¸³¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«
±ÝËÜÀ¶¹§¡Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë»á¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¾¼ÏÂ°õºþ¤Î¼ÒÄ¹ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤À¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾¼ÏÂ°õºþ¤µ¤ó¤ÈÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¿§¡¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Äó°Æ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÍÕ½ñ¤¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ðÊó¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·ÂÎ¸³¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö·Ò¤¬¤ê¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÂ¼¹Ìºî»á¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¤ËÍ¾¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡Ö¼Ò°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢·¯¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤â¤Ã¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤ì¤ò»ö¶È²½¤·¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Ò°÷¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤êÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡ÛÄó°ÆÌ¾¡§À¸Ê¬²òÀ¼ù»é¤ÈÀºÌ©¶â·¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Í¤ò¼«Á³¤ØÆ³¤¯¥®¥¢¤ÎÄó°Æ
Äó°Æ¼Ô¡¡¡¡¡§»°Ã«Íª¿Í¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¡¢ÆéÅÄÃÎ´õ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë
´ë¶È¥Æ¡¼¥Þ¡§ÀºÌ©¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸Ø¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¼Í½ÐÀ®·Áµ»½Ñ
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡§Æü¿ÊÀºµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë
Äó°ÆÆâÍÆ¡§
À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¼ù»éPLA¤ÈÀºÌ©¶â·¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ë¥¢¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPLureA¡×¡£Æü¾ïÅª¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥ë¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¼«Á³¤Î´Ø·¸¤òºÆÀÜÂ³¤·¡¢¹Ô°Ù¤Î½Û´Ä¤òÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡£ºÆÀ®·Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àtoCÅ¸³«¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÁÇºà¡¦µ»½Ñ²ÁÃÍ¤ÎºÆÄêµÁ¤È»ö¶È³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¿³ºº°Ñ°÷É¾²Á¡§
´Ä¶Éé²Ù¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¹â¥³¥¹¥È¤æ¤¨¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤À¸Ê¬²òÀ¼ù»é¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¤Î»ý¤Ä¼Í½ÐÀ®·Áµ»½Ñ¤È¶â·¿À½Â¤µ»½Ñ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¹â¤µ¤È´°À®ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¸¡¾Ú¤È²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤¬°ìÁØ¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
»°Ã«Íª¿Í¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë»á¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤ÈÍ¥½¨¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äó°Æ¤·¤¿¥ë¥¢¡¼¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡ÛÄó°ÆÌ¾¡§²Ã¹©ÀºÅÙ¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó°Æ
Äó°Æ¼Ô¡¡¡¡¡§Ê¿ÌîËÌÅÍ¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢ÌøÂô½Ù¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë¡¢ÌÀÎ¤·½½¤¡Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
´ë¶È¥Æ¡¼¥Þ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀºÅÙ¤È¼ê»Å»ö¤Îµ»ÎÌ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë²Ã¹©¡¦À¸»ºÂÎÀ©
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ë¥È¥ë¡Ê¿·½É¶è¡Ë
Äó°ÆÆâÍÆ¡§
¥µ¥ë¥È¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀºÌ©²Ã¹©¤È¼ê²Ã¹©¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²Ã¹©ÂÎÀ©¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ö¶È»ñ»º¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¡£²Ã¹©¤ò¡ÖKAKOE¡×¤È¤·¤ÆÀ°Íý¡¦ÄêµÁ¤·¡¢µ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼ÀÁ¤±Åª¼õÃí¤«¤éÁêÃÌ¡¦¶¦ÁÏ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿°ì¼¡ÀÁ¤±¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¿³ºº°Ñ°÷É¾²Á¡§
´ë¶È¤Î»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿²Ã¹©µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Äó°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼«¼Òµ»½Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÜµÒ¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò´µ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
Ê¿ÌîËÌÅÍ¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë»á¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏÊý¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤Ç»º¶È¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥µ¥ë¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ç²¼ÀÁ¤±¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤ò¤³¤ÎTBDA¤Ç¼¨¤»¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÌë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀ©ºî¤·¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤âÈ¼Áö¤·¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×¿³ºº°Ñ°÷Ä¹ ½©»³ ¤«¤ª¤ê Äó°ÆºÇ½ª¿³ºº¹ÖÉ¾
¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÇÒÌ¿¤·¡¢1Ç¯´Ö·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤È¤Å¤¯¤ê¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤´¤È¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤ëÅú¤¨¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¨¤¿¤È´î¤Ö´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬ºÇ¤âÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã2025Ç¯ÅÙ¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡ä
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡§¡¡¡¡¡¡
½©»³ ¤«¤ª¤ê ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ / STUDIO BYCOLOR
¿³ºº°Ñ°÷¡§
Ã«¸ý Ì÷ÂÀÏº ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
Æü郄 °ì¼ù ÆÃÄêÁÊ¾ÙÂåÍý¿Í¡¦ÊÛÍý»Î / ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È / Æü¹â¹ñºÝÆÃµö»öÌ³½ê½êÄ¹
Ë·³À ²ÂÆà ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥¢¥± ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô / ¸ÜÌä
µÜºê ¹¸µÈ ·úÃÛ²È / ³ô¼°²ñ¼ÒHAGISOÂåÉ½¼èÄùÌò
È¬ÌÚ ºÌ¡¡ ¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ / ¥¢¥ì¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò
Ìø¾Â ¼þ»Ò ¥Ð¥¤¥ä¡¼ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
¡ã2025Ç¯ÅÙ ¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡× ¥Æ¡¼¥Þ¾Þ 8·ï°ìÍ÷¡ä
¢¡Åìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://design-award.metro.tokyo.lg.jp/archive/outline/2025/
¢¨²¼µ°ìÍ÷¤Î¸«Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§2025Ç¯ÅÙ¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃæ⼩´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÈ⾃¤Îµ»½Ñ¤äÁÇºà¤Ê¤É
¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¡§´ë¶È¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ
https://digitalpr.jp/table_img/2720/127695/127695_web_1.png
¢¡2025Ç¯ÅÙ¤«¤é³È½¼¤·¤¿»Ù±ç¥á¥Ë¥å¡¼
¡ ¥Æ¡¼¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾ÞÄó°Æ¤Î»ö¶È¼Â¸½²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼õ¾ÞÇ¯ÅÙ¤ò´Þ¤á3¤«Ç¯ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë»Ù±ç
¥Æ¡¼¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Äó°Æ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ù±ç´ü´Ö¤ò1Ç¯´Ö±äÄ¹¤·¡¢¼õ¾ÞÇ¯ÅÙ¤ò´Þ¤á3¤«Ç¯ÅÙ¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Æ¡¼¥Þ¾Þ¼õ¾ÞÄó°Æ¤Î»º¶Èºâ»º¸¢¼èÆÀÈñÍÑ¤Ê¤ÉÊä½õ¤ÎÄó¶¡
Äó°Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢°Õ¾¢¸¢¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¸¢¤Ê¤É¤Î»º¶Èºâ»º¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬²¾¤ËÂ¾¼Ô¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¸¢Íø¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»º¶Èºâ»º¸¢¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¤«¤é1¥Á¡¼¥à¤¢¤¿¤êºÇÂç50Ëü±ß¤Þ¤ÇÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡2025Ç¯ÅÙ¥¢¥ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ ¿³ºº´ð½à
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ
¢¡2025Ç¯ÅÙ¥¢¥ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ ¿³ºº´ð½à
