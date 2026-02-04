出張の必須アイテムとして改めて注目されているCOMPASS＋。最大のメリットは、宿泊先での面倒なアイロン掛けを不要にすること。大事な商談の朝、限られた時間の中でシワを伸ばす作業は、ビジネスパーソンにとって大きな負担。折りシワの発生を抑え、すぐシワのないスーツを着用できる状態を実現。移動中の気遣いや、出先での無駄な準備時間を徹底的にカット。バッグから取り出すだけで、清潔感のある装いで最高のパフォーマンスを発揮できる。まさに時間を生み出すためのビジネスツールです。

株式会社YOCABITO（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開するビジネスギア「COMPASS＋ （コンパス）」から、出張時の「スーツのシワ」と「バッグを2個持つ煩わしさ」の悩みを同時に解決する「ガーメントダッフルバッグ」と、パッキングの最強の味方「コンプレッションバッグ」の2商品のご案内です。

COMPASS＋公式ECサイト（スポーツ＆レジャー専門店）YouTubeアカウント開設のお知らせ

株式会社YOCABITOは、弊社運営の公式ECサイトと連動したYouTubeチャンネルを2026年1月末より開設いたしました。海外代理店ブランドや弊社オリジナル商品において、「実際のサイズ感を知りたい」「組み立て方や細かな仕様を確認したい」というお声を多くいただいております。その第一段として【COMPASS＋】の動画をまとめて公開いたします。本チャンネルでは、写真やテキストだけでは伝えきれない商品の魅力を、動画を通じて分かりやすくお届けいたします。

■シワ知らずの「ロール収納構造」

https://www.youtube.com/channel/UCo4URIpi9RsFU61kuC-zhQwYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=J2lE3IkNYnE

バッグを広げた状態でスーツをセットし、そのまま畳まず、包み込むようにバッグを形成。スーツを折り畳む必要がないため、目的地に到着してすぐに、アイロンいらずの綺麗な状態で着用可能です。また、ホテルのクローゼットにそのまま吊り下げて使用することもできます。

■徹底したシワ防止設計

スーツの収納内部には「スーツ固定・吊り下げベルト」「中間止めベルト」「裾止めクリップ」の3点を装備。バッグの中でスーツがよれたり、ずれる事を防ぎ、移動中も美しいシルエットを保持します。ネクタイを収納する専用ポケットも完備されており、他の荷物に埋もれずシワなく持ち運べます。

■衣類をしっかり守る高品質素材

高耐久・高撥水性能のキズに強い堅牢な900Dポリエステルツイル（撥水加工）を外側素材に採用。急な雨や摩擦から大切な荷物を守ります。インナーは上質なタスランポリエステルを採用し、大切な衣類を優しく包みます。

■革靴も入る防水シューズポケット

最大29cmの靴を収納可能。防水加工が施されているため、雨の日の靴やトレーニング後の濡れたウェアを、他の清潔な衣類と完全に分けて収納できます。

■開閉を効率化したジッパー仕様

ジッパーを複数本使用せず一本型にすることで、組み立て時に発生する隙間が最小限となり、雨水やほこりなどの侵入を防ぎます。また全ジッパーにはYKKを採用しており、安心して長くご愛用いただけます。

■データを守る

フロントポケットには、パスポートやクレジットカードのデータをスキミングから防ぐ、RFIDブロック機能を搭載。機密性の高いデータを守り、移動中もスムーズに中身を取り出せます。

■機内持ち込みサイズの大容量 40L

約40L（2～3泊分）の大容量スペースと約1.2kgの軽量設計で、衣類やスーツを余裕で収納。機内持ち込み可能サイズのため、手荷物預けの手間も省けます。しっかりとした生地を使用し、衣類を入れていない時でも自立。衣類の取出しがスムーズに行える使いやすさも追求しました。

■3WAY キャリー機能で移動をスマートに

手持ち用ハンドルと肩掛け用ストラップに加え、スーツケーススリーブを使えば、キャリーケースのハンドルに固定して身軽に移動可能。「手持ち」「肩掛け」「キャリーケース固定」の3つのスタイルで、旅の機動力を大幅に向上させます。

■追求された高強度素材

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=k5qPR7yueAE

軽量で高強度なナイロンリップストップ繊維を採用。引き裂きに強くハードな使用に耐える機能性に加え、大人のパッキングに相応しい、洗練された質感を追求しました。

■水や汚れを弾く防水性能

優れた防水性能を備えた高機能素材を採用。濡れた衣類や汗をかいたウェアも、周囲を汚すことなくそのまま収納可能です。水分や湿気を外に逃がさないため、旅行やアウトドアでの汚れ物入れや、ジム着入れとしてもオススメです。

■空気も水も通さない密閉力

耐久性と機能性を兼ね備えた、防水・防気ジッパーを採用。高い負荷に耐えうる頑丈な設計。空気も水も通さない圧倒的な密閉力で、衣類を確実に保護します。

■力を伝えやすい工夫

引手パーツは握りやすく、指を引っかけることもできるため、力の弱い方でも開閉がスムーズに行えます。

■スピーディに圧縮

抜いた空気が逆流しないエアバルブは、電動エアポンプにも対応。自宅や旅先でスピーディにパッキングを済ませたい時にも便利です。もちろん、手巻きでの圧縮も可能です。

■大容量サイズ

約3日分の荷物が入る大容量。パンパンに膨らんだバッグも、スーツケースの半分のサイズまで圧縮。（一般的な36Lスーツケースの半面に収まる設計）口が広いため、畳んだ衣類の出し入れにストレスがありません。

【製品名】ガーメントダッフルバッグ【展開寸法】幅55cm×奥行25cm×高さ30cm (機内持ち込みサイズ内） スーツ収納スペースサイズ：約幅50cm×長さ90cm 対応スーツサイズ目安：肩幅46cm 着丈77cm程度まで【収納寸法】幅53cm×奥行32cm×高さ10cm【重量】約1.2kg【容量】約40L【構造部材】ポリエステルツイル 900D（撥水加工）、ポリエステルタスラン YKKメタルファスナー、ポリエステルハンドル【内容品】バッグ本体、ショルダーストラップ【価格】オープン価格（税込参考価格：13,800円）■販売を開始しております。下記リンクにてご確認ください。

https://yocabito.jp/c/lifestyle/6000000145384?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=garmentdufflebaghttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145384/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=garmentdufflebaghttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FY5XW6XZ?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=garmentdufflebag&th=1https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145384.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=garmentdufflebag

【製品名】コンプレッションバッグ【展開寸法】幅45cm×奥行30cm×高さ20cm (機内持ち込みサイズ内）【重量】約240g【容量】約27L【構造部材】ナイロンリップストップ（TPUコーティング）、気密ファスナー ポリエステルベルト【内容品】バッグ本体【価格】オープン価格（税込参考価格：5,980円）■販売を開始しております。下記リンクにてご確認ください。

https://yocabito.jp/c/lifestyle/6000000145410?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compasshttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000145410/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compasshttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FY62LZB4?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_MWE1GQFX8TM3Z0AZK26S&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_MWE1GQFX8TM3Z0AZK26S&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_MWE1GQFX8TM3Z0AZK26S&utm_campaign=compass&utm_medium=pr&utm_source=pressreleasehttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000145410.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compass

＜このプレスリリースに関するお問い合わせ＞■各種メディアでの使用・貸出・プレゼント企画等のご使用に関しましては、お気軽にお問い合わせください。■その他お問い合わせにつきましても、お手数をおかけ致しますが、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。[E-mail] info@yocabito.co.jp