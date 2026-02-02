世界のハイスループットスクリーニング市場予測：2032年までに745億3000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11％
はじめに
世界のハイスループットスクリーニング（HTS）市場は、急速に成長しており、製薬業界や学術研究分野における重要なツールとして、ますます広く活用されています。2023年から2032年にかけて、市場は294億米ドルから745億3000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は11％に達する見込みです。この成長を支える要因は多岐にわたり、特に創薬プロセスの加速、細胞や分子レベルでの研究の進展、自動化技術の発展などが挙げられます。本記事では、ハイスループットスクリーニング市場の成長ドライバー、技術革新、主要プレーヤー、そして今後の展望について詳述します。
ハイスループットスクリーニング（HTS）の概要
ハイスループットスクリーニング（HTS）は、数千、さらには数万の化合物を同時に評価し、それらの生物活性を迅速に判定するための技術です。この方法は、製薬業界において、特に新薬の発見において不可欠な役割を果たしています。HTSは、非常に多くの化学物質を短期間で評価し、創薬の初期段階で有望な候補物質を特定するために使用されます。
HTSはまた、バイオテクノロジーや学術研究においても重要なツールとなっており、細胞環境内の複雑なネットワークやシグナル伝達経路の理解を深めるための強力な手段となっています。自動化と小型化の進展により、HTSは効率的に行えるようになり、製薬企業にとってはコスト削減にも貢献しています。
ハイスループットスクリーニング市場の成長要因
創薬の加速
新薬の発見は、長期間にわたる試行錯誤を必要とする複雑なプロセスです。HTSはそのプロセスを加速するため、製薬業界で非常に重宝されています。特に、ヒト疾患に関連する化合物や分子ターゲットを効率よくスクリーニングするため、製薬企業はHTSを用いて新薬候補の発見と選別を進めています。HTSによって、ターゲット分子に対する結合や活性を高速で特定することができ、薬剤の発見速度が大幅に向上します。
自動化技術の進展
HTS市場の成長を牽引している一因が、技術の進化、特に自動化技術の進展です。これにより、大量のサンプルを迅速かつ正確に処理できるようになり、従来の手作業に比べて効率性が大幅に向上しました。ロボットや自動化されたシステムによって、試験の正確性と再現性が確保され、研究者の負担を軽減し、データの取得速度も大幅に加速しました。
小型化と高精度化
HTS機器の小型化と高精度化も、成長を後押ししている要因です。従来のHTSでは大規模な装置が必要でしたが、技術革新により、よりコンパクトで、効率的な機器が登場しています。これにより、研究施設のスペース効率が改善され、コスト削減にも寄与しています。
主要な技術革新
HTS市場の成長を支える技術革新には、以下のようなものがあります。
液体ハンドリング技術の進化
HTSにおいては、試薬やサンプルの処理が重要な役割を果たします。液体ハンドリング技術の向上により、試薬の移動やスプレー、サンプルの分注がより効率的かつ正確になり、処理のスピードと精度が向上しています。これにより、数千もの化合物を一度にスクリーニングする際に、非常に高い再現性を確保することが可能となりました。
