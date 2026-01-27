株式会社レグルスインターナショナルは、小規模事業者向けのInstagramフォロワー増加支援ツール「FORORU」の提供を開始しました。月額18,000円の利用料金で、月150人以上のフォロワー増加を実現するサービスです。

SNSマーケティングにおける小規模事業者の課題を解決

近年、InstagramなどのSNSマーケティングは事業成長において欠かせない施策となっています。しかし、多くの小規模事業者や個人事業主は「広告や運用代行にかける予算がない」「本業が忙しく、インスタまで手が回らない」「独学で頑張ったが成果が出ず、諦めてしまった」という課題に直面しています。特に小規模事業者にとって、SNS運用は必要性を感じつつも、人的リソースや予算の制約から十分な成果を出せないというジレンマがありました。こうした背景から同社は、「最低限のコストで、続けられるInstagram運用」を実現するサービスとして「FORORU」を開発。フォロワーを増やすための地道で時間のかかる作業をツールに任せることで、事業者は投稿内容や商品・接客といった本業に集中できる環境を提供します。

2026年 スタートダッシュキャンペーン

2026年のスタートダッシュキャンペーンとして、2ヶ月で300人のフォロワー増加を保証する「全額返金保証」を実施中です。一定の条件を満たしながら運用した場合に、目標達成できなければ初期費用含めて全額返金いたします。

小規模事業者にも導入しやすい価格設計と安全性を両立

「FORORU」の最大の特徴は、以下の4つのポイントにあります。1. AIによるターゲットユーザー選定：商品やサービスに興味を持ちそうなユーザーを同社独自のAIが選定します。これまで600社以上のアカウント運用をサポートしてきた実績から、「フォロワーが伸びるパターン」を熟知したAIが最適なターゲティングを行います。2. 適切なフォロー・いいねアクションの実行：選定したターゲットに対し、「いいね」や「フォロー」を行います。これは街中でチラシを配るように、潜在顧客にアプローチする仕組みです。3. 安全設計によるリスク回避：短時間での大量フォローなど不自然な操作を避け、アカウント凍結のリスクを最小化。同社はこれまでの運用でアカウント凍結数ゼロを維持しています。また、戦略的なアンフォロー機能により、アカウントに関心を示さないユーザーを優先的にアンフォローし、フォロワーの質を自動で高めます。4. 費用対効果の高い価格設計：月額18,000円で利用可能。1日あたり600円という手頃な価格で、月に最大30時間の手動作業時間を削減できます。自分で同様の作業を行った場合、時給換算で600円になり、東京都の最低賃金1,226円を大きく下回る非効率な状況を解消します。

サービス概要

サービス名：Instagram フォロワー増加ツール「FORORU」月額料金：18,000円（初期費用18,000円）契約期間：6ヶ月間（自動更新あり）主な機能：- AIによるターゲティング選定- いいね・フォロー- 安全設計（凍結対策）- 二重アクション防止- 戦略的アンフォロー- 24時間LINEサポート

毎週水・土曜日に無料説明会開催中！

毎週水・土曜日に無料説明会開催中！

各曜日2回[14:00-14:30] [20:00-20:30]で開催しております。

会社概要

会社名：株式会社レグルスインターナショナル所在地：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階代表者：今村祐紀「FORORU」は、「お金がないからできない」ではなく、「お金がなくても前に進める」Instagram運用の新しい選択肢として、小規模事業者のデジタルマーケティング活動を支援します。